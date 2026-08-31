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शादीशुदा बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

कोर्ट ने माना कि शादीशुदा बेटियों को सिर्फ उनकी शादीशुदा स्थिति के आधार पर दया के आधार पर नौकरी देने से इनकार करना , जबकि उसी योजना के तहत शादीशुदा बेटों को यह लाभ दिया गया था. मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है.

कोर्ट ने कहा कि उनकी शादीशुदा स्थिति को अयोग्यता नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि बैंक की योजना में शादीशुदा बेटे और बेटी के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है.चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने 30 जुलाई को दिए आदेश में कहा कि सिर्फ शादीशुदा होने के आधार पर बेटियों के दावों को खारिज करना मनमाना, भेदभावपूर्ण और कानूनी रूप से गलत था. हाई कोर्ट ने कहा कि अगर शादी की वजह से किसी बेटे को परिवार का आश्रित सदस्य मानने से इनकार नहीं किया जाता, तो बेटी के मामले में भी यही सिद्धांत लागू होना चाहिए.

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर ने एक अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि शादीशुदा होने की वजह से बेटियां दया के आधार पर नौकरी के लिए अयोग्य नहीं हो सकती. पूरा मामला एक बैंक के मृत कर्मचारियों की दो बेटियों को लेकर है. जिन्होंने अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन किया था और उसके बाद वह इस मुद्दे पर कोर्ट गईं.

कोर्ट ने बिलासपुर की शीना डेविड और रायपुर की अंकिता मिश्रा द्वारा दायर दो अलग-अलग अपीलों को मंज़ूरी दी, जिनमें हाई कोर्ट की सिंगल-बेंच के आदेश को चुनौती दी गई थी. उनके पिता की छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में काम करते हुए मृत्यु हो गई थी, और दया के आधार पर नौकरी के लिए उनके दावों को इसलिए खारिज कर दिया गया था क्योंकि वे शादीशुदा थीं. हाई कोर्ट ने सिंगल-बेंच के 7 मई के आदेश और उनके दावों को खारिज करने वाले बाद के आदेशों को रद्द कर दिया. साथ ही, बैंक को निर्देश दिया कि वह उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उपयुक्त पदों पर उनके पक्ष में 'दया के आधार पर नियुक्ति' के आदेश जारी करे.

कोर्ट ने कहा कि महिलाओं की शादीशुदा स्थिति को अयोग्यता नहीं माना जाना चाहिए और निर्देश दिया कि आदेश मिलने की तारीख से 90 दिनों के भीतर नियुक्तियां की जाएं. कोर्ट ने देखा कि बैंक की योजना में परिवार के आश्रित सदस्य की परिभाषा में पूरी तरह से आश्रित बेटे और पूरी तरह से आश्रित बेटी को शामिल किया गया है, लेकिन बेटियों को शादीशुदा या अविवाहित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है.

हाई कोर्ट ने कहा, "इस प्रकार, योजना खुद ही निर्भरता को, न कि शादीशुदा स्थिति को निर्णायक मानदंड बनाती है . कोर्ट ने गौर किया कि सुनवाई के दौरान बैंक ने स्वीकार किया था कि कई ऐसे बेटों को दया के आधार पर नौकरी दी गई थी जो पहले से ही शादीशुदा थे.

प्रतिवादियों के वकील ने तर्क दिया था कि शादीशुदा बेटा आम तौर पर मृतक कर्मचारी के परिवार की देखभाल करता रहता है, जबकि शादीशुदा बेटी के बारे में यह माना जाता है कि वह अपने ससुराल वाले परिवार का हिस्सा बन गई है. इस तर्क को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि ऐसी व्याख्या एक व्यापक सामाजिक धारणा पर आधारित थी और संवैधानिक जांच में टिक नहीं सकती थी.

"निर्भरता को देखा जाए न कि वैवाहिक स्थिति को"

हाई कोर्ट ने कहा कि अगर शादी से कोई बेटा आश्रित परिवार के सदस्य के तौर पर माने जाने के लिए अयोग्य नहीं होता है, तो बेटी के मामले पर विचार करते समय भी यही मानक लागू होना चाहिए. कोर्ट ने आगे कहा कि दोनों मामलों में असल निर्भरता को देखा जाना चाहिए, न कि वैवाहिक स्थिति को.

अदालत ने कहा कि प्रतिवादी अधिकारियों ने अपीलकर्ताओं के आवेदनों को खारिज करते समय यह पता लगाने की कोई कोशिश नहीं की कि क्या अपीलकर्ता मृतक कर्मचारियों पर पूरी तरह से निर्भर थे या नहीं. इसके बजाय, उन्होंने इस गलत धारणा के आधार पर काम किया कि शादी से निर्भरता खत्म हो जाती है. दो अपीलकर्ताओं - नोएल शैलेंद्र कुमार जॉन्स और मंदन कुमार पांडा के पिता क्रमशः छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में ब्रांच मैनेजर और ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर काम करते थे और नौकरी के दौरान उनकी मौत हो गई थी.

2015 और 2016 में उनकी मौत के समय, बैंक में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति (compassionate appointment) की कोई योजना नहीं थी. उस समय आश्रितों को अनुग्रह राशि (ex-gratia compensation) मिलती थी, जो विधवाओं को दी गई थी. बैंक ने 2019 में अपनी अनुकंपा नियुक्ति नीति शुरू की और 21 अक्टूबर, 2023 के एक ई-सर्कुलर के जरिए, इसका लाभ उन कर्मचारियों के परिवारों को भी दिया जिनकी मौत 11 फरवरी, 2014 को या उसके बाद नौकरी के दौरान हुई थी.

हाई कोर्ट ने कहा कि नतीजतन, अपीलकर्ता इस योजना के तहत अपने दावों की जांच करवाने के हकदार हो गए और बैंक उनके आवेदनों को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं कर सकता कि दावों पर विचार करने से पहले उनकी शादी हो गई थी. अदालत ने बैंक को निर्देश दिया कि वह दोनों अपीलकर्ताओं को लागू योजना के अनुसार उपयुक्त पदों पर नियुक्त करे और उनकी वैवाहिक स्थिति को अयोग्यता न माने.