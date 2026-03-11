ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक- विष्णुदेव साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि रसोई गैस की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं.

IRAN WAR IMPACT ON INDIA
छत्तीसगढ़ में एलपीजी पर सीएम साय (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 11, 2026 at 10:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: यूएस इजरायल ईरान युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते होने वाली तेल और गैस आपूर्ति में रुकावट आ रही है, इसका असर भारत में भी दिख रहा है. कई शहरों में रसोई गैस की किल्लत की खबरें सामने आ रही है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता, आपूर्ति और समान वितरण को विनियमित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 लागू किया है. जिसका मुख्य उद्देश्य बाजार में जमाखोरी को रोकना है.

"छत्तीसगढ़ में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ"

छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने भी प्रदेशवासियों के लिए एक संदेश सोशल मीडिया प्ललेफॉर्म एक्स में जारी किया है. सीएम साय ने कहा है कि रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर आम लोगों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में एलपीजी के साथ ही पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है.

"रसोई गैस की सुचारु आपूर्ति के निर्देश"

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में रसोई गैस की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.अधिकारियों को गैस एजेंसियों के स्टॉक की नियमित मॉनिटरिंग करने और आपूर्ति व्यवस्था पर सतत नजर रखने को कहा गया है.

एलपीजी की जमाखोरी या कालाबाजारी करने पर होगी कार्रवाई

सीएम साय ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि कहीं कालाबाजारी या अनियमितता की शिकायत मिलती है तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

सीएम साय की अपील

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और आवश्यकता के अनुसार ही रसोई गैस की बुकिंग करें. उन्होंने कहा कि सरकार आम लोगों को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सतर्क है.

छत्तीसगढ़ में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ बिल को मंजूरी, साय कैबिनेट का फैसला
छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती पर घमासान, भूपेश और बैज ने विष्णुदेव सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
सूरजपुर में बच्चा चोरी का शक, ग्रामीणों ने ऑटो ड्राइवर को पेड़ से बांधकर पीटा

TAGGED:

LPG PETROL AND DIESEL
VISHNUDEO SAI
खाड़ी देशों से तेल आपूर्ति
OIL SUPPLIES FROM GULF COUNTRIES
IRAN WAR IMPACT ON INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.