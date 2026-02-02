ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में रेलवे परियोजना को लेकर बजट में मिला लगभग साढ़े सात हजार करोड

इसमें छत्तीसगढ़ के साथ ही देश के दूसरे राज्यों को भी इस बजट में रेलवे को क्या कुछ मिला यह भी उन्होंने बताया है. छत्तीसगढ़ में रेलवे को 7 हजार 470 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है, जो कांग्रेस सरकार की तुलना में 24 गुना अधिक है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में रेलवे परियोजना को लेकर बजट में लगभग साढ़े सात हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है. जिसमें 7 हाई स्पीड कॉरिडोर के साथ ही पूर्वी सेक्टर में डेलीकेटेड कॉरिडोर होंगे. रायपुर के डीआरएम कार्यालय के कांफ्रेंस हॉल में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छत्तीसगढ़ में रेल परियोजनाओं के विस्तार को लेकर जानकारी दी.

रायपुर रेल मंडल के डीआरएम दयानंद ने बताया की "देखिए आपने अभी रेल मंत्री जी को सुना. इसमें उन्होंने रेल बजट यानी यूनियन बजट के बारे में स्टेट वाइज जानकारी दी. छत्तीसगढ़ को इस यूनियन बजट में लगभग साढ़े सात हजार करोड रुपए प्रावधान किया गया है. इसके साथ छत्तीसगढ़ में पहले से जो रेल परियोजना चल रही है. वह करीब 51 हजार करोड़ रुपए रुपए का है. पूरी बजट का फोकस इस बार आधारभूत संरचनाओं का विकास है."

बजट में मिला साढ़े सात हजार करोड़ (ETV Bharat)

रायपुर रेल मंडल को होगा फायदा

रायपुर रेल मंडल के डीआरएम दयानंद ने कहा, इसमें 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भारतीय रेल लाने जा रहा है, जिसमें पहला 7 हाई स्पीड कॉरिडोर के साथ ही पूर्वी सेक्टर में डेलीकेटेड कॉरिडोर होंगे, जो दानकुनी से सूरत को कनेक्ट करेगा. यह कॉरिडोर छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगी. यह कॉरिडोर ऐसा होगा जो हमारे जितने भी पोर्ट है उसकी भी कनेक्टिविटी होगी. भारत का जो एक्सपोर्ट कनेक्शन है उसका बहुत बड़ा फायदा छत्तीसगढ़ को मिलेगा."

रावघाट जगदलपुर परियोजना स्वीकृत

रायपुर रेल मंडल के डीआरएम दयानंद ने कहा "रावघाट जगदलपुर परियोजना स्वीकृत है. इस परियोजना के तहत रेलवे ने अधिकांश काम पूरा कर लिया है. कुछ कम बचे हुए हैं जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है. यह बहुत ही टारगेटेड प्रोजेक्ट है. इसको लेकर रेल मंत्रालय भी काफी सेंसिटिव है. इस परियोजना को फास्ट ट्रैक से पूरा किया जाएगा."

