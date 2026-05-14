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पेट्रोल-डीजल को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, प्रदेश में पर्याप्त स्टॉक मौजूद : खाद्य सचिव

खाद्य सचिव ने बताया कि राज्य में वर्तमान समय में पेट्रोल का 45,474 किलोलीटर और डीजल का 84,654 किलोलीटर स्टॉक उपलब्ध है, जबकि प्रदेश में पेट्रोल की दैनिक खपत 3,635 किलोलीटर और डीजल की दैनिक आवश्यकता 5,873 किलोलीटर है, उन्होंने कहा कि ऑयल डिपो को लगातार आवश्यकतानुसार आपूर्ति मिल रही है और वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कमी की खबरों के बीच राज्य सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रदेश में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने आम लोगों से अफवाहों से बचने और पैनिक खरीदारी नहीं करने की अपील की है, सरकार और ऑयल कंपनियां मिलकर सभी पेट्रोल पंपों तक नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कर रही हैं.

दो जिलों के कुछ पंप अस्थायी रूप से ड्राई आउट

प्रदेश में कुल 2516 पेट्रोल-डीजल पंप संचालित हैं, रायपुर में 326 पंपों में से 35 और बिलासपुर में 156 पंपों में से 13 पंप फिलहाल अस्थायी रूप से ड्राई आउट हैं,खाद्य विभाग के मुताबिक इन सभी पंपों तक तेजी से स्टॉक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, और ऑयल कंपनियों के डिपो से लगातार सप्लाई भेजी जा रही है.

अफवाहों के कारण अचानक बढ़ी मांग

विगत दो दिनों में कुछ पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म होने की खबरों के बाद लोगों में घबराहट की स्थिति बनी, इसके चलते बड़ी संख्या में लोगों ने जरूरत से ज्यादा पेट्रोल-डीजल खरीदा, जिससे कुछ स्थानों पर कृत्रिम कमी जैसी स्थिति दिखाई दी,खाद्य सचिव ने कहा कि यह स्थिति केवल अचानक बढ़ी मांग की वजह से बनी और प्रदेश में किसी प्रकार की वास्तविक कमी नहीं है.

पैनिक में खरीदारी न करें

खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने आम नागरिकों से अपील की है, कि वे किसी भी अफवाह या भ्रम में आकर ईंधन का अनावश्यक भंडारण न करें,उन्होंने कहा कि शासन और ऑयल कंपनियां पूरी तरह समन्वय के साथ काम कर रही हैं, तथा सभी पेट्रोल पंपों पर नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है.