ETV Bharat / state

मंत्री ओपी चौधरी ने बताए गाइडलाइन दरों पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के अहम फैसले, शहरों में इंक्रीमेंट आधार पर गणना का प्रावधान खत्म

नई जमीन गाइडलाइन का कांग्रेस समेत कई संगठन विरोध कर रहे हैं. इसके बाद इसमें कुछ संशोधन किया गया है. जानिए मुख्य बातें

OP Chodhary On Guideline Rate
मंत्री ओपी चौधरी ने बताए गाइडलाइन दरों पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के अहम फैसले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 8, 2025 at 8:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ में जमीन गाइडलाइन पर मचे बवाल के बीच राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. सोमवार को जिला भाजपा कार्यालय, एकात्म परिसर में बताया कि केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने संशोधन किए हैं. गाइडलाइन दरों पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. इन फैसलों से आम जनता, किसानों, मिडिल क्लास, रियल स्टेट सेक्टर सभी को राहत मिलेगी. नए बदलाव 8 दिसंबर से लागू हो गए हैं.

मंत्री ओपी चौधरी ने बताए गाइडलाइन से जुड़े फैसले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें

  • शहरों में इंक्रीमेंटल आधार पर जमीन की कीमत तय करने का नियम खत्म हो गया है.
  • 31 दिसंबर तक जिला समितियां नए रिवाइज्ड प्रस्ताव भेजेंगी.
  • फ्लैट रजिस्ट्री अब सिर्फ बिल्ट अप एरिया पर होगी.
  • जमीन मूल्यांकन से जुड़े कई पुराने और अव्यावहारिक नियम समाप्त
  • किसानों के मुआवजे, होम लोन और रियल स्टेट डेवलपमेंट को सीधी राहत

पिछले 2 सालों से रिफॉर्म पर लगातार काम किया गया है. चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से सुविधा प्राप्त करना हो, चाहे नामांतरण की प्रक्रिया हो, इस तरह के बड़े-बड़े रिफॉर्म को सरकार ने लाया है. आम लोगों के हितों की चिंता कर गाइडलाइन की विसंगतियों को भी दूर किया गया है- वित्त मंत्री ओपी चौधरी

ओपी चौधरी ने क्या कहा: वित्त मंत्री ने बताया कि मिडिल क्लास को सस्ता होम लोन, किसानों को अधिक मुआवजा और रियल स्टेट सेक्टर को आसान प्रक्रिया देने सरकार का लक्ष्य है. 10,000 से ज्यादा पुरानी धाराओं में से 4,000 धाराओं को खत्म किया जा चुका है. कहीं विसंगति है, तो सरकार उसे भी ठीक करेगी.

OP Chodhary On Guideline Rate
शहरों में इंक्रीमेंट आधार पर गणना का प्रावधान खत्म (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब इस तरह होगी गणना: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इंक्रीमेंट रेट को लेकर आगे कहा कि 15000 फीट तक स्क्वायर फीट के हिसाब से गणना होती थी. उसको भी कल केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड में समाप्त कर दिया है. अब नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल तक, नगर पालिका क्षेत्र में 37.5 डेसिमल तक और नगर पंचायत क्षेत्र में 25 डेसिमल तक स्क्वायर फीट के हिसाब से गणना होगी.

गाइडलाइन दरों पर लिए गए बड़े निर्णय

  • शहरों में इंक्रीमेंटल आधार खत्म अब मूल्यांकन पुराने स्लैब के हिसाब से होगा. इससे जमीन की कीमतें अनियमित रूप से बढ़ने पर रोक लगेगी.
  • फ्लैट/दुकान की रजिस्ट्री अब सिर्फ बिल्ट–अप एरिया पर होगी. पहले सुपर बिल्ट अप एरिया से रजिस्ट्री होती थी जिसमें कॉमन एरिया भी शामिल है. अब सिर्फ बिल्ट अप एरिया गिना जाएगा. इससे मिडिल क्लास को राहत और फ्लैट की रजिस्ट्री सस्ती होगी.
  • बहुमंजिला इमारतों में तल के अनुसार छूट मिलेगी. बेसमेंट और प्रथम तल 10% मूल्य में कमी और दूसरे तल और ऊपर 20% मूल्य में कमी होगी.
  • कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में दूर स्थित संपत्ति सस्ती. मुख्य मार्ग से 20 मीटर दूर संपत्तियों पर 25% कम दर लागू होगा.
  • जिले 31 दिसंबर तक भेजेंगे सुधार प्रस्ताव. प्राप्त आपत्तियों और सुझावों को देखकर जिला मूल्यांकन समिति एक नया संशोधित प्रस्ताव भेजेगी.
  • ट्यूबवेल/बोरवेल/कुएं का अतिरिक्त चार्ज खत्म
  • शहरों में अब सिर्फ 2 प्रकार की दरें, पहले 21 तरह की अलग- अलग दरें थीं.
जमीन गाइडलाइन दर को लेकर कांग्रेस का धरना, व्यापारियों के साथ किया प्रदर्शन, भूपेश सरकार के समय की दरें लागू करने की मांग
विरोध और प्रदर्शन के बीच फिर जमीन गाइडलाइन दरों में संशोधन, कुछ पुरानी प्रणाली भी लागू
बृजमोहन की चिट्ठी पर दीपक बैज का तंज, अब खुद के लोग फैसले को मान रहे गलत, नई गाइडलाइन के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी

TAGGED:

CHHATTISGARH GUIDELINE RATE
MINISTER OP CHAUDHARY
OP CHODHARY ON GUIDELINE RATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.