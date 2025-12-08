ETV Bharat / state

मंत्री ओपी चौधरी ने बताए गाइडलाइन दरों पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के अहम फैसले, शहरों में इंक्रीमेंट आधार पर गणना का प्रावधान खत्म

रायपुर: छत्तीसगढ़ में जमीन गाइडलाइन पर मचे बवाल के बीच राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. सोमवार को जिला भाजपा कार्यालय, एकात्म परिसर में बताया कि केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने संशोधन किए हैं. गाइडलाइन दरों पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. इन फैसलों से आम जनता, किसानों, मिडिल क्लास, रियल स्टेट सेक्टर सभी को राहत मिलेगी. नए बदलाव 8 दिसंबर से लागू हो गए हैं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें

शहरों में इंक्रीमेंटल आधार पर जमीन की कीमत तय करने का नियम खत्म हो गया है.

31 दिसंबर तक जिला समितियां नए रिवाइज्ड प्रस्ताव भेजेंगी.

फ्लैट रजिस्ट्री अब सिर्फ बिल्ट अप एरिया पर होगी.

जमीन मूल्यांकन से जुड़े कई पुराने और अव्यावहारिक नियम समाप्त

किसानों के मुआवजे, होम लोन और रियल स्टेट डेवलपमेंट को सीधी राहत

पिछले 2 सालों से रिफॉर्म पर लगातार काम किया गया है. चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से सुविधा प्राप्त करना हो, चाहे नामांतरण की प्रक्रिया हो, इस तरह के बड़े-बड़े रिफॉर्म को सरकार ने लाया है. आम लोगों के हितों की चिंता कर गाइडलाइन की विसंगतियों को भी दूर किया गया है- वित्त मंत्री ओपी चौधरी

ओपी चौधरी ने क्या कहा: वित्त मंत्री ने बताया कि मिडिल क्लास को सस्ता होम लोन, किसानों को अधिक मुआवजा और रियल स्टेट सेक्टर को आसान प्रक्रिया देने सरकार का लक्ष्य है. 10,000 से ज्यादा पुरानी धाराओं में से 4,000 धाराओं को खत्म किया जा चुका है. कहीं विसंगति है, तो सरकार उसे भी ठीक करेगी.

अब इस तरह होगी गणना: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इंक्रीमेंट रेट को लेकर आगे कहा कि 15000 फीट तक स्क्वायर फीट के हिसाब से गणना होती थी. उसको भी कल केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड में समाप्त कर दिया है. अब नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल तक, नगर पालिका क्षेत्र में 37.5 डेसिमल तक और नगर पंचायत क्षेत्र में 25 डेसिमल तक स्क्वायर फीट के हिसाब से गणना होगी.



गाइडलाइन दरों पर लिए गए बड़े निर्णय