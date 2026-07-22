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छत्तीसगढ़ GST की बड़ी कार्रवाई: 53 करोड़ रुपए की बोगस बिलिंग मामले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य GST विभाग ने फर्जी बिलिंग एवं बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है. विभाग ने 9.54 करोड़ रुपए के टैक्स फ्रॉड मामले में मुख्य आरोपी एवं मास्टरमाइंड विजय कुमार यादव को गिरफ्तार किया है. 53 करोड़ रुपए की बोगस बिलिंग के माध्यम से ये फ्रॉड किया गया. आरोपी को कोर्ट में पेश किए जाने के बाद 3 अगस्त 2026 तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.

GST की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी ने फर्जी बिलिंग के उद्देश्य से मेसर्स माया स्टील एंड एंटरप्राइज और मेसर्स मायरा स्टील एंटरप्राइजेज नाम से 2 फर्मों का संचालन किया. इन दोनों फर्मों के माध्यम से लगभग 53 करोड़ रुपS की बोगस बिलिंग की. बिलिंग कर 9.54 करोड़ रुपए का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) अलग-अलग फर्मों को हस्तांतरित किया गया. GST की जांच में यह भी पाया गया कि आरोपी ने बंद एवं फर्जी फर्मों से प्राप्त फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर उसका उपयोग अपनी टैक्स देनदारियों के भुगतान में किया.

जांच में सामने आईं प्रमुख अनियमितताएं

10 ऐसी फर्मों से, जिनका GST पंजीयन निरस्त हो चुका था या जो आपस में संबंधित पक्ष थीं, जबकि उनके बीच वास्तविक रूप से विलय, डी-मर्जर नहीं हुआ था. फॉर्म ITC-02 के माध्यम से 6.13 करोड़ रुपए के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा एवं उपयोग किया गया.

पंजाब सहित अन्य राज्यों की 9 ऐसी फर्मों से, जिनका GST पंजीयन निरस्त था या जो अस्तित्वहीन थीं. जिनसे वास्तविक रूप से किसी प्रकार की माल आपूर्ति नहीं हुई, 1.99 करोड़ रुपए के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा एवं उपयोग किया गया.

बिना किसी वास्तविक खरीद के, GSTR-2B की तुलना में GSTR-3B में 1.41 करोड़ रुपये का अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट दावा कर उसका लाभ लिया गया.

बिना माल खरीदी-बिक्री के लाभ लिया

जांच के अनुसार आरोपी ने न केवल 9.54 करोड़ रुपए का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट अन्य फर्मों को हस्तांतरित किया. बल्कि स्वयं भी समान राशि के फर्जी ITC का दावा एवं उपयोग किया. बिना वास्तविक माल की खरीदी-बिक्री किए केवल बिलों के आधार पर लेन-देन दर्शाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित लाभ लिया गया. जिससे शासन को करोड़ो रुपए की राजस्व की हानि हुई.