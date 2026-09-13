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Explainer: भूजल संकट से बाहर निकला छत्तीसगढ़, अब 2030 तक पूर्ण जल सुरक्षा का लक्ष्य, जानिए आंकड़े, उपाय और विशेषज्ञ की राय

इसके साथ ही यह भी देखना जरूरी होगा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल तथा सिंचाई के लिए भूजल की उपलब्धता पूरे साल कितनी निरंतर बनी रहती है. अगर किसी क्षेत्र का भूजल ब्लॉक कागजों पर सुरक्षित श्रेणी में है, लेकिन गर्मियों में कुएं और ट्यूबवेल सूख जाते हैं, तो उसे वास्तविक अर्थों में पूर्ण जल सुरक्षा नहीं कहा जा सकता.

डॉ. दुबे के मुताबिक किसी क्षेत्र की जल सुरक्षा का आकलन केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि वहां कितने विकासखंड सुरक्षित श्रेणी में आ गए हैं. इसके लिए यह देखना होगा कि बारिश के बाद वास्तव में कितना पानी जमीन के भीतर पहुंच रहा है, भूजल का दोहन और पुनर्भरण किस अनुपात में है और गर्मियों के दौरान भूजल स्तर कितना स्थिर रहता है.

ना सिर्फ क्रिटिकल ब्लॉक की संख्या शून्य हुई है बल्कि 12 विकासखंडों की भूजल श्रेणी में सुधार हुआ है, जबकि किसी भी विकासखंड की स्थिति खराब नहीं हुई. सुरक्षित विकासखंडों की संख्या बढ़कर 127 हो गई है. पर्यावरणविद् डॉ. विपिन दुबे इसे निश्चित रूप से महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते हैं. उनके मुताबिक, क्रिटिकल विकासखंडों की संख्या 9 से शून्य होना इस बात का संकेत है कि भूजल प्रबंधन, जल संरक्षण संरचनाओं, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण जैसे प्रयासों का सकारात्मक असर पड़ा है. लेकिन उनका कहना है कि क्रिटिकल श्रेणी से बाहर आना और पूर्ण जल सुरक्षा हासिल करना दो अलग-अलग उपलब्धियां हैं.

रायपुर. छत्तीसगढ़ ने भूजल संरक्षण के मोर्चे पर बड़ी कामयाबी हासिल की है. भूजल संसाधन आकलन-2026 के मुताबिक प्रदेश में अब एक भी विकासखंड भूजल दोहन की क्रिटिकल श्रेणी में नहीं है. वर्ष 2020 में जहां ऐसे विकासखंडों की संख्या 9 थी, वहीं 2025 में भी 5 विकासखंड क्रिटिकल बने हुए थे. लेकिन 2026 में ये सभी पांचों विकासखंड इस श्रेणी से बाहर आ गए. हालांकि इसके बाद भी कई चुनौती बाकी है. इसे ना सिर्फ बरकरार रखना बल्कि इसमें और भी सुधार करना. देखिए खास रिपोर्ट-

अब 19 अर्ध-संकटग्रस्त विकासखंडों पर नजर

क्रिटिकल विकासखंडों की संख्या भले ही शून्य हो गई हो, लेकिन प्रदेश में अभी 11 जिलों के 19 विकासखंड अर्ध-संकटग्रस्त श्रेणी में हैं. इसलिए आने वाले वर्षों में इन्हीं क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा. सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक इन क्षेत्रों समेत किसी भी विकासखंड को भूजल तनावग्रस्त नहीं रहने देना है. इसके लिए जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, फसल विविधीकरण और जनभागीदारी को एक साथ आगे बढ़ाने की रणनीति बनाई जा रही है.

राज्य को अब सतत भूजल प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ना होगा. इसके लिए हर साल भूजल स्तर की वैज्ञानिक निगरानी, अलग-अलग क्षेत्रों का जल बजट तैयार करना और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पानी के हिसाब से उसके उपयोग की रणनीति बनानी होगी. यानी जहां जितना भूजल उपलब्ध है, वहां उतना ही पानी इस्तेमाल हो और भविष्य के लिए पर्याप्त पानी जमीन के भीतर सुरक्षित भी रहे.

भूजल रिचार्ज रिकॉर्ड स्तर से बढ़ा, दोहन में भी कमी

भूजल संसाधन आकलन-2026 के मुताबिक छत्तीसगढ़ में वार्षिक भूजल रिचार्ज बढ़कर 14.65 बिलियन घन मीटर यानी BCM पहुंच गया है. यह अब तक का सबसे अधिक स्तर है. 2026 के आकलन के दौरान प्रदेशभर में कुल 2 लाख 28 हजार 736 जल संरचनाएं दर्ज की गई हैं. जल संचय जन भागीदारी और जल शक्ति अभियान-कैच द रेन के तहत बनी और पुनर्जीवित की गई इन संरचनाओं को भूजल पुनर्भरण क्षमता बढ़ाने में अहम माना जा रहा है.

इस उपलब्धि का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भूजल दोहन में आई गिरावट है. वर्ष 2026 में प्रदेश का कुल भूजल दोहन 6.21 BCM दर्ज किया गया, जबकि पिछले आकलन चक्र में यह 6.30 BCM था. डॉ. दुबे के अनुसार भूजल रिचार्ज बढ़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ भूजल की मांग और निकासी को नियंत्रित करना भी उतना ही जरूरी है.

भूजल संकट से बाहर निकला छत्तीसगढ़, जानिए आंकड़े (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फसल विविधीकरण ने बदली तस्वीर

भूजल दोहन में कमी के पीछे फसल पद्धति में बदलाव को भी महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है. खासकर गर्मी के मौसम में धान का रकबा घटने से सिंचाई के लिए भूजल की मांग में कमी आई है. बेमेतरा में गर्मी के धान का रकबा करीब 26 हजार हेक्टेयर से घटकर लगभग 5 हजार हेक्टेयर रह गया है. वहीं राजनांदगांव में यह रकबा 9,400 हेक्टेयर से घटकर करीब 2,800 हेक्टेयर हुआ है. दोनों जिलों को मिलाकर गर्मी के धान के रकबे में लगभग 27,600 हेक्टेयर की कमी आई है.

दोनों जिलों की स्थिति जानिए

बेमेतरा लगातार 4 आकलन चक्रों के बाद क्रिटिकल श्रेणी से बाहर आया है.

जिले में वर्ष 2023 की तुलना में कुल भूजल दोहन में लगभग 20% की कमी दर्ज

राजनांदगांव में वर्ष 2022 में भूजल दोहन का स्तर 70.5% तक पहुंच गया था, जो अब सुरक्षित श्रेणी में

यहां वर्ष 2023 की तुलना में सिंचाई के लिए भूजल दोहन में 16.4% की कमी दर्ज की गई.

विशेषज्ञ बोले- सिर्फ आंकड़ों से नहीं होगा तय, भूजल मुद्दा बड़ी चुनौती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जल संरक्षण में तालाबों की भूमिका अहम

डॉ. विपिन दुबे के मुताबिक छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में पारंपरिक जल स्रोतों को बचाना भूजल सुरक्षा की महत्वपूर्ण कड़ी है. तालाब और पोखर सिर्फ पानी जमा करने के साधन नहीं हैं, बल्कि ये भूजल रिचार्ज के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं. तालाबों की गहराई बढ़ाना, उनमें जमा गाद कचरा निकालना, उनके कैचमेंट क्षेत्र को सुरक्षित रखना और उनमें वर्षा जल की आवक बनाए रखना भूजल स्तर सुधारने में मदद करता है. इसलिए केवल नए तालाब बनाना ही नहीं, बल्कि पुराने जल स्रोतों का वैज्ञानिक तरीके से पुनर्जीवन भी जरूरी है.

2026 की उपलब्धि बनेगी आधार, अब 2030 तक पूर्ण जल सुरक्षा का लक्ष्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बारिश के पानी को रोकने पर जोर

पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में बारिश का पानी तेजी से बहकर निकल जाने के बजाय जमीन में समा जाए, इसके लिए जलग्रहण क्षेत्र विकास महत्वपूर्ण है. कंटूर ट्रेंच, बोल्डर चेक, लूज बोल्डर स्ट्रक्चर और दूसरे छोटे जल अवरोधक ढांचों के जरिए पानी की गति को कम किया जा सकता है. इसके साथ मिट्टी और नमी संरक्षण के उपाय किए जाने जरूरी हैं. डॉ. दुबे के अनुसार पानी को एक जगह रोकने के साथ-साथ उसे धीरे-धीरे जमीन के भीतर पहुंचाना ही भूजल पुनर्भरण की प्रभावी रणनीति है.

और भी हैं कुछ उपाय

भूजल सुरक्षा के लिए सिंचाई में पानी की मांग कम करना भी जरूरी है. अत्यधिक भूजल दोहन वाले क्षेत्रों में भूजल निकासी को नियंत्रित करने के साथ फसल चक्र में बदलाव और कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देना होगा. बेमेतरा और राजनांदगांव के अनुभव से यह संकेत मिलता है कि किसानों की भागीदारी और फसल विविधीकरण भूजल दोहन कम करने में प्रभावी हो सकते हैं. यही मॉडल दूसरे क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अपनाया जा सकता है.

एक भी विकासखंड भूजल दोहन की क्रिटिकल श्रेणी में नहीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

NAQUIM 2.0 से होगा भूजल का वैज्ञानिक आकलन

वर्ष 2026-27 में बेमेतरा, बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जिलों के लगभग 5,442 वर्ग किलोमीटर इलाके में NAQUIM 2.0 योजना के तहत जमीन के भीतर पानी के स्रोतों (जलभृत मानचित्रण) का अध्ययन किया जाना है. इससे यह आसानी से समझने में मदद मिलेगी कि अलग-अलग इलाकों में जमीन के नीचे पानी कितनी गहराई पर मौजूद है, वहां पानी के स्रोतों की स्थिति कैसी है और किस क्षेत्र में पानी के रखरखाव के लिए किस तरह के इंतजामों की जरूरत है.

डॉ. दुबे के अनुसार, इस तरह की वैज्ञानिक जानकारियां भविष्य में पानी के सही इस्तेमाल की नीतियां बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि हर इलाके की जमीनी बनावट, बारिश की मात्रा, जमीन के भीतर पानी की मौजूदगी और वहां पानी की जरूरत एक जैसी नहीं होती.

जमीन पर सफलता की असली कसौटी क्या होगी

डॉ. विपिन दुबे के मुताबिक भूजल संरक्षण योजनाओं का मूल्यांकन सिर्फ इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि कितनी जल संरचनाएं बनाई गईं या कितनी योजनाएं लागू हुईं. असली सवाल यह है कि इनका असर जमीन पर कितना दिखाई दे रहा है. अगर गर्मियों के सबसे कठिन समय में गांवों के तालाबों में पर्याप्त पानी बना रहता है, पूर्व क्रिटिकल क्षेत्रों में कुओं और ट्यूबवेल का जलस्तर स्थिर रहता है, नए ट्यूबवेल में पर्याप्त भूजल मिलता है और गर्मियों में भूजल स्तर में अत्यधिक गिरावट नहीं होती, तभी योजनाओं को वास्तविक रूप से सफल माना जा सकेगा. इसके साथ ग्रामीण आबादी को भीषण गर्मी में लगातार पेयजल मिलना और भूजल पुनर्भरण की गति का भूजल दोहन की गति के बराबर या उससे अधिक बने रहना भी जल सुरक्षा की महत्वपूर्ण कसौटी होगी.

संरचनाओं से आगे जल सुरक्षा की संस्कृति जरूरी

छत्तीसगढ़ ने क्रिटिकल विकासखंडों की संख्या शून्य करके निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. रिकॉर्ड भूजल रिचार्ज, भूजल दोहन में पहली बार कमी और फसल विविधीकरण के सकारात्मक परिणाम इस बदलाव की तस्वीर पेश करते हैं.

लेकिन डॉ. विपिन दुबे का वैज्ञानिक आकलन यह भी बताता है कि असली परीक्षा अभी बाकी है. 2030 तक पूर्ण जल सुरक्षा तभी संभव होगी, जब भूजल संरक्षण को केवल तालाब, चेकडैम या रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने तक सीमित न रखकर भूजल दोहन, फसल चयन, वर्षा जल संचयन, जल पुनर्भरण और स्थानीय जल बजट को एक साथ जोड़कर स्थायी जल प्रबंधन मॉडल बनाया जाए.