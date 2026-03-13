ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन में बोले सीएम साय, भारतीय संस्कृति में धरती को मां का दर्जा, प्रकृति संरक्षण हमारी परंपरा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हरित सम्मेलन की उपयोगिता काफी बढ़ जाती है. इसके माध्यम से पॉलिसी मेकिंग से जुड़े लोग, उद्योग जगत, शैक्षणिक संस्थान, शोधकर्ता और पर्यावरणविद एक मंच पर आकर महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जलवायु संकट लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में यह जरूरी है कि हम पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर केवल चिंतन ही न करें, बल्कि उसे व्यवहार में भी लाने की कोशिश करें.

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दूसरे हरित शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस ग्रीन समिट में सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश की उपयोगिता और महत्व पर प्रकाश डाला. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश की अर्थव्यवस्था का पावर इंजन है और अब हमारा राज्य ग्रीन इकोनॉमी के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है.

पीएम मोदी की अगुवाई वाली डबल इंजन सरकार हमेशा से विरासत के साथ विकास को आगे बढ़ाने की वकालत करती आई है. पर्यावरण के अनुसार जीवनशैली हमारी हजारों वर्षों पुरानी परंपरा का परिचायक है. इसकी रक्षा के लिए सरकार नीतिगत आधार पर लगातार ठोस कदम उठा रही है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

सीएम साय ने ग्रीन स्टील का किया जिक्र

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश में स्टील उत्पादन का एक बड़ा सेंटर है. इस एरिया में कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए ग्रीन स्टील जैसे नए नए विकल्पों को अपनाया जा रहा है. भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के तहत संयुक्त वन एवं वृक्ष आवरण वृद्धि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है. यह उपलब्धि राज्य सरकार की नीतियों के साथ-साथ प्रदेशवासियों की जागरूकता और पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारी का परिणाम है.

छत्तीसगढ़ में सोलर रूफटॉप योजना के जरिए उपभोक्ताओं को ऊर्जादाता बनाया जा रहा है. प्रदेश में बायो-एथेनॉल जैसे क्षेत्रों में भी निवेश की बड़ी संभावनाएं हैं. राज्य में एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान चलाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील किया जा रहा है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

"भारत की संस्कृति में धरती को मां का दर्जा"

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि भारत की संस्कृति में धरती को मां का दर्जा दिया गया है. इसलिए संसाधनों का उपयोग करते समय पर्यावरण और धरती के स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी विभागों में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू की है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होने के साथ-साथ कागज के उपयोग में भी कमी आई है. इस अवसर पर सीएम साय ने रिसर्च पर आधारित किताबों का विमोचन किया. जिसमें “एब्स्ट्रेक्ट”, “हाइलाइट्स ऑफ द समिट” और कथा कंथली जैसे पुस्तक शामिल है.

छत्तीसगढ़ जनजातीय बहुल राज्य है और लगभग 44 प्रतिशत क्षेत्र वनों से ढके हुए हैं. वनांचल क्षेत्रों में पेड़ों को सरना यानि की देवता के रूप में पूजा जाता है. यही वजह है कि सरना को राजस्व रिकॉर्ड में देवस्थल के रूप में दर्ज किया गया है. प्रकृति से जुड़ाव और उसके संरक्षण का भाव जनजातीय समाज से आसानी से सीखा जा सकता है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति में हरित पहल पर जोर

सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राज्य की नई औद्योगिक नीति में कई अहम व्यवस्थाएं की गई है. इसमें हरित पहल पर जोर दिया गया है. इस दिशा में कार्य करने वाले उद्योगों को विशेष रियायत और सहूलियत दिया जा रहा है. ग्रीन समिट के तहत पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करने पर सीएम साय ने जोर दिया.