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ग्रीन स्टील इंडस्ट्री डायलॉग में 13,840 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, CM साय बोले- यहां के स्टील का प्रदेश में ही हो ज्यादा मूल्य संवर्धन

ग्रीन स्टील से छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा निवेश और रोजगार, डाउनस्ट्रीम और स्पेशियलिटी उत्पादों के निर्माण पर दें जोर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

Chhattisgarh Green Steel
ग्रीन स्टील इंडस्ट्री डायलॉग में 13,840 करोड़ के निवेश प्रस्ताव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 13, 2026 at 7:00 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग ऑन ग्रीन स्टील कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 13 हजार 840 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. इन प्रस्तावित परियोजनाओं से प्रदेश में करीब 10 हजार 921 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है. यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से आयोजित किया था.

स्टील को तैयार उत्पादों में बदलने पर जोर दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान स्टील और खनन उद्योग से है, लेकिन अब सरकार का लक्ष्य सिर्फ स्टील बनाने तक सीमित नहीं है. स्टील से बनने वाले ज्यादा से ज्यादा उत्पादों का मूल्य संवर्धन प्रदेश के अंदर ही किया जाए, इस पर जोर दिया जा रहा है.

प्रदेश का स्टील बाहर भेजने के बजाय यहीं ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग उत्पाद, रेलवे और रक्षा उपकरण तथा सौर ऊर्जा से जुड़े उत्पाद बनाने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए. इससे निवेश के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ेंगे.- विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री

ग्रीन स्टील में छत्तीसगढ़ की बड़ी भूमिका

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन स्टील में छत्तीसगढ़ की बड़ी भूमिका होगी. दुनिया तेजी से कम कार्बन उत्सर्जन वाले ग्रीन स्टील की ओर बढ़ रही है. छत्तीसगढ़ ने भी इस बदलाव को समय रहते अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं. प्रदेश में 26 हजार मेगावाट से अधिक बिजली उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक बिजली दरें हैं.

Chhattisgarh Green Steel
CM साय बोले- यहां के स्टील का प्रदेश में ही हो ज्यादा मूल्य संवर्धन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Chhattisgarh Green Steel
ग्रीन स्टील से छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा निवेश और रोजगार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बड़े निवेश छत्तीसगढ़ को मिले

18 महीनों में छत्तीसगढ़ को करीब 8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के बाद प्रदेश में निवेश को लेकर रुचि बढ़ी है. इनमें स्टील और खनन के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और एग्रो-प्रोसेसिंग जैसे नए क्षेत्रों के प्रस्ताव भी शामिल हैं.

निवेश के मामले में छत्तीसगढ़ की बेहतर रैंकिंग है. CRISIL-NITI Aayog Investment Friendliness Index 2026 में छत्तीसगढ़ ने प्रमुख राज्यों के बीच Regulatory Ease और Institutional Environment में पहला स्थान हासिल किया है. वहीं Environmental Resilience में दूसरा स्थान मिला है.

नए जिलों तक औद्योगिक विकास

कारोबार आसान बनाने के लिए कई सुधार किए गए हैं. सरकार के अनुसार, निवेशकों के लिए कारोबारी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए कई सुधार किए गए हैं. छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट' लागू किया है. इसके तहत कम जोखिम वाले कारोबारों के लिए स्व-प्रमाणीकरण, जोखिम के आधार पर नियम और तय समय में आवेदन पर फैसला नहीं होने पर डीम्ड अप्रूवल जैसी सुविधाएं दी गई हैं.

नए जिलों तक पहुंच रहा औद्योगिक विकास है. राज्य सरकार अब औद्योगिक विकास को रायपुर-भिलाई क्षेत्र से आगे दूसरे जिलों तक ले जाने पर काम कर रही है. राजनांदगांव, धमतरी, जांजगीर-चांपा और बस्तर में चार नए औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए गए हैं. राजनांदगांव में करीब 306 एकड़ क्षेत्र में Electronics Manufacturing Cluster को केंद्र सरकार की मंजूरी भी मिल चुकी है. इससे बड़े निवेश के साथ करीब 9 हजार रोजगार के अवसर बनने की संभावना है.

मुख्यमंत्री ने निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि राज्य की नीतियां स्पष्ट और प्रक्रियाएं पारदर्शी हैं. उन्होंने कहा कि सरकार तय समय में मंजूरी देने और निवेशकों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि ग्रीन स्टील और डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग के जरिए छत्तीसगढ़ अपनी खनिज संपदा को प्रदेश के भीतर ही अधिक निवेश, अधिक मूल्य और अधिक रोजगार में बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

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