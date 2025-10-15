ETV Bharat / state

“काटो-काटो सरकार!”, छत्तीसगढ़ में योजनाओं और हितग्राहियों की कटौती पर कांग्रेस ने घेरा, बीजेपी का पलटवार

महतारी वंदन योजना: इस योजना के तहत लगभग 5 लाख महिलाओं के नाम लाभार्थी सूची से हटा दिए गए हैं. यह जानकारी योजना की 20वीं किस्त ट्रांसफर होने के बाद सामने आई है. कांग्रेस ने इसे दिवाली से पहले महिलाओं को बड़ा झटका बताते हुए भाजपा सरकार पर आरोप लगाए हैं कि यह निर्णय राजनीति से प्रेरित हो सकता है.

बिजली बिल हाफ योजना में कटौती: सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव करते हुए केवल 100 यूनिट तक की खपत पर ही 50% छूट देने का निर्णय लिया है. पहले यह छूट 400 यूनिट तक थी. इस बदलाव से लगभग 14 लाख परिवार प्रभावित होंगे, जो 100 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करते हैं. कांग्रेस ने इसे गरीबों के साथ अन्याय बताते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में सरकारी योजनाओं और हितग्राहियों की हो रही कटौती पर कांग्रेस अब मुखर हो गई है. बिजली बिल हाफ योजना, महतारी वंदन और राशन कार्ड धारकों की सूची में कटौती को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है. राजनीतिक गलियारे में यही सवाल गूंज रहा है कि क्या भाजपा की “काट-छांट नीति” उनके लिए सिरदर्द बन जाएगी?

राशन कार्ड में कटौती: राज्य खाद्य विभाग ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले 32 लाख राशन कार्डों को निरस्त कर दिया है. इनमें से अधिकांश कार्ड धारकों ने विभाग के बार-बार आग्रह के बावजूद ई-केवाईसी नहीं कराया. नवंबर से इन कार्ड धारकों को राशन नहीं मिलेगा. कांग्रेस ने इसे गरीबों को राशन से वंचित करने की साजिश करार दिया है.

सरकार के कदम जन विरोधी हैं और जनता के हितों की अनदेखी कर रहे हैं. पहले तो कांग्रेस की कई योजनाओं को बंद कर दिया. अब उनकी खुद की महतारी योजना में भी हितग्राहियों के नाम काट दिए हैं.- सुशील आनंद शुक्ला

कांग्रेस के आरोप: कांग्रेस का कहना है कि, नई योजनाओं को लागू करने में भी बीजेपी सरकार असफल रही है. उदाहरण के तौर पर महतारी वंदन योजना में इस महीने 5 लाख महिलाओं का नाम काटे गए. बिजली बिल हाफ योजना में 400 यूनिट तक का लाभ अब खत्म हो गया. जमीन रजिस्ट्री, स्टाम्प ड्यूटी जैसी छूट को भी बंद कर दिया गया है. 5 डेसिमल तक की जमीन की खरीदी-बिक्री की सुविधा भी समाप्त कर दी गई है, जिससे गरीब आम आदमी अपनी जमीन ले या बेच नहीं पा रहा है.

बीजेपी का जवाब: प्रदेश भाजपा महामंत्री नवीन मार्कंडेय ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि, भाजपा सरकार ने किसी भी योजना को बंद नहीं किया है. बल्कि सभी योजनाओं का बेहतर संचालन और लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर समीक्षा की जाती है. नवीन मार्कंडेय ने बताया कि समीक्षा में कई ऐसे नाम सामने आए जो वास्तव में लाभार्थी नहीं थे. किसी की मौत हो गई तो कोई अब यहां नही है या उनका खाता निष्क्रिय हो गया है. ऐसे लोगों के नाम हटाए गए हैं.

भाजपा सरकार ने किसी भी योजना को बंद नहीं किया है सभी सरकारों में अलग-अलग योजनाएं बनती है, रमन सरकार में 9000 तक फ्री बिजली देने की योजना थी, जिसे कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था- नवीन मार्कण्डेय, प्रदेश महामंत्री

भाजपा का दावा है कि, सरकार अब फ्री बिजली और सौर ऊर्जा योजनाओं के माध्यम से जनता को लाभ पहुंचा रही है. सूर्य घर योजना के तहत सरकार 1.5 लाख से 2 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है, जिससे घरों में सोलर यूनिट लगाकर लोग अपनी बिजली न केवल मुफ्त पा सकते हैं बल्कि अतिरिक्त उत्पादन होने पर उसे शासन को बेचकर आमदनी भी कर सकते हैं.