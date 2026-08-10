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असम के बाढ़ प्रभावितों की सहायता, छत्तीसगढ़ सरकार देगी 5 करोड़ रुपये

सीएम साय ने कहा कि संकट की घड़ी में असम के भाई-बहनों के साथ पूरी एकजुटता से खड़े हैं.

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असम में बाढ़ प्रभावितों की मदद को आगे आई साय सरकार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 10, 2026 at 5:50 PM IST

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रायपुर/ जशपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने असम के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 5 करोड़ रुपए की मदद दी है. सीएम विष्णु देव साय ने असम के बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए राशि देने का फैसला लिया. असम में चल रहे राहत और पुनर्वास कार्यों में मदद के लिए यह राशि दी जाएगी.

सीएम साय ने असम के सीएम से की बात

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को फोन पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से बात की और पूर्वोत्तर राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया. साय ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई और कहा कि प्राकृतिक आपदा के इस मुश्किल समय में छत्तीसगढ़ के लोग असम में अपने भाइयों और बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं.

छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय (ETV BHARAT)

प्राकृतिक आपदा की कठिन घड़ी में छत्तीसगढ़ की जनता असम के अपने भाई-बहनों के साथ पूरी एकजुटता से खड़ी है-विष्णुदेव साय, सीएम,छत्तीसगढ़

असम में बाढ़ से हालात खराब

असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 100 तक पहुंच गई है. सात जिलों में करीब 1.4 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं. फिलहाल असम में 456 गांव जलमग्न हैं. करीब 12 हजार हेक्टेयर फसल क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है. प्रशासन 6 जिलों में 125 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र चला रहा है. लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है. असम में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे नए इलाकों के लिए खतरा पैदा हो गया है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, चराइदेव, दरांग, गोलाघाट, जोरहाट, कार्बी आंगलोंग, नागांव और शिवसागर जिलों में 1,37,500 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं.

कांग्रेस मुद्दाविहीन हो गई है- सीएम साय
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा एफसीआरए को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब मुद्दाविहीन हो गई है और इसी वजह से वह ऐसे विषयों को लेकर राजनीति कर रही है.

ममता बनर्जी पर हमले को बताया गलत
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए हमले के सवाल पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसी भी नेता पर हमला सही नहीं है। लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि या नेता के साथ हिंसा का रास्ता स्वीकार्य नहीं होना चाहिए।

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