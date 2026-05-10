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छत्तीसगढ़ को धान खरीद नीति में सुधार पर विचार करना जरूरी

मौसम बदलाव और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ को अपनी चावल खरीद नीति पर विचार करने की जरूरत है.

Paddy Cultivation in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में धान की खेती (Representational Image (IANS))
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 10, 2026 at 6:31 PM IST

8 Min Read
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नई दिल्ली: मौसम के पारंपरिक पैटर्न पूरे देश में बदल गए हैं. मई का महीना अगस्त जैसा लगता है - सिर्फ़ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि जयपुर से लेकर लखनऊ तक के कई हिस्सों में भी ऐसा हो रहा है. बारिश का हमारा पैटर्न भी बदल रहा है; मार्च में बेमौसम बारिश होती है, जबकि अगस्त और अक्टूबर में सूखा पड़ता है.

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की नीति कैसी ?

सीधे शब्दों में कहें तो, हम मौसम पर भरोसा नहीं कर सकते और न ही अपने मौसम पूर्वानुमान सिस्टम पर भरोसा कर सकते हैं. ऐसे में हमारे उन किसानों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है जिनकी खेती बारिश पर निर्भर है. खासकर छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों के धान किसानों के लिए, जहां धान खरीद की एक स्थिर सरकारी नीति तो है, लेकिन उसी नीति में मौजूद कमियों की वजह से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की होती है खेती ?

आइए, इस पर विस्तार से चर्चा करें. छत्तीसगढ़ को सचमुच धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहां धान के खेत बहुत ज़्यादा हैं और खरीफ के मौसम में बड़ी संख्या में किसान धान की खेती करते हैं. अब, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहां के 80% किसान बारिश-आधारित खेती करते हैं यानी वे अपनी धान की फ़सल की सिंचाई के लिए पूरी तरह से बारिश पर निर्भर रहते हैं. केवल 20% किसानों के पास ही सिंचाई के अन्य साधन उपलब्ध हैं

छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान की खेती

राज्य में लगभग 37 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर धान की खेती होती है, जिसमें ऊंची ज़मीनें और निचली दलदली ज़मीनें दोनों ही शामिल हैं. राज्य में धान की औसत पैदावार लगभग 1.3 टन प्रति हेक्टेयर है, जबकि बारिश पर निर्भर किसानों की औसत पैदावार 1 से 1.3 टन प्रति हेक्टेयर के बीच रहती है. इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, आइए अब राज्य की धान खरीद नीति पर एक नज़र डालें.

वर्ष 2026 में, धान खरीद के लिए प्रति एकड़ औसत सीमा 21 क्विंटल (यानी 2.1 टन) निर्धारित की गई है. यह मात्रा, राज्य में धान की औसत पैदावार से लगभग 10 से 8 क्विंटल (यानी 1 से 0.7 टन) ज़्यादा है.इसके साथ ही, सरकार ने पिछले सीज़न (2025-26) के दौरान कुल 73 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य भी रखा था. अब, धान खरीद के इस अभियान के दौरान पिछले कई वर्षों की तरह ही छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों (और विशेष रूप से सीमावर्ती ज़िलों) में राज्य पुलिस और ज़िला प्रशासन ने बड़ी मात्रा में अवैध रूप से लाए गए धान की खेप पकड़ी है.

अवैध धान छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी समस्या

ज़्यादातर मामलों में, यह धान छत्तीसगढ़ के बाहर से यहां लाया जा रहा था और फिर इसे "छत्तीसगढ़ का धान" बताकर, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) - यानी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचा जा रहा था. विभिन्न जांच-पड़तालों से इस बात की पुष्टि हुई है कि अंतर-राज्यीय व्यापारियों और किसानों के बीच एक स्थानीय "गठजोड़" (nexus) सक्रिय है. यह गठजोड़ सरकार की आंखों में धूल झोंककर, अवैध धान को राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन सिस्टम) में खपाने का काम कर रहा है.

राज्य की धान खरीद नीति में मौजूद कमियां ही इस तरह के अवैध गठजोड़ के पनपने का एकमात्र कारण हैं. मौजूदा सिस्टम में, हर किसान के पास आमतौर पर खरीद का एक टन का कोटा ऐसा होता है. जिसका वह पूरा इस्तेमाल नहीं करता और बिचौलिए इस अतिरिक्त गुंजाइश का इस्तेमाल दूसरे राज्यों से धान मंगवाने और उसे किसी स्थानीय किसान के नाम पर बेचने के लिए करते हैं.

धान खरीदी और किसानों को बोनस

1 टन अतिरिक्त चावल से व्यापारी और किसानों को लगभग 31,000 रुपये का अतिरिक्त बोनस मिल सकता है. इस फ़ायदेमंद योजना की वजह से, कई निजी लोगों ने इस सिस्टम से गलत तरीके से मुनाफ़ा कमाया है. उनके इस मुनाफ़ाखोरी का नतीजा पर्यावरण और समाज, दोनों पर पड़ रहा है. पर्यावरण पर सबसे पहले इसलिए, क्योंकि धान की भारी खेती से छत्तीसगढ़ के जल संसाधन तेज़ी से खत्म हो रहे हैं.

इसकी वजह से नदियों के किनारों और दूसरे जंगली इलाकों पर भी कब्ज़ा बढ़ रहा है. राज्य सरकार धान की खेती के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देती है, इसलिए सभी किसान ज़्यादा से ज़्यादा धान उगाने की कोशिश कर रहे हैं. इन इलाकों की जैव विविधता को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि किसान स्थानीय फ़सलों, पेड़ों और बीजों की किस्मों के बजाय धान उगाना चुन रहे हैं.वे अपने खेतों और समाज पर एक ऐसा औद्योगिक कृषि मॉडल थोप रहे हैं जो टिकाऊ नहीं है; इसका पर्यावरण पर बहुत भारी असर पड़ रहा है, जिसका हिसाब पानी, बीज, पौधों की जैव विविधता और मिट्टी की सेहत के नुकसान के रूप में लगाया जा सकता है.

इसका सामाजिक नुकसान भ्रष्टाचार है; लोग न सिर्फ़ जान-बूझकर अपने समाज के पर्यावरण से जुड़े मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं, बल्कि वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के भ्रष्ट तरीकों को भी अपना रहे हैं और समाज में पैसे से जुड़े भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं. राज्य सरकार की जिस कल्याणकारी योजना का मकसद लोगों की भलाई करना था, उसी योजना को उन्हीं लोगों की मदद से लूटा जा रहा है.

राज्य सरकार के पास क्या है उपाय ?

तो फिर राज्य सरकार क्या कर सकती है? सबसे पहले, बेहतर फ़सल योजना के संबंध में खासकर इस खरीफ़ सीज़न (2025-26) के लिए सरकार को खरीद की एक ऐसी नीति घोषित करनी चाहिए जिसमें खरीद की मात्रा कम हो और जो राज्य के औसत के हिसाब से हो. असल में, विसंगतियों को दूर करने के लिए, हर ज़िला अपने धान के औसत उत्पादन का ब्योरा दे सकता है, और फिर राज्य में धान की खरीद के औसत का ज़्यादा यथार्थवादी तरीके से फिर से आंकलन किया जा सकता है.

यह कदम राज्य की कृषि-जलवायु सीमाओं के अनुरूप होगा और दूसरे राज्यों से आने वाले धान को छत्तीसगढ़ के खरीद केंद्रों तक पहुंचने से रोकेगा. यह फ़ैसला मौसम की अनिश्चितता और 'सुपर अल नीनो' वर्ष को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए. लेकिन मौसम से जुड़ी इन सीमाओं के बावजूद, यह कदम आसानी से एक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है.

सरकार को स्थानीय धान की किस्म को बढ़ावा देने की जरूरत

इसलिए, नीति बनाने वालों को इस नीति में कुछ और कदम भी जोड़ने होंगे. सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में धान की खरीद सिर्फ़ उन्हीं स्थानीय किस्मों की होगी जो छत्तीसगढ़ में ही पैदा हुई हों. राज्य को धान की स्थानीय किस्मों या 'लैंड रेस' (land races) को प्राथमिकता देनी चाहिए. इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि राज्य के बाहर से आने वाले धान के अस्वीकृत होने की संभावना बढ़ जाएगी, और साथ ही छत्तीसगढ़ में बीज जैव विविधता के संरक्षण में भी सुधार होगा.

दूसरा, पॉलिटिकल हालात से बचने के लिए, सरकार को धान का कोटा कम करना चाहिए लेकिन लोकल बाजरा, फलियां या तिलहन की खरीद शुरू करनी चाहिए। इस तरह, किसानों की इनकम कम नहीं होगी, और उन्हें दूसरी फसल उगाने का मौका मिलेगा, जो क्लाइमेट को ज़्यादा झेल सके और पानी बचाए.

बाजरा कम पानी वाले इलाकों में भी उग सकता है और इसलिए छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों के लिए सही हो सकता है. अगर ये कदम उठाए जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ के पॉलिसी बनाने वाले भ्रष्टाचार और इकोलॉजिकल नुकसान को कम करेंगे और पब्लिक फूड सिस्टम की फूड सिक्योरिटी और डाइवर्सिटी सुनिश्चित करेंगे.

डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में बताए गए विचार लेखक के हैं. यहां बताए गए तथ्य और राय ETV भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं

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