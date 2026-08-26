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छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी: राजस्व विभाग में सहायक ग्रेड-3 के 100 पदों पर सीधी भर्ती की मंजूरी, जानिए किस जिले में कितने पद?

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने जताया मुख्यमंत्री का आभार, कहा- युवाओं को मिलेंगे नए अवसर, प्रशासनिक कामकाज में आएगी तेजी

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छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी: राजस्व विभाग में सहायक ग्रेड-3 के 100 पदों पर सीधी भर्ती की मंजूरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 26, 2026 at 3:43 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा अवसर खोला है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अलग-अलग जिलों में सहायक ग्रेड-3 के 100 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है. इसके लिए सरकार की ओर से सभी जिला कलेक्टरों को भर्ती की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं.

किन जिलों में, कितने पद जानिए

विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह भर्ती प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों और प्रचलित सेवा भर्ती नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए संपन्न की जाएगी. इस प्रस्ताव को वित्त विभाग से भी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है.

  • गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 8
  • मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी 7
  • खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई 7
  • मुंगेली 7
  • मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 7
  • बलौदाबाजार-भाटापारा 5
  • गरियाबंद 5
  • बेमेतरा 5
  • बिलासपुर 5
  • कोरबा 5
  • सक्ती 5
  • दुर्ग 4
  • बालोद 4
  • राजनांदगांव 4
  • कबीरधाम 3
  • जांजगीर-चांपा 3
  • रायगढ़ 3
  • धमतरी 2
  • सारंगढ़-बिलाईगढ़ 2
  • बलरामपुर-रामानुजगंज 2
  • सूरजपुर 2
  • सुकमा 2
  • बीजापुर 2
  • जशपुर में 1 पद शामिल हैं.

राजस्व मंत्री ने जताई खुशी

इस निर्णय पर खुशी जताते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंक राम वर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया है. वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार युवाओं को शासकीय सेवाओं से जोड़ने और आम जनता को पारदर्शी व त्वरित सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने आगे कहा कि जिला प्रशासनों में इन पदों पर भर्ती होने से जहां एक ओर युवाओं के लिए सरकारी सेवा के नए द्वार खुलेंगे, वहीं दूसरी ओर जिला कार्यालयों के कामकाज में और अधिक कसावट व गतिशीलता आएगी.

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