गणतंत्र दिवस 2026: राज्यपाल रमेन डेका ने कहा, अब बस्तर के जख्म भरने का समय, जानिए स्पीच की बड़ी बातें

रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में हुआ मुख्य समारोह, राज्यपाल रमेन डेका ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली.

GOVERNOR RAMEN DEKA SPEECH
गणतंत्र दिवस 2026: रायपुर में राज्यपाल रमेन डेका के भाषण की बड़ी बातें (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 26, 2026 at 10:32 AM IST

रायपुर: गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्य समारोह आयोजित किया गया. राज्यपाल रमेन डेका ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली. इस अवसर पर मुख्य सचिव विकास शील और पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम भी उपस्थित रहे.

प्रदेशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

राज्यपाल रमेन डेका ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि यह पवित्र अवसर हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है.

GOVERNOR RAMEN DEKA SPEECH
रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में हुआ मुख्य समारोह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन

राज्यपाल ने अपने संबोधन में महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉ. भीमराव अंबेडकर, शहीद वीर नारायण सिंह और गुंडाधुर जैसे महान नायकों को स्मरण कर नमन किया. उन्होंने कहा कि गुरु घासीदास जी का “मनखे-मनखे एक समान” का संदेश और शहीद वीर नारायण का संघर्ष आज भी हमें प्रेरणा देता है.

विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और भारत की आर्थिक उपलब्धि

राज्यपाल ने कहा कि यह हम सबका सौभाग्य है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं. उन्होंने बताया कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव प्राप्त किया है.

विकसित छत्तीसगढ़ 2047 का लक्ष्य

राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए “विजन अंजोर” तैयार किया गया है.

औद्योगिक और खनिज योगदान

राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ की उपलब्धि बताते हुए कहा कि देश के 19% से अधिक आयरन उत्पादन में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी है. सीमेंट, एल्यूमिनियम और कोयला उत्पादन में भी 20% योगदान है. देश के सबसे बड़े पुल में भिलाई स्टील प्लांट का लोहा लगा है. वहीं INS विक्रांत में भी प्रदेश का योगदान है. छत्तीसगढ़ देश का पावर हब बनने की ओर अग्रसर है.

GOVERNOR RAMEN DEKA SPEECH
राज्यपाल रमेन डेका ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में अधोसंरचना का तेजी से विस्तार हो रहा है. नए एक्सप्रेस-वे, प्रमुख शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी, वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात प्रदेश को मिली है. नई औद्योगिक नीति से निवेश और स्थानीय युवाओं को विशेष अनुदान मिला है.

माओवादी हिंसा पर नियंत्रण और बस्तर का विकास

राज्यपाल ने कहा कि वर्षों तक छत्तीसगढ़ ने माओवादी हिंसा झेली है, लेकिन अब सुनियोजित रणनीति से स्थिति में सुधार आया है. उन्होंने सुरक्षा बलों को नमन करते हुए कहा कि कई नक्सलियों ने हिंसा छोड़कर संविधान में आस्था जताई है.

हमारे जवानों ने कठिन भौगौलिक परिस्थिति में भी माओवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, अब बस्तर के घाव भरने और विकास पहुंचाने का समय है.- रमेन डेका, राज्यपाल

जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों में विकास योजनाएं

  • नियद नेल्लानार योजना से विकास कार्य
  • पीएम जनमन योजना के बेहतर क्रियान्वयन पर छत्तीसगढ़ को सम्मान
  • सुकमा जैसे इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं
  • गीदम में मेडिकल कॉलेज
  • MBBS की पढ़ाई हिंदी में

शिक्षा और नई तकनीक में छत्तीसगढ़ आगे

राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा को बढ़ावा मिलने से दूरस्थ इलाकों में पढ़ाई आसान हुई है. 9000 स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा मिली है. वहीं नया रायपुर भी अब एजुकेशनल हब बन रहा है. नेशनल फॉरेंसिक साइंस, फैशन जैसे संस्थान शुरू हुए हैं. साथ ही सेमीकंडक्टर और IT सेक्टर में निवेश मिला है.

कृषि, ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण

  • धान खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल
  • पशुपालन में प्रगति
  • ड्रोन दीदी द्वारा कीटनाशक छिड़काव
  • 18 लाख आवास स्वीकृत
  • स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त

पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन

राज्यपाल ने कहा कि भविष्य में जल संकट से निपटना बड़ी चुनौती है, इसके लिए नदियों को जोड़ने का सर्वे किया जा रहा है. इंद्रावती–महानदी लिंक परियोजना लाई गई है. 7 करोड़ से अधिक पौधारोपण हुए. 2 वर्षों में 1000 से अधिक नए तालाब खोदे गए और 5000 तालाबों का जीर्णोद्धार हुआ है.

सांस्कृतिक आयोजनों से बस्तर की पहचान

राज्यपाल ने बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र की संस्कृति और प्रतिभा को राष्ट्रीय पहचान मिल रही है.

