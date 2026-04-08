छत्तीसगढ़ का एकमात्र सरकारी वाटर प्लांट, समूह की महिलाओं ने संभाली झरिया एल्कलाइन की कमान, जानिए खासियत
झरिया अल्कलाइन वॉटर प्लांट का संचालन समूह की महिलाएं कर रही हैं. आर्थिक रूप से सशक्त होने के साथ ही आत्मनिर्भर बन रही हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 8, 2026 at 7:16 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के नया रायपुर के ग्राम पचेड़ा में महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल पेश की है. यहां बिहान योजना के तहत बने शारदा स्व सहायता समूह की 8 महिलाएं एल्कलाइन वॉटर प्लांट चला रही हैं. यह राज्य का अपनी तरह का अनोखा और एकमात्र सरकारी वाटर प्लांट है.
क्या है एल्कलाइन वॉटर प्लांट?
यह एक खास तरह का पानी होता है जिसमें pH स्तर (7.5 से 8.5) रखा जाता है. साथ ही TDS (Total Dissolved Solids) 50 से 300 के बीच होता है. प्लांट में मशीनों के जरिए पानी को फिल्टर और पैक किया जाता है. पैकिंग के बाद लैब में इसकी गुणवत्ता की जांच भी होती है.
कैसे होती है पानी की जांच?
प्लांट की केमिस्ट मनीषा भारती बताती हैं कि TDS जांचने के लिए मशीन का उपयोग होता है, वहीं pH जांचने के लिए केमिकल टेस्ट किया जाता है. हर बोतल को पैकिंग के बाद टेस्ट किया जाता है.
यह एल्कलाइन वॉटर प्लांट है. जहां पर पानी का पीएच और टीडीएस को कंट्रोल किया जाता है. एल्कलाइन वॉटर का पीएच साढ़े 7 से साढ़े 8 होना चाहिए और टीडीएस 50 से 300 तक होना चाहिए. मिनरल वाटर नॉर्मल होता है इसलिए उसमें टीडीएस और पीएच थोड़ा कम होता है.- मनीषा भारती, केमिस्ट
महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव
समूह की अध्यक्ष पूनम बारले के अनुसार पहले महिलाएं घर तक सीमित थीं, अब वे ना सिर्फ खुद कमाई कर रही हैं बल्कि बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी निकाल रही हैं. गांव में सम्मान और पहचान बढ़ी है.
यह पचेड़ा में स्थित झरिया एल्कलाइन वॉटर प्लांट है. जब से प्लांट में हम काम कर रहे हैं तब से घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरी है. पहले हमें कोई पहचानता नहीं था, लेकिन अब यहां काम करने के बाद लोग जानने लगे हैं कि यह दीदियां वॉटर प्लांट में काम करने वाली है.- पूनम बारले, अध्यक्ष, शारदा स्व सहायता समूह
क्या-क्या काम करती हैं महिलाएं?
इस प्लांट में महिलाएं बोतलों की सफाई और पानी की पैकिंग करती हैं. जार, पाउच और कांच की बोतलों में पानी भरा जाता है. इसके साथ ही सप्लाई के लिए तैयारी भी स्व सहायता समूह की महिलाएं ही करती हैं.
प्रशासन की निगरानी
जिला पंचायत इस प्लांट की पूरी मॉनिटरिंग करती है. इसमें पानी की गुणवत्ता, उत्पादन, ऑर्डर और सप्लाई के साथ समय पर डिलीवरी को देखा जाता है. साथ ही, मार्केटिंग और ब्रांडिंग में भी मदद की जाती है.
कहां जाता है यह पानी?
यहां तैयार पानी सरकारी दफ्तरों के साथ ही कई निजी कंपनियों और वेंडर्स को सप्लाई किया जाता है. यह प्लांट सिर्फ पानी नहीं बना रहा, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर औऱ आर्थिक रूप से मजबूत भी बना रहा है.