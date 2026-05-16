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छत्तीसगढ़ सरकार के खर्चों में हुई कटौती, विदेशी यात्राओं पर प्रतिबंध, कम वाहनों के इस्तेमाल का भी निर्देश

छत्तीसगढ़ सरकार ने वैश्विक संकट के बीच मितव्ययिता को लेकर निर्देश जारी किया है.आदेश में खर्चों पर कटौती करने के निर्देश दिए गए हैं.

government issued austerity instructions
मितव्ययिता को लेकर निर्देश जारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 16, 2026 at 2:49 PM IST

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रायपुर : वैश्विक संकट के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय कटौती के अनुरुप नया निर्देश जारी किया है.इसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी की दूरदर्शिता के अनुरूप वित्त विभाग में व्यय कटौती संबंधी मितव्ययिता आदेश जारी किया है.

सीमित वाहनों के इस्तेमाल करने के निर्देश

राज्य शासन द्वारा वित्तीय संसाधनों के कुशल प्रबंधन और सार्वजनिक व्यय में अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्तमान में निम्नानुसार मितव्ययिता के उपायों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया है.

1. कारकेड में वाहनों का सीमित उपयोग

मुख्यमंत्री,मंत्रीगण, समस्त निगम, मण्डल, आयोग के पदाधिकारियों के कारकेड वाहनों में केवल अत्यावश्यक वाहनों का ही उपयोग किया जाए. अन्य शासकीय संसाधनों का संयमित उपयोग सुनिश्चित किया जाए.

2. इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन

राज्य के समस्त शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए.

3. वाहनों के उपयोग एवं ईंधन में मितव्ययिता

शासकीय वाहनों के उपयोग में पेट्रोल , डीजल के व्यय को न्यूनतम स्तर पर रखा जाए.एक ही गंतव्य की ओर जाने वाले विभागों के अधिकारियों के लिए वाहन पूलिंग की व्यवस्था लागू की जाए.

4. विदेश यात्रा पर प्रतिबंध

अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर, राज्य शासन के व्यय पर शासकीय सेवकों के विदेश यात्राओं पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. अनिवार्य होने पर समन्वय में मुख्यमंत्री का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा.

5. वर्चुअल बैठकों एवं ऑनलाइन समीक्षा को प्रोत्साहन

विभागों को निर्देशित किया जाता है कि भौतिक बैठक यथासंभव माह में एक बार ही आयोजित की जाए. भौतिक रूप से बैठकों के आयोजन के स्थान पर वर्चुअल, ऑनलाइन मोड में होने वाली बैठकों को प्रोत्साहित किया जाए. विभागों की नियमित समीक्षा बैठकें अनिवार्य रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसेसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएं.

6. कार्यालय में ऊर्जा की बचत

कार्यालयीन समय के बाद सभी विद्युत उपकरणों (लाइट, पंखे, ए.सी., कंप्यूटर) को अनिवार्य रूप से बंद किया जाए.शासकीय भवनों में ऊर्जा की बर्बादी को रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जाए.

7. ई-ऑफिस एवं डिजिटल कार्यप्रणाली

बैठकों में प्रिंटेड पेपर, बुकलेट्स के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक फाइल (.pdf/.ppt) का उपयोग किया जाए. कार्यालयीन पत्राचार और नस्तियों का संचालन अनिवार्य रूप से e-Office के माध्यम से किया जाए ताकि कागज और स्टेशनरी व्यय में कटौती हो सके.

8. iGOT कर्मयोगी पोर्टल एवं प्रशिक्षण

भौतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के स्थान पर इस हेतु iGOT कर्मयोगी पोर्टल का अधिकतम उपयोग किया जाए.समस्त विभाग अपने विशिष्ट प्रशिक्षण कोर्सेस को इस पोर्टल पर अपडेट करें ताकि भौतिक प्रशिक्षण की आवश्यकता न्यूनतम हो सके. सरकार के मुताबिक सारे निर्देश 30 सितंबर, 2026 तक प्रभावी रहेंगे. इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए.

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