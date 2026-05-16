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छत्तीसगढ़ सरकार के खर्चों में हुई कटौती, विदेशी यात्राओं पर प्रतिबंध, कम वाहनों के इस्तेमाल का भी निर्देश

मितव्ययिता को लेकर निर्देश जारी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )