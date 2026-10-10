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छत्तीसगढ़ में गन्ना किसानों को 425 रुपए क्विंटल की कीमत पर होगा भुगतान, 2025-26 के लिए भी यही नियम लागू: सीएम साय

छत्तीसगढ़ में गन्ना किसानों को 425 रुपए क्विंटल की कीमत पर होगा भुगतान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: छत्तीसगढ़ के गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी और खुशखबरी वाली खबर है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए शक्कर कारखानों में गन्ने का खरीदी दाम बढ़ाकर 425 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों को उनकी कड़ी मेहनत का सही दाम मिले और वे आर्थिक रूप से मजबूत हों, इसके लिए सरकार पूरी तरह तैयार है.