छत्तीसगढ़ में गन्ना किसानों को 425 रुपए क्विंटल की कीमत पर होगा भुगतान, 2025-26 के लिए भी यही नियम लागू: सीएम साय
गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: अब 425 रुपये प्रति क्विंटल में होगी गन्ने की खरीदी, सीएम साय का बड़ा फैसला
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 10, 2026 at 6:41 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी और खुशखबरी वाली खबर है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए शक्कर कारखानों में गन्ने का खरीदी दाम बढ़ाकर 425 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों को उनकी कड़ी मेहनत का सही दाम मिले और वे आर्थिक रूप से मजबूत हों, इसके लिए सरकार पूरी तरह तैयार है.
355 रुपए से 425 रुपए किया गया
किसानों से मुलाकात के बाद जानकारी देते हुए सीएम साय ने कहा कि गन्ना किसान हड़ताल कर रहे थे. उन्होंने सरकार से कुछ मांग रखी थी जिसमें गन्ना के दाम को प्राथमिकता में उन्होंने रखा था. सीएम ने कहा कि किसानों से मुलाकात हुई और उनसे बात भी हुई है. किसानों की जो मांग थी उसे पूरा किया जाएगा. पहले 355 रुपए जो दाम था उसे बढ़ाकर किसानों को 425 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जाएगा.
किसानों की भावनाओं और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर पहल की गई है और शक्कर कारखानों के लिए गन्ने की खरीदी 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से करने का निर्णय लिया. पेराई सत्र 2025- 26 में की गई खरीदी का भुगतान भी बढ़े हुए दर पर किया जाएगा.- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री
सीएम ने कहा- किसानों के हित में बन रही नीतियां
सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि लागत को कम करने तथा खेती को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है. छत्तीसगढ़ सरकार भी किसानों के हितों को अपनी नीतियों और निर्णयों के केंद्र में रखकर आगे बढ़ रही है.