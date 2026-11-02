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छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने की दीपावली से पहले DA की मांग, प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी

छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने की दीपावली से पहले DA की मांग ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों ने केंद्र के समान महंगाई भत्ता (DA/DR) देने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है. कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को मांग पत्र सौंपने का फैसला किया है. कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें देय तिथि से पूरा DA मिले, लंबित एरियर सीधे GPF खाते में डाला जाए और प्रदेश में 'एक राज्य, एक समान DA' की व्यवस्था लागू हो. फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि अगर दीपावली से पहले ये मांगें पूरी नहीं हुईं, तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा.

महंगाई भत्ते के भुगतान में अलग-अलग मापदंड फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी प्रदेश की विकास यात्रा एवं सुशासन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसके बावजूद महंगाई भत्ते के मामले में कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान देय तिथि से लाभ नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है. महंगाई पूरे देश में समान रूप से प्रभाव डालती है. ऐसे में महंगाई भत्ते के भुगतान में अलग-अलग मापदंड अपनाना कर्मचारियों के साथ न्यायसंगत नहीं है. सरकार के लगभग तीन वर्ष बीतने वाले हैं बावजूद केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता देने को लेकर स्थायी नीति निर्धारित नहीं की जा रही.