छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने की दीपावली से पहले DA की मांग, प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी
फेडरेशन ने लंबित एरियर को GPF में डालने और केंद्र के समान भत्ता देने के लिए सरकार को मांग पत्र सौंपने का ऐलान किया
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 4:47 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों ने केंद्र के समान महंगाई भत्ता (DA/DR) देने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है. कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को मांग पत्र सौंपने का फैसला किया है. कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें देय तिथि से पूरा DA मिले, लंबित एरियर सीधे GPF खाते में डाला जाए और प्रदेश में 'एक राज्य, एक समान DA' की व्यवस्था लागू हो. फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि अगर दीपावली से पहले ये मांगें पूरी नहीं हुईं, तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा.
महंगाई भत्ते के भुगतान में अलग-अलग मापदंड
फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी प्रदेश की विकास यात्रा एवं सुशासन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसके बावजूद महंगाई भत्ते के मामले में कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान देय तिथि से लाभ नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है. महंगाई पूरे देश में समान रूप से प्रभाव डालती है. ऐसे में महंगाई भत्ते के भुगतान में अलग-अलग मापदंड अपनाना कर्मचारियों के साथ न्यायसंगत नहीं है. सरकार के लगभग तीन वर्ष बीतने वाले हैं बावजूद केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता देने को लेकर स्थायी नीति निर्धारित नहीं की जा रही.
MP का दिया हवाला
फेडरेशन ने मध्यप्रदेश सरकार की व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ में भी महंगाई भत्ते का लाभ वास्तविक देय तिथि से दिया जाना चाहिए. फेडरेशन ने दीपावली के पूर्व लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता जुलाई 2026 से स्वीकृत करने और वर्तमान में स्वीकृत 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते के आदेश में संशोधन कर जनवरी 2026 से लाभ प्रदान करने की मांग की है.
उग्र आंदोलन की चेतावनी
फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार मध्यप्रदेश की भांति दीपावली के पूर्व महंगाई भत्ते का एरियर्स सहित भुगतान नहीं करती है, तो फेडरेशन प्रदेशभर में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा. फेडरेशन ने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों की अनदेखी होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा.
फेडरेशन को पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार प्रदेश के लाखों कर्मचारियों एवं पेंशनरों की भावनाओं का सम्मान करते हुए दीपावली के पावन पर्व पर आर्थिक राहत प्रदान करने का संवेदनशील निर्णय लेगी.