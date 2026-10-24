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Explainer: छत्तीसगढ़ के 26 साल पूरे लेकिन 111 सरकारी कॉलेजों के पास अपना भवन नहीं, लैब-लाइब्रेरी का भी अभाव, जानिए चुनौतियां

रायपुर. छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2026 को अपनी स्थापना के 26 वर्ष पूरे करने जा रहा है. इन 26 वर्षों में प्रदेश ने विकास के कई पड़ाव पार किए हैं. सरकारें चाहें किसी भी दल की हो कई बड़े-बड़े दावे विकास के किए जाते हैं. लेकिन जमीन हकीकत और आंकड़े और कुछ और कहानी बयां करते हैं. खासकर गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अब भी कई सुविधाएं अधूरी हैं. विधानसभा में दिए आंकड़े के मुताबिक ही छत्तीसगढ़ के 111 शासकीय महाविद्यालयों के पास आज भी अपना भवन ही नहीं है.

इनमें से 86 महाविद्यालयों में लैब और लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि 21 महाविद्यालयों में ये दोनों सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं. एक तरफ मिशन 2047 की बात हो रही है, जिसके तहत विकसित छत्तीसगढ़ के साथ विकसित भारत के निर्माण में प्रदेश के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है. लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है. जानिए क्या कमी है, प्रक्रियाएं कहां अटकी हुई हैं और क्या चुनौतियां हैं. इस खास रिपोर्ट में-

इसके अलावा लगभग सात महाविद्यालयों में भवन निर्माण के लिए निविदा या प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है. इन मामलों में यह देखना जरूरी है कि प्रक्रियाएं किस चरण में हैं और निर्माण कार्य शुरू होने में कितना समय लग सकता है.

ऐसा नहीं है कि कोई पहल नहीं की जा रही है. महाविद्यालयों को स्थायी भवन उपलब्ध नहीं होने के पीछे कई प्रशासनिक और तकनीकी कारण बताए गए हैं. जानकारी के अनुसार, लगभग 22 महाविद्यालयों में भवन निर्माण का काम प्रगति पर है या निर्माणाधीन स्थिति में है. लेकिन निर्माण की वास्तविक प्रगति और पूरा होने की समय सीमा की स्थिति भी साफ होनी चाहिए.

भले कुछ संस्थान हाल ही में खुले हैं और उनके लिए स्थायी भवन की व्यवस्था शुरुआती चरण में हो सकती है. लेकिन दूसरी ओर पुराने महाविद्यालयों के मामले में भी लंबे समय से लंबित भवन निर्माण और भूमि संबंधी प्रक्रियाएं सवाल खड़े करती हैं.

इसके अलावा, सत्र 2017 से 2019 के बीच स्थापित लगभग 23 महाविद्यालय सूची में शामिल हैं. सत्र 2021 से 2023 के बीच संचालित 74 महाविद्यालयों का भी उल्लेख किया गया है. वहीं सत्र 2025-26 और 2026-27 में शुरू किए गए 11 नवीन महाविद्यालय भी इस सूची में शामिल हैं.

जानकरी के अनुसार, सत्र 2014 से 2016 के बीच स्थापित तीन महाविद्यालयों में खुर्सीपार, भिलाई, बरमकेला और जावंगा (दंतेवाड़ा) जैसे संस्थान शामिल हैं. ये महाविद्यालय लगभग 10 से 12 साल पुराने होने के बावजूद स्वयं के भवन की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

इसी तरह पुस्तकालय विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम से जुड़ी किताबों, संदर्भ ग्रंथों, पत्रिकाओं और अन्य अध्ययन सामग्री तक पहुंच प्रदान करता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय और महत्वपूर्ण हो जाता है. आज डिजिटल शिक्षा के दौर में इंटरनेट और ऑनलाइन अध्ययन सामग्री तक पहुंच भी जरूरी हो गई है. ऐसे में जिन महाविद्यालयों में लैब और लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, वहां वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर विद्यार्थियों की शैक्षणिक जरूरतों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए.

उच्च शिक्षा में खासकर विज्ञान विषयों में प्रयोगशालाएं विशेष महत्व रखती हैं. प्रयोगों के माध्यम से विद्यार्थी आसानी से समझते हैं. यदि प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध नहीं है या पर्याप्त उपकरण नहीं हैं, तो व्यावहारिक शिक्षा प्रभावित हो सकती है.

बीजापुर जिले के आवापल्ली और कुटरू स्थित दो महाविद्यालयों में केवल लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, जबकि प्रयोगशाला की व्यवस्था नहीं है. इसके अलावा बस्तर जिले के दो महाविद्यालयों में संबंधित सुविधाओं की स्थिति प्रक्रियाधीन बताई गई है. इस तरह उपलब्ध विवरण में चार अलग-अलग स्थितियां सामने आती हैं—लैब और लाइब्रेरी दोनों की सुविधा, दोनों सुविधाओं का अभाव, केवल लाइब्रेरी की उपलब्धता और सुविधाओं की व्यवस्था प्रक्रियाधीन होना.

भवनविहीन महाविद्यालयों से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों में प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों की स्थिति भी महत्वपूर्ण है. दिए गए आंकडों के अनुसार, कुल 111 महाविद्यालयों में से 86 में लैब और लाइब्रेरी की सुविधा दी जा रही है. इसके विपरीत, 21 महाविद्यालय ऐसे हैं, जहां ये दोनों सुविधाएं अभी उपलब्ध नहीं हैं.

इस सवाल के लिखित जवाब में उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 111 शासकीय महाविद्यालयों के पास स्वयं का भवन नहीं है. विधानसभा में प्रस्तुत विस्तृत सूची में महाविद्यालयों के नाम, उनके संचालन से संबंधित वर्ष, भवन की स्थिति और उपलब्ध सुविधाओं का विवरण शामिल है. इससे स्पष्ट होता है कि भवनविहीन महाविद्यालयों की समस्या केवल हाल ही में खुले संस्थानों तक सीमित नहीं है. कुछ कॉलेज एक दशक से अधिक समय से संचालित हैं, जबकि बड़ी संख्या में संस्थान पिछले कुछ वर्षों में शुरू किए गए हैं.

छत्तीसगढ़ विधानसभा के जुलाई 2026 के सत्र के दौरान रायपुर दक्षिण से भाजपा विधायक सुनील सोनी ने शासकीय महाविद्यालयों की भवन संबंधी स्थिति पर सवाल उठाया था. उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि प्रदेश में ऐसे कितने शासकीय महाविद्यालय हैं, जिनके पास अपना भवन नहीं है. साथ ही यह भी पूछा गया कि ये महाविद्यालय कब से संचालित हो रहे हैं, इनमें प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों की क्या व्यवस्था है और अब तक स्थायी भवन उपलब्ध नहीं कराए जाने के पीछे क्या कारण हैं.

सबसे महत्वपूर्ण चुनौती भूमि से संबंधित प्रक्रियाओं की है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 25 से अधिक महाविद्यालयों में राजस्व विभाग की ओर से भूमि आवंटन, भूमि मापन, सीमांकन या अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी की प्रक्रिया लंबित अथवा प्रक्रियाधीन है. जब तक भूमि संबंधी औपचारिकताएं पूरी नहीं होतीं, तब तक कई मामलों में भवन निर्माण शुरू करना संभव नहीं हो पाता.

शिक्षाविद् की राय

प्रसिद्ध शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक डॉ. जवाहर सूरी शेट्टी के मुताबिक, किसी महाविद्यालय में विद्यार्थियों के भविष्य को प्रभावित करने वाले तीन प्रमुख पहलू हैं—अधोसंरचना, शिक्षकों की उपलब्धता और शैक्षणिक वातावरण. उनका कहना है कि केवल भवन बना देने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित नहीं होती. संस्थान में कितने शिक्षक हैं, उनकी योग्यता और शिक्षण गुणवत्ता कैसी है और विद्यार्थियों को पढ़ने और सीखने के लिए कैसा माहौल मिलता है, ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक अधोसंरचना और शैक्षणिक संसाधनों के महत्व को रेखांकित किया गया है. अधोसंरचना का अर्थ केवल एक इमारत नहीं है. इसमें पर्याप्त कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, स्वच्छ पेयजल, उपयोगी शौचालय, बिजली, इंटरनेट और सुरक्षित परिसर जैसी सुविधाएं शामिल हैं. डॉ. शेट्टी के अनुसार, यदि कोई महाविद्यालय 10 से 12 वर्षों से संचालित हो रहा है और इतने समय बाद भी आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध नहीं है, तो यह गंभीर चिंता का विषय है.

स्थायी भवन और जरूरी सुविधाओं की अनिश्चितता विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकती है. उन्हें यह चिंता हो सकती है कि उनका कॉलेज भविष्य में कहां संचालित होगा, क्या उसे किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा और ऐसी स्थिति में उनकी पढ़ाई कैसे जारी रहेगी. -डॉ. जवाहर सूरी शेट्टी, शिक्षाविद्

शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक डॉ. जवाहर सूरी शेट्टी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिक्षकों की कमी और अधूरी अधोसंरचना की दोहरी चुनौती

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शिक्षक और जरूरी शैक्षणिक संसाधन दोनों आवश्यक हैं. डॉ. शेट्टी का कहना है कि शिक्षकों की कमी देशभर में एक चुनौती है और छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है. यदि किसी महाविद्यालय में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, तो विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई प्रभावित हो सकती है. वहीं, शिक्षक उपलब्ध होने के बावजूद यदि कक्षाएं, प्रयोगशालाएं और अध्ययन सामग्री पर्याप्त नहीं हैं, तो शिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखना कठिन हो सकता है. इसलिए उच्च शिक्षा में सुधार के लिए केवल भवन निर्माण पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं होगा.

इसके साथ शिक्षकों के रिक्त पद भरना, योग्य संकाय उपलब्ध कराना, आधुनिक शिक्षण संसाधन विकसित करना और नियमित शैक्षणिक गतिविधियों को सुनिश्चित करना भी जरूरी है. एक बेहतर महाविद्यालय वह है, जहां विद्यार्थी नियमित कक्षाओं में भाग ले सकें, शिक्षकों से संवाद कर सकें, व्यावहारिक गतिविधियों में शामिल हो सकें और अपने विषय से संबंधित अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकें. यदि भवन, शिक्षक और शैक्षणिक संसाधनों में एक साथ कमी हो, तो उसका असर विद्यार्थियों के सीखने के अवसरों पर पड़ सकता है.

सुविधाओं की नहीं हो सकती अनदेखी

महाविद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं की चर्चा में विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्वच्छता को भी प्राथमिकता देनी होगी. यदि किसी भवन की हालत खराब है, कक्षाओं का रखरखाव ठीक नहीं है या परिसर में सुरक्षा संबंधी इंतजाम पर्याप्त नहीं हैं, तो विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए जोखिम पैदा हो सकता है. डॉ. शेट्टी ने ऐसे अनुभवों का उल्लेख किया है, जिनमें कक्षाओं की छत टूटकर गिरने जैसी घटनाओं ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा की.

छात्राओं के लिए हो खास इंतजाम

इसी तरह स्वच्छ पेयजल, साफ शौचालय और परिसर की नियमित साफ-सफाई किसी भी शैक्षणिक संस्थान की बुनियादी जरूरतें हैं. छात्राओं के लिए उपयोगी और स्वच्छ शौचालयों की उपलब्धता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. मासिक धर्म के दौरान साफ-सफाई, पानी और उचित अपशिष्ट निपटान की व्यवस्था नहीं होने से उनकी पढ़ाई और नियमित उपस्थिति प्रभावित हो सकती है.

विद्यार्थियों का आत्मविश्वास हो सकता है प्रभावित

कॉलेज का वातावरण विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, सीखने की क्षमता और भविष्य की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. डॉ. शेट्टी के अनुसार, जब विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं या उच्च शिक्षा के अगले स्तर पर पहुंचते हैं, तो उन्हें अलग-अलग संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं के बीच अंतर महसूस हो सकता है. यदि एक विद्यार्थी को अच्छी प्रयोगशाला, पुस्तकालय, पर्याप्त शिक्षक और आधुनिक अध्ययन संसाधन मिले हों, जबकि दूसरे विद्यार्थी को इन सुविधाओं का अभाव झेलना पड़ा हो, तो उनके सीखने के अवसर समान नहीं रह जाते. ऐसी परिस्थितियों में संसाधनों की कमी से जूझ रहे विद्यार्थियों के मन में अपनी क्षमताओं को लेकर संदेह या हीनभावना पैदा होने की आशंका हो सकती है.

गुणवत्ता पर देना होगा ध्यान

डॉ. शेट्टी का कहना है कि नए महाविद्यालय खोलना अपने आप में गलत नहीं है. दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए नए संस्थान जरूरी हो सकते हैं.लेकिन केवल घोषणा के आधार पर कॉलेज खोल देना और उसके बाद आवश्यक सुविधाओं की अनदेखी करना उचित नहीं है.महाविद्यालय शुरू करते समय ही यह स्पष्ट होना चाहिए कि वहां कितनी कक्षाएं होंगी, किन विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी, शिक्षकों की व्यवस्था कैसे होगी, पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं कब तक तैयार होंगी और स्थायी भवन के निर्माण की क्या योजना है.किराए के भवन या दूसरे संस्थान के परिसर में पढ़ाई शुरू करना किसी परिस्थिति में अंतरिम समाधान हो सकता है. लेकिन ऐसी व्यवस्था कितने समय तक जारी रहेगी और विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधाएं कैसे उपलब्ध कराई जाएंगी, इसका स्पष्ट रोडमैप होना चाहिए.यदि संस्थान खोलने के बाद इन सवालों का समाधान नहीं होता, तो विद्यार्थियों को अपेक्षित शैक्षणिक लाभ नहीं मिल पाता.

उच्च शिक्षा के बजट पर भी जरूरी है स्पष्टता

डॉ. जवाहर सूरी शेट्टी ने उच्च शिक्षा के बजट को लेकर भी चिंता जताई है. उनका कहना है कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना जरूरी है.उच्च शिक्षा संस्थानों को नियमित वेतन और प्रशासनिक खर्चों के अलावा भवन निर्माण, रखरखाव, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, उपकरणों और आधुनिक शैक्षणिक संसाधनों पर भी खर्च करना होता है.यदि उपलब्ध बजट का बड़ा हिस्सा वेतन और नियमित खर्चों में चला जाता है, तो नए निर्माण, मरम्मत और अन्य सुविधाओं के विकास के लिए संसाधन जुटाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन में समय के साथ होने वाली वृद्धि तथा अन्य जरूरी खर्च भी बजट पर दबाव डाल सकते हैं.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के लिए भी जरूरी हैं संसाधन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा को अधिक लचीला, बहुविषयक और विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुरूप बनाने पर जोर दिया गया है.इस व्यवस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों को अलग-अलग विषयों का अध्ययन करने, अपनी रुचि के अनुसार शैक्षणिक विकल्प चुनने और बदलती जरूरतों के अनुसार ज्ञान तथा कौशल विकसित करने के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है.लेकिन इन विकल्पों का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब महाविद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक, संबंधित विषयों के विशेषज्ञ, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और उपयुक्त शैक्षणिक संसाधन मौजूद हों.यदि किसी संस्थान में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो नए पाठ्यक्रम या शैक्षणिक विकल्प शुरू करने के बावजूद उनके प्रभावी क्रियान्वयन में कठिनाई आ सकती है.डॉ. शेट्टी के अनुसार, सुविधाओं और संकाय की उपलब्धता के बिना केवल नए विकल्पों की घोषणा कर देना पर्याप्त नहीं है.इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों और महाविद्यालयों की वास्तविक क्षमता के बीच तालमेल स्थापित करना जरूरी है. पाठ्यक्रमों और विकल्पों की संख्या बढ़ाने के साथ उन्हें संचालित करने के लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराने होंगे.

मिशन 2047 के सामने चुनौतियां

सबसे बड़ा सवाल, 111 कॉलेजों को भवन कब तक मिलेंगे?

महाविद्यालयों को स्थायी भवन उपलब्ध कराने के लिए सरकार की कार्ययोजना क्या है?

कितने कॉलेजों में निर्माण शुरू हुआ?

कितने महाविद्यालयों के लिए भूमि उपलब्ध हो चुकी है?

कितने भवनों के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है?

लैब-लाइब्रेरी से वंचित कॉलेजों को सुविधाएं कब मिलेंगी?

शिक्षकों और बजट की व्यवस्था कैसे होगी?

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य मजबूत होगा.

मिशन 2047 के लिए आज की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा

छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 26 वर्ष पूरे करने जा रहा है. वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में प्रदेश की महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए युवाओं को शिक्षा, कौशल, शोध, नवाचार और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने होंगे.प्रदेश के युवा भविष्य में प्रशासन, उद्योग, कृषि, तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में योगदान देंगे. लेकिन उनकी क्षमता का पूरा उपयोग तभी संभव है, जब उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सीखने के पर्याप्त अवसर मिलें. 111 शासकीय महाविद्यालयों का भवनविहीन होना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण नीतिगत सवाल खड़ा करता है. यह आंकड़ा केवल भवन निर्माण की जरूरत नहीं बताता. यह इस बात पर भी ध्यान दिलाता है कि शिक्षा के विस्तार के साथ स्थायी अधोसंरचना, शिक्षकों की उपलब्धता, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण को समान महत्व देना जरूरी है.