जल संरक्षण में छत्तीसगढ़ को पुरस्कार, रायपुर और बालोद जिले को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

छत्तीसगढ़ को जल संरक्षण क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कार मिला है.

Chhattisgarh Tops In Water Conservation
जल संरक्षण में छत्तीसगढ़ अव्वल (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 18, 2025 at 8:39 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली/ रायपुर: नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया है. जल संरक्षण एवं सामुदायिक भागीदारी के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित कर छत्तीसगढ़ के दो जिलों रायपुर और बालोद ने राष्ट्रीय स्तर पर नया इतिहास रच दिया है. 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार एवं जल संचय जनभागीदारी 1.0 अवार्ड समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दोनों जिलों को सम्मानित किया.

छत्तीसगढ़ को मिला सम्मान: रायपुर नगर निगम पूरे देश में प्रथम स्थान पर एवं ईस्टर्न जोन पर रायपुर जिला तीसरे स्थान पर रहा है. यह पुरस्कार कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह और नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने ग्रहण किया.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशन में जल संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी की दिशा में एक ऐतिहासिक सफलता हासिल कर रहा है. रायपुर जिला प्रशासन एवं रायपुर नगर निगम को जल संचय जन भागीदार (JSJB) 1.0 अभियान का पुरस्कार प्रदान किया गया है. राष्ट्रपति द्वारा पहली बार इस श्रेणी में पुरस्कार दिया है. देश भर के निगमों में रायपुर नगर निगम प्रथम, रायपुर जिला ईस्टर्न जोन के कैटेगरी 01 में तीसरा तथा राज्यों में छत्तीसगढ़ ने द्वितीय स्थान हासिल किया है.

जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाया: राष्ट्रीय स्तर पर रायपुर जिला प्रशासन ने यह उपलब्धि हासिल की है. रायपुर जिला प्रशासन ने स्थानीय निकाय और जन समुदाय की संयुक्त भागीदारी से जल संरक्षण में यह कार्य किया है. रायपुर ने इसे जल संरक्षण का जन आंदोलन बना दिया.

रायपुर नगर निगम का प्रदर्शन: निगमों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए रायपुर नगर निगम ने 33,082 कार्य पूर्ण किये, जिला रायपुर ने 36,282 कार्य पूर्ण किए एवं छत्तीसगढ़ ने 4,05,563 कार्य किए. जिसमें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज पिट्स, अमृत सरोवर, टॉप डैम और परकोलेशन टैंक का निर्माण शामिल है.

कई क्षेत्रों में रायपुर ने मारी बाजी: इसके साथ ही तरल अपशिष्ट प्रबंधन में रायपुर में 4 एसटीपी से 206 MLD क्षमता विकसित की है. 9 औद्योगिक इकाइयों को 125.849 MLD शुद्ध जल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई. रायपुर नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में वर्षा जल संचयन और रिचार्ज पिट्स का निर्माण किया गया. शहर के आसपास 20 से अधिक नए सरोवरों का पुनर्जीवन कार्य किया . इसके अलावा स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट भू-जल स्तर की निगरानी के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम की भी शुरुआत की गई.

