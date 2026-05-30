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छत्तीसगढ़ बालिका टीम ने जीती जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप, फाइनल और सेमीफाइनल की स्टार रहीं महासमुंद की दिव्या रंगारी बनीं MVP

जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ बालिका टीम ने फाइनल में केरला को 55-51 से हराया, महासमुंद की दिव्या ने अकेले 22 अंक बनाए

Chhattisgarh girls team Basketball Champion
छत्तीसगढ़ बालिका टीम ने जीती जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 30, 2026 at 5:30 PM IST

3 Min Read
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महासमुंद: जिले की अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी दिव्या रंगारी के शानदार खेल की बदौलत छत्तीसगढ़ की बालिका टीम ने 76वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है. पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिव्या को 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर' (MVP) चुना गया.

छत्तीसगढ़ बनी नेशनल चैंपियन

पांडिचेरी के राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में 22 से 29 मई 2026 तक 76वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ. बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और पांडिचेरी बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस बड़े टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में छत्तीसगढ़ की बेटियों ने केरल को 55-51 के करीबी अंतर से हराकर गोल्ड मेडल जीता.

Basketball Champion Divya Rangari
फाइनल और सेमीफाइनल की स्टार रहीं महासमुंद की दिव्या रंगारी बनीं MVP (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फाइनल और सेमीफाइनल की स्टार रहीं दिव्या रंगारी

महासमुंद के इमलीभाठा की रहने वाली दिव्या रंगारी (पिता: विनोद रंगारी) ने पूरे टूर्नामेंट में विरोधी टीमों के छक्के छुड़ा दिए. सेमीफाइनल मैच में छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के बीच कड़ा मुकाबला हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ ने यह मैच 67-62 से जीता और अकेले दिव्या ने ही 27 अंक बनाकर टीम को फाइनल का टिकट दिलाया. इसी तरह फाइनल मैच में भी केरल के खिलाफ खिताबी मुकाबले में दिव्या का जादू चला. उन्होंने सबसे ज्यादा 22 अंक बनाए और छत्तीसगढ़ को चैंपियन बना दिया.

Basketball Champion Divya Rangari
छत्तीसगढ़ बालिका टीम ने फाइनल में केरला को 55-51 से हराया, महासमुंद की दिव्या ने अकेले 22 अंक बनाए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दिव्या को मिला 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर' का अवॉर्ड

पूरे नेशनल चैंपियनशिप में सबसे शानदार खेल दिखाने के लिए दिव्या रंगारी को टूर्नामेंट की 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर' (MVP) घोषित किया गया. मंच पर मौजूद अतिथियों ने दिव्या को ट्रॉफी के साथ 50 हजार रुपये का चेक पुरस्कार के रूप में दिया.

पुराना रिकॉर्ड भी है दमदार

दिव्या रंगारी पहले भी देश और राज्य का नाम रोशन कर चुकी हैं, एशिया कप 2025 (मलेशिया) में दिव्या ने भारतीय टीम का हिस्सा बनकर गोल्ड मेडल जीता था. स्कूल नेशनल 2026 (राजनांदगांव) में इसी साल जनवरी में हुए 17 वर्ष बालिका वर्ग में उन्होंने छत्तीसगढ़ को कांस्य पदक (ब्रोन्ज मेडल) दिलाया था.

कलेक्टर समेत अधिकारियों और स्थानियों ने दी शुभकामनाएं

छत्तीसगढ़ बालिका टीम एवं महासमुंद जिले की दिव्या रंगारी के बेहतर प्रदर्शन करने और स्वर्ण पदक जीतने पर महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, जिला बास्केटबॉल संघ महासमुंद के अध्यक्ष नुरेन चंद्राकर समेत तमाम पदाधिकारियों और उनके स्कूल प्राचार्य के साथ स्थानीय लोगों ने शुभकामनाएं दीं.

विजेता छत्तीसगढ़ टीम के खिलाड़ी और कोच

इस ऐतिहासिक जीत को हासिल करने वाली टीम में राज्य के अलग-अलग जिलों की खिलाड़ी शामिल थीं. अंजली कोडापे (कप्तान), अदिति कोडापे, अंजनी, रूमी कोनवर, सोफी सिका, नंदनी माधो प्रधान, नताशा प्रजापति, दिव्या रंगारी, पारूल वर्मा, नित्या पांडे, कलश झा और सारा सिंह टीम में शामिल थीं. वहीं कोचिंग स्टाफ में टीम के मुख्य कोच कालवा राजेश्वर राव, सहायक कोच लुमेन्द्र साहू और मैनेजर अनिता तिर्की थीं.

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