छत्तीसगढ़ को मिली पहली गन्ना हार्वेस्टर मशीन, किसानों की लागत में आएगी 30 प्रतिशत की कमी
जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) के सहयोग से खरीदी गई यह मशीन गन्ना किसानों के लिए समय और पैसे दोनों की बड़ी बचत करेगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 5, 2026 at 1:21 PM IST
बालोद: छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में तकनीक का नया अध्याय जुड़ गया है. बालोद जिले के मां दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाने में बुधवार को आधुनिक 'गन्ना क्रॉप हार्वेस्टर' का विधि-विधान से पूजन कर उसे किसानों को समर्पित किया गया.
गन्ना काटने वाली मशीन से मजदूरों की किल्लत से मिलेगा छुटकारा
गन्ना कटाई के दौरान किसानों को अक्सर मजदूरों की कमी और ऊंची मजदूरी दरों का सामना करना पड़ता था. इसे दूर करने के लिए DMF) के सहयोग से लगभग डेढ़ करोड़ की गन्ना काटने वाली मशीन खरीदी गई. यह मशीन गन्ना किसानों के लिए समय और पैसे दोनों की बड़ी बचत करेगी.
यह मशीन गन्ना कटाई के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी. यह न केवल कटाई को आसान बनाएगी, बल्कि किसानों की बचत में भी इजाफा करेगी- चेमन देशमुख, भाजपा जिला अध्यक्ष
लागत में 30 प्रतिशत तक की बड़ी गिरावट
कार्यक्रम में मौजूद छत्तीसगढ़ रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष तोमन साहू ने बताया कि इस मशीन को मजदूरी दर के अनुमानित लागत से कम खर्च पर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा. भाजपा जिला महामंत्री एवं गन्ना कृषक राकेश यादव ने दावा किया कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से गन्ने की कटाई की लागत में लगभग 30% तक की कमी आएगी. उन्होंने बताया कि मशीन ने खेतों में काम करना शुरू कर दिया है.
आवेदन के आधार पर मिलेगी सुविधा
जिला प्रशासन और कारखाना प्रबंधन ने लगभग डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से गन्ना काटने के लिए मशीन बाहर से खरीदी है. कारखाना प्रबंधन का कहना है कि इसे किसानों को कम दर में दिया जाएगा. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, जिले के किसान अपनी जरूरत के हिसाब से आवेदन कर सकेंगे. 'पहले आओ-पहले पाओ' और आवश्यकता के आधार पर किसानों को मशीन उपलब्ध कराई जाएगी.
गन्ना क्रॉप हार्वेस्टर से फायदे
प्रदेश की पहली मशीन: इस तकनीक का उपयोग करने वाला बालोद पहला जिला बना
आर्थिक राहत: डीजल और मशीनरी खर्च के बावजूद यह मैनुअल कटाई से काफी सस्ती पड़ेगी
कृषि विस्तार: इस कदम से जिले में गन्ना उत्पादन के रकबे में बढ़ोतरी होने की उम्मीद