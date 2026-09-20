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छत्तीसगढ़ में संवैधानिक आरक्षण बचाओ रैली, जेन जी और युवाओं ने उठाई आवाज

ज्ञापन में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आरक्षण अधिनियम, 1994 और आरक्षण नियम, 1998 का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने की मांग की गई. सभी विभागों में आरक्षण रोस्टर का नियमित संधारण और अपडेट करने की बात कही गई. साथ ही, राज्य गठन से अब तक लंबित बैकलॉग पदों की जानकारी सार्वजनिक करने और विशेष भर्ती अभियान चलाकर रिक्त पद भरने का आग्रह किया गया.

रैली में एससी और एसटी वर्ग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू करने की मांग की गई. आयोजकों ने आरक्षण नियम-5 को दोबारा अधिसूचित करने और सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेशों के अनुरूप पदोन्नति में आरक्षण देने की मांग उठाई. बिना आरक्षण रोस्टर के होने वाली पदोन्नतियों पर रोक लगाने की भी मांग की गई.

रायपुर : राजधानी रायपुर में रविवार को जेन जी युवा वर्ग, छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में संवैधानिक आरक्षण बचाओ रैली का आयोजन किया गया. अंबेडकर चौक से शुरू हुई इस रैली में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए युवा, विद्यार्थी, कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए. रैली के जरिए राज्यपाल के नाम 20 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। इसमें एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के संवैधानिक अधिकारों, आरक्षण, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों को उठाया गया.

रैली में एससी वर्ग को 13 प्रतिशत और ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग भी उठाई गई. युवाओं ने कहा कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए.

आउटसोर्सिंग और संविदा भर्ती के समीक्षा की मांग

युवाओं ने प्लेसमेंट, आउटसोर्सिंग और संविदा के जरिए होने वाली भर्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की. नियमितीकरण से पहले संविदा, आउटसोर्स और प्लेसमेंट कर्मचारियों के सामाजिक प्रतिनिधित्व का आकलन करने की बात भी ज्ञापन में शामिल है।

रायपुर में आरक्षण बचाओ रैली (ETV BHARAT)

SCSP और TSP बजट के पारदर्शी उपयोग की मांग

रैली में अनुसूचित जाति उपयोजना यानी SCSP और जनजातीय उपयोजना यानी TSP के बजट को सुरक्षित रखने और उसका सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने की मांग की गई. आयोजकों ने इन निधियों के लिए अलग विधायी व्यवस्था बनाने और एससी-एसटी युवाओं के स्वरोजगार, कौशल विकास और आजीविका के लिए बजट का 15 से 20 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित करने का सुझाव दिया.

आदिवासी विकास निधि और जनजातीय भागीदारी पर जोर

ज्ञापन में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत मिलने वाली राशि का इस्तेमाल केवल जनजातीय विकास और कल्याण के लिए करने की मांग की गई. साथ ही, योजनाएं बनाते समय जनजातीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई.

पेसा और वन अधिकार कानून लागू करने की मांग

रैली में पेसा और वन अधिकार अधिनियम यानी FRA का पूरी तरह क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की मांग की गई. पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में ग्राम सभाओं और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप मजबूत बनाने का आग्रह किया गया.

सरकारी संस्थानों में सामाजिक प्रतिनिधित्व की मांग

आयोजकों ने शासन, प्रशासन, आयोगों, बोर्डों और नीति-निर्माण संस्थाओं में एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग की. इसके अलावा, पदोन्नति और सेवा संबंधी मामलों में आरक्षित वर्गों को मिलने वाली रियायतों का पालन करने की बात कही गई.

छात्रवृत्ति बढ़ाने और समय पर भुगतान की मांग

ज्ञापन में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ाने और उसका समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की गई. विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में सामाजिक न्याय सुरक्षा तंत्र और प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित करने का भी आग्रह किया गया.

आरक्षण पर विधानसभा में वार्षिक रिपोर्ट की मांग

रैली में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 19 के तहत हर साल विधानसभा में आरक्षण, भर्ती, बैकलॉग और सामाजिक प्रतिनिधित्व से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट पेश करने की मांग की गई.

आदिवासी भूमि, न्यायपालिका और जाति प्रमाण-पत्र से जुड़े मुद्दे

ज्ञापन में अनुसूचित जनजाति की भूमि से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा की मांग की गई. उच्च न्यायपालिका में सामाजिक प्रतिनिधित्व के सवाल पर संवैधानिक और नीतिगत विमर्श की बात कही गई. इसके साथ ही, जाति प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया को आसान करने का आग्रह किया गया.

स्थानीय युवाओं को निजी संस्थानों में रोजगार की मांग

रैली के माध्यम से राज्य की अनुमति से संचालित निजी उद्योगों और संस्थानों में स्थानीय छत्तीसगढ़ के एससी, एसटी और ओबीसी युवाओं को रोजगार में आरक्षण और प्रतिनिधित्व देने की मांग भी उठाई गई.

कार्रवाई नहीं तो आंदोलन की चेतावनी

रैली के आयोजकों ने राज्य शासन से कुछ जरूरी मांगों पर एक महीने के भीतर और बाकी मांगों पर तीन महीने के भीतर कार्रवाई की जानकारी देने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि तय समय-सीमा में ठोस कार्रवाई नहीं होने पर राज्यव्यापी जनजागरण अभियान चलाया जाएगा. इसके साथ ही, आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र से पहले बड़े स्तर पर आरक्षण बचाओ अभियान आयोजित करने की बात कही गई.

सामाजिक न्याय के लिए एकजुटता का संदेश

रैली में बस्तर से लेकर सरगुजा तक और प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए युवाओं, विद्यार्थियों और सामाजिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों का आभार जताते हुए राज्य शासन से ज्ञापन में शामिल मांगों पर गंभीरता से विचार करने और आवश्यक कदम उठाने की अपील की.