ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करी पर 2 बड़ी कार्रवाई, कोंडगांव में फिल्मी स्टाइल में पुलिस ने पकड़ा 112 किलो गांजा

छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत केशकाल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी के मामले में राजस्थान के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. उसके कब्जे से 112 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 11 लाख 20 हजार 760 रुपये बताई जा रही है.

कोंडागांव/सूरजपुर: छत्तीसगढ़ पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों पर गांजा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है. कोंडागांव 112 किलो गांजा बरामद किया गया और राजस्थान के आरोपी को पकड़ा गया है. वहीं सूरजपुर जिले में भी 8 किलो गांजा तस्करी करते 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं.

पुलिस को देख भागने लगा आरोपी

पुलिस के अनुसार 5 मार्च 2026 को सूचना मिली थी कि एक काले रंग की वोक्सवैगन कार (MH02 BR 0045) में उड़ीसा से रायपुर की ओर गांजा ले जाया जा रहा है. सूचना के बाद केशकाल थाना के सामने पुलिस ने चेकिंग प्वाइंट लगाकर वाहनों की जांच शुरू की. कुछ समय बाद संदिग्ध कार दिखाई दी. पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक गाड़ी लेकर तेज रफ्तार में कांकेर की ओर भागने लगा. पुलिस टीम ने सरकारी वाहन से उसका पीछा किया.

केशकाल पुलिस ने पीछा करते हुए 11 लाख का गांजा पकड़ा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घाटी क्षेत्र में भी नहीं रुका तो लगाई गई बैरिकेडिंग

आरोपी का पीछा करने के दौरान घाटी क्षेत्र में भी आरोपी ने वाहन नहीं रोका. इसके बाद पुलिस ने दादरगढ़ पुलिस सहायता केंद्र को सूचना देकर बैरिकेडिंग करवाई. आरोपी ने बैरिकेडिंग को टक्कर मार दी, जिससे कार सड़क से नीचे उतर गई. इसके बाद चालक गाड़ी छोड़कर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया.

27 पैकेट गांजा मिला

गिरफ्तार आरोपी ने अपना नाम शैतान सिंह गौर (28 वर्ष) निवासी चित्तौड़गढ़, राजस्थान बताया. कार की तलाशी लेने पर डिक्की से 27 पैकेट गांजा बरामद हुआ. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

सूरजपुर में भी 3 आरोपी पकड़े गए

सूरजपुर जिले में भी पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने करीब 8 किलो गांजा के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बरामद गांजे की कीमत करीब चार लाख रुपये बताई जा रही है. यह मामला जिले के लॉटरी चौकी क्षेत्र का है. पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि इलाके में मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है. इसके बाद पुलिस ने क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया.

सूरजपुर भी पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यहां भी भागने की फिराक में था आरोपी

चेकिंग के दौरान अंबिकापुर की ओर से आ रही टाटा सफारी संदिग्ध लगी. पुलिस ने वाहन रोकने का प्रयास किया, लेकिन ड्राइवर गाड़ी लेकर भागने लगा. पुलिस टीम ने तुरंत पीछा कर कुछ दूरी पर वाहन को घेराबंदी कर रोक लिया. जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से करीब 8 किलो गांजा बरामद हुआ. मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही टाटा सफारी वाहन को भी जब्त कर लिया गया.

नशे के कारोबार पर सख्ती जारी

मामले को लेकर सूरजपुर के एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने कहा कि जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने सभी थाना और चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. पुलिस का कहना है कि जिले में नशे के अवैध व्यापार पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी.