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छत्तीसगढ़ विधानसभा में जवानों और पदक का मुद्दा, विधायक टोप्पो ने पूछा- वीरता पदकों पर क्या मिलता है?

सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो खुद एक पूर्व सैनिक हैं. उन्होंने सदन में जवानों को मिलने वाली सुविधाओं पर सवाल किया और कई मांग रखी.

Ramkumar Toppo Question
छत्तीसगढ़ विधानसभा में जवानों और पदक का मुद्दा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 19, 2026 at 2:00 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में वीरता पदक प्राप्त करने वाले जवानों को मिलने वाली सम्मान राशि और सुविधाओं को लेकर अहम चर्चा हुई. सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया और सरकार से स्पष्ट जानकारी मांगी. इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने जवाब भी दिया.

टोप्पो का सवाल- वीर जवानों को क्या मिलता है?

विधायक रामकुमार टोप्पो ने पूछा कि राज्य पुलिस, सशस्त्र बलों और सेना के उन जवानों को, जिन्हें वीरता पदक मिलता है, क्या राज्य सरकार की ओर से कोई विशेष सम्मान या आर्थिक सहायता दी जाती है. उन्होंने यह भी जानना चाहा कि साल 2024 से 26 जनवरी 2026 तक कितने जवानों को वीरता पदक मिला और किन-किन मामलों में यह सम्मान दिया गया.

विधायक टोप्पो ने पूछा- वीरता पदकों पर क्या मिलता है? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गृहमंत्री का जवाब- केंद्र और राज्य दोनों देते हैं लाभ

उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए बताया कि राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले वीरता पदकों पर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से आर्थिक भत्ता दिया जाता है. राज्य स्तर पर भी छत्तीसगढ़ शौर्य पदक पाने वाले पुलिस कर्मियों को अलग से आर्थिक सहायता मिलती है. राष्ट्रपति वीरता पदक और पुलिस पदक पर 6 हजार रुपए प्रतिमाह आजीवन दिए जाते हैं. विजय शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ शौर्य पदक पर 1500 रुपए प्रतिमाह जीवनभर दिए जाते हैं.

बड़े वीरता पदकों पर ज्यादा सम्मान राशि

गृहमंत्री ने आगे बताया कि देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों पर ज्यादा राशि दी जाती है. इसमें परमवीर चक्र पाने वाले जवानों को 20,000 रुपए प्रतिमाह और महावीर चक्र पर 10,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं. इसके अलावा कुछ मामलों में नियोक्ता (जिस बल में जवान कार्यरत है) की ओर से एकमुश्त लगभग 20 लाख रुपए तक की सम्मान राशि भी दी जाती है.

टोप्पो की आपत्ति- कुछ पदकों का जिक्र क्यों नहीं?

टोप्पो ने आगे यह सवाल उठाया कि प्रेसिडेंट पुलिस मेडल ऑफ गैलेंट्री (PPMG) और पुलिस मेडल ऑफ गैलेंट्री (PMG) का उल्लेख सूची में क्यों नहीं है. क्या राज्य सरकार इन्हें वीरता पदक के रूप में मान्यता नहीं देती? इस पर गृहमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रश्न के अनुसार दिया गया है, लेकिन इन पदकों पर भी निर्धारित लाभ दिए जाते हैं.

नई सुविधाओं की मांग

टोप्पो ने वीरता पदक प्राप्त जवानों के लिए कई अतिरिक्त सुविधाओं की मांग की-

  • जमीन या उसके बदले नकद
  • सरकारी नौकरी में प्राथमिकता
  • स्वास्थ्य सुविधाएं
  • बच्चों की शिक्षा में सहायता
  • बस/यात्रा सुविधा

वीरता पुरस्कार पाने वाले जवान देश का गौरव हैं, उन्हें सम्मानजनक सुविधाएं मिलनी चाहिए. इन वीर जवानों और उनके परिवारों के लिए व्यापक नीति जरूरी है.- रामकुमार टोप्पो, विधायक

सरकार का आश्वासन

गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि वर्तमान में रेलवे पास और आयकर में छूट जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन समय के साथ नई नीतियों की जरूरत है.

टोप्पो स्वयं पूर्व सैनिक हैं, इसलिए उनके अनुभव के आधार पर बेहतर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा. आपके सुझावों पर विचार कर नई योजना बनाई जाएगी.- विजय शर्मा, गृहमंत्री

इस चर्चा से साफ है कि छत्तीसगढ़ में वीरता पदक पाने वाले जवानों को कुछ आर्थिक सहायता तो मिल रही है, लेकिन सरकार ने ये भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में इस दिशा में और सुधार किया जा सकता है.

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