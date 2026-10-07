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छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती, अदालत ने साय सरकार से मांगा जवाब

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर ( ETV BHARAT )

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की युगल पीठ के समक्ष छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 एवं छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता नियम 2026 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई हुई. यह याचिका वीएन प्रसाद राव एवं अन्य की ओर से उनके अधिवक्ता हर्षमंदर रस्तोगी के माध्यम से दाखिल की गई है.

माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की युगल पीठ के समक्ष मामले की वर्चुअल सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ एस मुरलीधर एवं अन्य ने पक्ष रखा. वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष दलील दी कि यह नया अधिनियम नागरिकों के अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक अधिकार और निजता से जुड़े मौलिक अधिकारों का सीधा हनन करता है. संविधान के तहत किसी भी व्यक्ति का धर्म उसकी व्यक्तिगत गरिमा और निजी जीवन का अभिन्न अंग है, जिसे सार्वजनिक मंचों या प्रशासनिक अनुमतियों के अधीन नहीं किया जा सकता.