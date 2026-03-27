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स्वतंत्रता संग्राम के 5 पांडवों में से एक मुंशी अब्दुल रऊफ खान, 3 बार जेल गए, साहित्यकार और शायर के रूप में भी पहचान

27 मार्च को मुंशी अब्दुल रऊफ खान की पुण्यतिथि और जयंती एक साथ मनाई जाती है. ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मुंशी अब्दुल रऊफ खान का जन्म 27 मार्च 1894 को हुआ था. उनके पिता का नाम गुलमीर खान था. उनके पिता का निधन मुंशी अब्दुल रऊफ खान के दो वर्ष के होने पर हो गया. बचपन संघर्षों से भरा रहा. उन्होंने स्कूल या पाठशाला नहीं जाने के बावजूद स्वाध्यायी अध्ययन के माध्यम से ज्ञान अर्जित किया. हिंदी और उर्दू सहित कई भाषाओं का ज्ञान उन्होंने अपने अध्ययन से प्राप्त किया.

मुंशी अब्दुल रऊफ खान के बारे में इतिहासकार डॉ. रमेंद्र मिश्र ने दी जानकारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर: 27 मार्च को मुंशी अब्दुल रऊफ खान की पुण्यतिथि और जयंती एक साथ मनाई जाती है. इसी दिन छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पंडित सुंदरलाल शर्मा की भी जयंती और पुण्यतिथि पड़ती है. मुंशी अब्दुल रऊफ खान साहित्यकार, शायर और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे. उनके विचार और वक्तृत्व अंग्रेजों को भी प्रभावित करते थे.

स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

मुंशी अब्दुल रऊफ खान का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान उल्लेखनीय रहा. उन्होंने 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया. वे असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे और खिलाफत आंदोलन के दौरान रायपुर जिले के सचिव भी रहे. 1921 और 1922 के बीच उन्हें जेल भी जाना पड़ा. उस दौरान उनके साथ 4 अन्य स्वतंत्रता सेनानी भी जेल में थे. इन्हें मिलाकर “पांच पांडव” कहा जाता था. इन पांच पांडवों में मुंशी अब्दुल रऊफ खान, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, भगवती प्रसाद मिश्र और हामिद अली शामिल थे.

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साहित्यकार और शायर भी थे मुंशी अब्दुल रऊफ खान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जेल में साहित्य और सामाजिक काम

इतिहासकार डॉ. रमेंद्र मिश्र के मुताबिक जेल में रहते हुए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने “श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र” नामक पत्रिका निकाली. इसमें मुंशी अब्दुल रऊफ खान की गजल प्रकाशित हुई. मुंशी अब्दुल रऊफ खान ने समाज सेवा और महिलाओं के सशक्तिकरण में भी योगदान दिया. गांधी जी के रायपुर दौरे के दौरान उन्होंने 200 महिलाओं का नेतृत्व करने वाली अंजुमन बेगम को प्रशिक्षित किया.

मुंशी अब्दुल रऊफ खान 3 बार जेल गए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जेल यात्राएं और समाजिक प्रभाव

मुंशी अब्दुल रऊफ खान कई बार जेल गए. 1930 और 1933 के बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा. 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में उन्होंने तीन बार जेल में समय बिताया. 6 महीने, 2 साल और ढाई साल. उनकी ओजस्वी वक्तृत्व क्षमता और समाज सुधार की दृष्टि के कारण जनता उनसे बहुत प्रभावित थी. अंग्रेज़ उन्हें धारा 108 के तहत जेल में डालते थे, लेकिन उनका प्रभाव लोगों पर कम नहीं हुआ.

जीवन का अंत

मुंशी अब्दुल रऊफ खान का निधन 27 मार्च 1945 को हुआ. उनकी पुण्यतिथि और जयंती एक साथ मनाई जाती है. उनका जीवन संघर्ष, साहस और समाज सेवा का प्रतीक माना जाता है.

स्वतंत्रता संग्राम के 5 पांडवों में से एक मुंशी अब्दुल रऊफ खान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुंशी अब्दुल रऊफ खान छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम और साहित्य के क्षेत्र में अद्भुत योगदान देने वाले सेनानी थे. उन्हें पांच पांडवों में शामिल किया गया, जिन्होंने जेल में रहते हुए भी समाज सुधार और साहित्य के कार्य जारी रखे. उनकी बातों और गजलों ने कई लोगों को प्रेरित किया.