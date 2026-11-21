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यात्रीगण कृपया ध्यान दें, छत्तीसगढ़ में कई ट्रेनें होंगी प्रभावित, रेल सफर से पहले हो जाएं अलर्ट

छत्तीसगढ़ में ट्रेनों का परिचालन ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ में रेल सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. रेलवे के अधोसंरचना विकास को मजबूत करने के लिए चांपा रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है. इसके साथ ही बिलासपुर-झारसुगुड़ा के बीच 206 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन परियोजना का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है. यह रेल मार्ग देश के उत्तर एवं दक्षिण भारत को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण एवं व्यस्त रेल कॉरिडोर है.

छत्तीसगढ़ में रेलवे का अधोसंरचना विकास, कई ट्रेनें होंगी प्रभावित