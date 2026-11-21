यात्रीगण कृपया ध्यान दें, छत्तीसगढ़ में कई ट्रेनें होंगी प्रभावित, रेल सफर से पहले हो जाएं अलर्ट
छत्तीसगढ़ के चांपा रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है. जिससे कई ट्रेनें प्रभावित होंगी. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 21, 2026 at 9:05 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में रेल सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. रेलवे के अधोसंरचना विकास को मजबूत करने के लिए चांपा रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है. इसके साथ ही बिलासपुर-झारसुगुड़ा के बीच 206 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन परियोजना का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है. यह रेल मार्ग देश के उत्तर एवं दक्षिण भारत को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण एवं व्यस्त रेल कॉरिडोर है.
छत्तीसगढ़ में रेलवे का अधोसंरचना विकास, कई ट्रेनें होंगी प्रभावित
इस परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए बिलासपुर-झारसुगुड़ा सेक्शन के चांपा स्टेशन को चौथी रेल लाइन से जोड़ने हेतु नॉन-इंटरलॉकिंग (NI) का महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा. इसके साथ ही चांपा-जांजगीर नैला सेक्शन में रेल परिचालन को और अधिक सुरक्षित, सुगम एवं प्रभावी बनाने के लिए ऑटो सिग्नलिंग प्रणाली स्थापित करने का कार्य भी किया जाएगा.इस वजह से छत्तीसगढ़ में कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा.
जानिए कौन सी ट्रेनें होंगी रद्द
- दिनांक 6 से 17 दिसम्बर 2026 तक बिलासपुर से चलने वाली 68736 बिलासपुर-रायगढ़ मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी.
- दिनांक 7 से 18 दिसम्बर 2026 तक बिलासपुर से चलने वाली 68735 रायगढ़-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी.
- दिनांक 6 से 17 दिसम्बर 2026 तक रायपुर से चलने वाली 68746 रायपुर-गेवरारोड मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी.
- दिनांक 7 से 18 दिसम्बर 2026 तक गेवरारोड से चलने वाली 68745 गेवरारोड-रायपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी.
- दिनांक 6 से 17 दिसम्बर 2026 तक रायपुर से चलने वाली 58204 रायपुर-कोरबा पैसेंजर रद्द रहेगी.
- दिनांक 7 से 18 दिसम्बर 2026 तक कोरबा से चलने वाली 58203 कोरबा-रायपुर पैसेंजर रद्द रहेगी.
- दिनांक 7 से 18 दिसम्बर 2026 तक बिलासपुर और गेवरारोड से चलने वाली 68734/68733 बिलासपुर-गेवरारोड-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी.
- दिनांक 7 से 18 दिसम्बर 2026 तक बिलासपुर और कोरबा से चलने वाली 68732/68731 बिलासपुर-कोरबा-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी.
- दिनांक 7 से 18 दिसम्बर 2026 तक रायगढ़ व बिलासपुर से चलने वाली 68737/68738 रायगढ़-बिलासपुर-रायगढ़ मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी.
- दिनांक 7 से 18 दिसम्बर 2026 तक बिलासपुर से चलने वाली 58210 बिलासपुर-गेवरारोड पैसेंजर रद्द रहेगी.
बीच में समाप्त होने वाली ट्रेनों की जानकारी
- दिनांक 7 से 18 दिसम्बर 2026 तक 68861/ 68862 गोंदिया-झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर बिलासपुर स्टेशन में समाप्त और प्रारम्भ होगी. इसके साथ ही झारसुगुड़ा-बिलासपुर-झारसुगुड़ा के मध्य रद्द रहेगी.
- दिनांक 7 से 18 दिसम्बर 2026 तक कोरबा से चलने वाली 18237 कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस बिलासपुर स्टेशन से प्रारम्भ होगी और कोरबा-बिलासपुर के मध्य रद्द रहेगी.
- दिनांक 6 से 17 दिसम्बर 2026 तक विशाखापटनम से चलने वाली 18518 विशाखापटनम-कोरबा लिंक एक्सप्रेस बिलासपुर स्टेशन में समाप्त होगी. बिलासपुर-कोरबा के मध्य रद्द रहेगी.
- दिनांक 7 से 18 दिसम्बर 2026 तक कोरबा से चलने वाली 18517 कोरबा-विशाखापटनम लिंक एक्सप्रेस बिलासपुर स्टेशन से प्रारम्भ होगी. कोरबा-बिलासपुर के मध्य रद्द रहेगी.
- दिनांक 10 और 12 दिसम्बर 2026 को निज़ामुद्दीन से चलने वाली 12410 निज़ामुद्दीन-रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस बिलासपुर स्टेशन में समाप्त होगी. बिलासपुर-रायगढ़ के मध्य रद्द रहेगी.
- दिनांक 12 और 14 दिसम्बर 2026 को रायगढ़ से चलने वाली 12409 रायगढ़-निज़ामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस बिलासपुर स्टेशन से प्रारम्भ होगी. रायगढ़-बिलासपुर के मध्य रद्द रहेगी.
देरी से रवाना होने वाली ट्रेनों की जानकारी
- दिनांक 10 से 14 दिसम्बर 2026 तक पुणे से चलने वाली 12129 पुणे-हावड़ा आजाद हिन्द एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 3 घंटे देरी से रवाना होगी.
- दिनांक 10 से 14 दिसम्बर 2026 तक सीएसएमटी से चलने वाली 12809 सीएसएमटी-हावड़ा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 30 मिनट देरी से रवाना होगी.
- दिनांक 11 से 15 दिसम्बर 2026 तक गोंदिया से चलने वाली 12070 गोंदिया-रायगढ़ जनशताब्दी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 2 घंटे देरी से रवाना होगी.
- दिनांक 11 से 15 दिसम्बर 2026 तक रायपुर से चलने वाली गाड़ी संख्या 18249 रायपुर-कोरबा हसदेव एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 2 घंटे देरी से रवाना होगी.
- दिनांक 10 से 12 दिसम्बर 2026 तक योग नगरी ऋषिकेश से चलने वाली गाड़ी संख्या 18478 योग नगरी ऋषिकेश-पुरी उत्कल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 9 घंटे देरी से रवाना होगी.
- दिनांक 12 से 14 दिसम्बर 2026 तक पुरी से चलने वाली गाड़ी संख्या 18477 पुरी-योग नगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 7 घंटे देरी से रवाना होगी.
- दिनांक 11 व 12 दिसम्बर 2026 को एलटीटी से चलने वाली गाड़ी संख्या 12101 एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 3 घंटे 15 मिनट देरी से रवाना होगी.
- दिनांक 14 दिसम्बर 2026 को भुवनेश्वर से चलने वाली गाड़ी संख्या 12880 भुवनेश्वर-एलटीटी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 4 घंटे 15 मिनट देरी से रवाना होगी.
- दिनांक 15 दिसम्बर 2026 को पुरी से चलने वाली गाड़ी संख्या 22866 पुरी-एलटीटी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 4 घंटे 30 मिनट देरी से रवाना होगी.
- दिनांक 13, 14 और 15 दिसम्बर 2026 को विशाखापटनम से चलने वाली गाड़ी संख्या 20807 विशाखापटनम-अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 1 घंटे देरी से रवाना होगी.
- दिनांक 13, 14 व 15 दिसम्बर 2026 को कोरबा से चलने वाली गाड़ी संख्या 18239 कोरबा-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी शिवनाथ एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 1 घंटे देरी से रवाना होगी.
यात्रियों की सुविधा के लिए किए गए प्रबंध
यात्रियों की सुविधा हेतु दिनांक 7 से 18 दिसम्बर 2026 तक गाड़ी संख्या 18250/18249 कोरबा-रायपुर-कोरबा हसदेव एक्सप्रेस कोरबा-बिलासपुर-कोरबा के मध्य पैसेंजर बनकर चलेगी.
अधोसंरचना विकास से रेल यात्रियों को होगा फायदा
इस महत्वपूर्ण परियोजना के पूर्ण होने से रेल मार्ग की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. इससे बढ़ते यात्री एवं माल यातायात का बेहतर प्रबंधन संभव हो सकेगा. ट्रेनों के सुचारू एवं समयबद्ध परिचालन को भी गति मिलेगी. इसके साथ ही भविष्य में नई यात्री ट्रेनों के परिचालन के लिए अतिरिक्त रेल मार्ग उपलब्ध कराने में भी सहायता मिलेगी.