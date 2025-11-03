छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस: कोरिया में तीन दिवसीय राज्योत्सव का आगाज
छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर सभी जिलों में तीन दिवसीय राज्योत्सव मनाया जा रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 3, 2025 at 8:55 AM IST|
Updated : November 3, 2025 at 9:01 AM IST
कोरिया: रविवार के दिन जिले में तीन दिवसीय राज्योत्सव का शुभारंभ हुआ. कार्यक्रम में विकास मॉडल, लोकसंस्कृति और स्वादिष्ट व्यंजन आकर्षण का केंद्र रहे. बैकुंठपुर के मिनी स्टेडियम परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक भईयालाल राजवाड़े ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की.
कोरिया राज्योत्सव में अलग अलग स्टॉल: कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए विकास एवं उपलब्धियों के स्टॉल, लोक-संस्कृति की मनमोहक प्रस्तुति और पारंपरिक व्यंजनों की सुगंध ने राज्योस्थल को उत्सवमय बना दिया. विशाल रंगोली और कोरिया जिले के विकास मॉडल का आकर्षक प्रदर्शन आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित किया.
विधायक भईया लाल राजवाड़े ने ने जिलेवासियों को दी शुभकामनाएं: बैकुंठपुर के विधायक भईया लाल राजवाड़े ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिले के विकास में सबकी सहभागिता जरूरी है. उन्होंने कहा कि राज्योत्सव के माध्यम से हम अपनी संस्कृति और विकास को और अधिक मजबूत बना सकते हैं.
4 नवंबर को राज्योत्सव का समापन: कलेक्टर चन्दन त्रिपाठी ने कहा कि 1 नवंबर 2000 को हमारे प्रिय छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था और इस वर्ष हम सभी अपने राज्य की निर्माण यात्रा के रजत वर्ष का उत्सव मना रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि कोरिया जिले में राज्योत्सव 2 से 4 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिले की विरासत, उपलब्धि और पहचान को जन-जन तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया गया है.
कोरिया मोदक लड्डू शहद को मिली देशभर में पहचान: कलेक्टर ने जिले की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि बीते 25 वर्षों में जिले के विकास में आम जनता की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण रही है. स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, सड़क, बिजली, पानी एवं राशन की आपूर्ति सुदृढ़ हुई है और रोजगार व स्वरोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है. आजिविका संवर्धन में सोनहनी शहद उत्पादन और कोरिया मोदक लड्डू की पहल ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है. कोरिया मोदक नवाचार से कम वजन वाले शिशुओं की जन्म दर 14–15% से घटकर 6% पर आ गई, जिसे नीति आयोग ने प्रमाणित कर सम्मानित किया.
कार्यक्रम में विकास प्रदर्शनी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लोककलाओं की झलक और पारंपरिक व्यंजनों ने राज्योस्थल को उत्सवमय बना दिया. कलेक्टर ने जिलेवासियों से बड़ी संख्या में उत्सव में शामिल होकर कोरिया की सांस्कृतिक पहचान और विकास यात्रा को और सशक्त करने का आग्रह किया. कार्यक्रम में पर्यटन आधारित कॉफी टेबल बुक अप्रतिम कोरिया का विमोचन भी किया गया, जिसमें जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों, प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृति का विस्तृत परिचय दिया गया है.
25 साल में कोरिया की उपलब्धि: कलेक्टर ने बताया कि जिले में शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों की संख्या और परीक्षाफल दोनों में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है. स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के साथ प्रदेश का पहला बुजुर्ग देखभाल केंद्र बैकुंठपुर में स्थापित हुआ है. जिले में बिजली उपभोक्ता 6,720 से बढ़कर 48,965 तक पहुंच गई है.