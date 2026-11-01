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छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026: राजवंशों, आदिवासी विद्रोहों और 36 साल के आंदोलन से बनी प्रदेश की पहचान, जानिए पूरी टाइमलाइन

छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस: प्राचीन काल से लेकर अब तक की कहानी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: एक नवंबर को छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस मना रहा है. यह दिन केवल एक नए राज्य के गठन की तारीख नहीं, बल्कि सदियों पुराने इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, आदिवासी संघर्षों और अलग राज्य की मांग को लेकर चले लंबे आंदोलन की याद भी दिलाता है. कभी दक्षिण कोसल के नाम से पहचाने जाने वाले इस क्षेत्र ने मौर्य, पांडुवंशी, सोमवंशी और कलचुरी राजवंशों का दौर देखा. इसके बाद मराठा शासन और ब्रिटिश हुकूमत के बीच यहां की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां बदलीं. इसी भूमि पर गुरु घासीदास के सामाजिक जागरण, वीर नारायण सिंह के बलिदान और आदिवासी विद्रोहों ने इतिहास में अपनी जगह बनाई. एक नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, लेकिन इसकी पहचान का इतिहास इससे कहीं पुराना है.

छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर इतिहासकार डॉ. रमेंद्र नाथ मिश्र ने ईटीवी भारत से बातचीत में प्रदेश के गौरवशाली अतीत, नामकरण, राजवंशों, जनजातीय आंदोलनों, राज्य गठन के संघर्ष और वर्तमान में बौद्धिक संस्थानों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की. जानते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास और इसकी अलग पहचान की कहानी.