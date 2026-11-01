छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026: राजवंशों, आदिवासी विद्रोहों और 36 साल के आंदोलन से बनी प्रदेश की पहचान, जानिए पूरी टाइमलाइन
छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस: प्राचीन काल से लेकर अब तक की कहानी, सहायक मुख्य संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह की खास रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2026 at 6:13 AM IST
रायपुर: एक नवंबर को छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस मना रहा है. यह दिन केवल एक नए राज्य के गठन की तारीख नहीं, बल्कि सदियों पुराने इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, आदिवासी संघर्षों और अलग राज्य की मांग को लेकर चले लंबे आंदोलन की याद भी दिलाता है. कभी दक्षिण कोसल के नाम से पहचाने जाने वाले इस क्षेत्र ने मौर्य, पांडुवंशी, सोमवंशी और कलचुरी राजवंशों का दौर देखा. इसके बाद मराठा शासन और ब्रिटिश हुकूमत के बीच यहां की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां बदलीं. इसी भूमि पर गुरु घासीदास के सामाजिक जागरण, वीर नारायण सिंह के बलिदान और आदिवासी विद्रोहों ने इतिहास में अपनी जगह बनाई. एक नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, लेकिन इसकी पहचान का इतिहास इससे कहीं पुराना है.
छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर इतिहासकार डॉ. रमेंद्र नाथ मिश्र ने ईटीवी भारत से बातचीत में प्रदेश के गौरवशाली अतीत, नामकरण, राजवंशों, जनजातीय आंदोलनों, राज्य गठन के संघर्ष और वर्तमान में बौद्धिक संस्थानों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की. जानते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास और इसकी अलग पहचान की कहानी.
दक्षिण कोसल से शुरू हुआ गौरवशाली अतीत
इतिहासकार डॉ. रमेंद्र नाथ मिश्र के अनुसार, छत्तीसगढ़ का इतिहास प्राचीन काल से ही गौरवशाली रहा है. इस क्षेत्र का संबंध दक्षिण कोसल से रहा है. यहां मौर्य काल के साथ सोमवंशी और पांडुवंशी शासकों का भी उल्लेख मिलता है. प्राचीन काल में इस क्षेत्र की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों ने इसकी ऐतिहासिक पहचान को आकार दिया.डॉ. मिश्र के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के अतीत को समझने के लिए यहां के प्राचीन राजवंशों, पुरातात्विक स्थलों और ऐतिहासिक परंपराओं का अध्ययन जरूरी है. उनका कहना है कि इस क्षेत्र का इतिहास केवल राजसत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत भी इसकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है.
कलचुरी शासन से मराठा प्रभाव तक का दौर
मध्यकालीन इतिहास की चर्चा करते हुए डॉ. रमेंद्र नाथ मिश्र बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासकों का शासन लंबे समय तक रहा. उनके अनुसार, लगभग 875 से 1741 तक कलचुरियों का प्रभाव अलग-अलग चरणों में बना रहा. इस दौरान क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास हुआ.कलचुरी शासन की रतनपुर और रायपुर शाखाओं का उल्लेख छत्तीसगढ़ के इतिहास में विशेष रूप से मिलता है. डॉ. मिश्र के अनुसार, इन दोनों शाखाओं के अंतर्गत 18-18 गढ़ होने की मान्यता है. कुल 36 गढ़ों की इसी परंपरा को छत्तीसगढ़ नाम की व्याख्या से भी जोड़ा जाता है.इसके बाद मराठा शासन का प्रभाव बढ़ा. डॉ. मिश्र के मुताबिक, 1741 से 1853 तक मराठों का इस क्षेत्र पर प्रभाव रहा. इस दौर में सत्ता और प्रशासन की परिस्थितियां बदलीं. इसके बाद ब्रिटिश शासन का दौर शुरू हुआ, जिसने प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित किया.
छत्तीसगढ़ नामकरण का इतिहास
छत्तीसगढ़ नाम की उत्पत्ति और इसके ऐतिहासिक उल्लेख को लेकर डॉ. रमेंद्र नाथ मिश्र बताते हैं कि साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग खैरागढ़ के राजा लक्ष्मीनिधि राय के चारण कवि दलराम राव द्वारा वर्ष 1487 में किए जाने का उल्लेख मिलता है. इस आधार पर छत्तीसगढ़ नाम के ऐतिहासिक प्रयोग को 15वीं शताब्दी से जोड़ा जाता है.डॉ. मिश्र के अनुसार, छत्तीसगढ़ शब्द का अर्थ छत्तीस गढ़ या किले माना जाता है. कलचुरी शासनकाल में रतनपुर और रायपुर शाखाओं के अंतर्गत 18-18 गढ़ होने की मान्यता इस नामकरण से जुड़ी है.वे बताते हैं कि बाद के ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख मिलता है. ब्रिटिश अधिकारी मेजर एग्न्यू ने 23 दिसंबर 1820 को छत्तीसगढ़ पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रोविन्स शब्द का उपयोग किया गया था.डॉ. मिश्र के अनुसार, भोसले शासकों के वर्ष 1837 के कुछ दस्तावेजों में छत्तीसगढ़ जिला शब्द का प्रयोग भी मिलता है. 1854 से 1861 के बीच ब्रिटिश शासन के दौरान इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ प्रांत के रूप में संदर्भित किया जाता था. वर्ष 1861 में नए मध्यप्रांत के गठन के बाद छत्तीसगढ़ को उसमें सम्मिलित कर लिया गया.
ब्रिटिश शासन और सामाजिक जागरण
डॉ. रमेंद्र नाथ मिश्र के मुताबिक, वर्ष 1853 से 1947 तक का दौर छत्तीसगढ़ के इतिहास में ब्रिटिश शासन के रूप में महत्वपूर्ण रहा. इस दौरान अंग्रेजों के बनाए नियम-कानून यहां लागू होते थे. प्रशासनिक व्यवस्था में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे क्षेत्र सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में थे, जबकि अन्य हिस्सों में रियासतों का शासन था. उनके अनुसार, उस समय छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें थीं. ब्रिटिश शासन के दौरान राजनीतिक और प्रशासनिक बदलावों के साथ सामाजिक जागरण की गतिविधियां भी सामने आईं.डॉ. मिश्र इस संदर्भ में गुरु घासीदास के सामाजिक जागरण और वीर नारायण सिंह के संघर्ष का उल्लेख करते हैं. उनके अनुसार, छत्तीसगढ़ के इतिहास को समझने के लिए औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध हुए संघर्षों के साथ-साथ समाज में चेतना पैदा करने वाले आंदोलनों को भी देखना जरूरी है.
आदिवासी विद्रोह: जल, जंगल और जमीन के लिए संघर्ष
छत्तीसगढ़ के इतिहास में आदिवासी विद्रोहों का विशेष महत्व रहा है. डॉ. रमेंद्र नाथ मिश्र के अनुसार, प्रदेश के जनजातीय समुदायों ने अलग-अलग समय पर मराठा शासन, ब्रिटिश सत्ता और स्थानीय राजाओं-जमींदारों के विरुद्ध प्रतिरोध किया. इन संघर्षों को छत्तीसगढ़ के इतिहास के महत्वपूर्ण अध्यायों के रूप में देखा जाना चाहिए.
छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र में हुए प्रमुख जनजातीय विद्रोह जानिए-
- हल्बा विद्रोह (1774-1777)
- परलकोट विद्रोह (1824-1825)
- तारापुर विद्रोह (1842-1854)
- मेरिया विद्रोह (1842-1863)
- लिंगागिरी विद्रोह (1856-1857)
- कोई विद्रोह (1859)
- भूमकाल विद्रोह (1910)
आंदोलनों की भूमिका
डॉ. मिश्र के अनुसार, बस्तर के इतिहास में इन आंदोलनों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने बस्तर के जनजातीय इतिहास के संदर्भ में डॉ. हीरालाल शुक्ल की पुस्तक का भी उल्लेख किया, जिसमें 1776 से 1910 तक के बस्तर के इतिहास और संघर्षों पर चर्चा की गई है.उनका कहना है कि वर्ष 1857 से 1947 तक की अवधि को सामान्यतः स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में देखा जाता है, जबकि इससे पहले हुए कई संघर्षों को विरोध और प्रतिरोध के रूप में समझा जाता है. छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदायों ने अलग-अलग समय पर सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाई और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया.
वीर नारायण सिंह का बलिदान और स्वतंत्रता संघर्ष
छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संघर्ष की चर्चा में सोनाखान के जमींदार वीर नारायण सिंह का नाम प्रमुखता से सामने आता है. डॉ. रमेंद्र नाथ मिश्र के अनुसार, वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में फांसी दी गई थी. उन्हें छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के रूप में याद किया जाता है. वीर नारायण सिंह के बलिदान के बाद भी आंदोलन और विरोध की गतिविधियां जारी रहीं. डॉ. मिश्र बताते हैं कि उस दौर में बड़ी संख्या में लोगों को जेल जाना पड़ा और छत्तीसगढ़ के अनेक लोगों ने त्याग तथा बलिदान दिया.उनका कहना है कि प्रदेश के इतिहास में वीर नारायण सिंह के साथ-साथ गुंडाधुर और अन्य जनजातीय नायकों के योगदान को भी याद रखा जाना चाहिए. छत्तीसगढ़ की जनजातीय क्रांति प्रदेश के इतिहास का ऐसा अध्याय है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता.
अलग राज्य की मांग से एक नवंबर 2000 तक का सफर
छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा दिलाने की मांग लंबे समय तक चली. डॉ. रमेंद्र नाथ मिश्र बताते हैं कि वे स्वयं 36 वर्षों तक छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के आंदोलन से जुड़े रहे. इस दौरान उन्होंने बिलासपुर, दुर्ग सहित अलग-अलग स्थानों पर हुए आंदोलनों में हिस्सा लिया.डॉ. मिश्र के अनुसार, वे राज्य गठन की घोषणा के समय भी मौजूद थे. जब मध्य प्रदेश विधानसभा में अलग राज्य के गठन से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ, तब भी वे वहां उपस्थित थे.लंबे राजनीतिक और सामाजिक प्रयासों के बाद एक नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया. इस तरह छत्तीसगढ़ की स्थापना केवल प्रशासनिक पुनर्गठन की घटना नहीं रही, बल्कि यह लंबे समय से चली आ रही क्षेत्रीय पहचान और अलग राज्य की मांग की ऐतिहासिक परिणति भी बनी.
एक और दो नवंबर से जुड़ा छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक संयोग
डॉ. रमेंद्र नाथ मिश्र छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक और दो नवंबर की तारीखों के संयोग की ओर भी ध्यान दिलाते हैं.उनके अनुसार, दो नवंबर 1861 को छत्तीसगढ़ को मध्यप्रांत में सम्मिलित किया गया था. इसके बाद एक नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया. आगे चलकर एक नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना.इस तरह एक नवंबर और दो नवंबर की तारीखें छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक इतिहास के अलग-अलग चरणों से जुड़ी हुई हैं. डॉ. मिश्र के मुताबिक, इन तारीखों को प्रदेश के ऐतिहासिक विकासक्रम के संदर्भ में समझा जाना चाहिए.
छत्तीसगढ़ को 'छ.ग' लिखने पर डॉ. मिश्र की आपत्ति
डॉ. रमेंद्र नाथ मिश्र ने छत्तीसगढ़ शब्द को संक्षिप्त करके 'छ ग' लिखने पर भी आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ एक शब्द है, इसलिए इसे इस तरह तोड़कर लिखना उचित नहीं है.उनके अनुसार, यदि किसी प्रशासनिक या अन्य प्रयोजन के लिए संक्षिप्त रूप का इस्तेमाल करना हो, तो प्रदेश या राज्य के संदर्भ में कोई उपयुक्त संक्षिप्त रूप अपनाया जा सकता है. लेकिन छत्तीसगढ़ शब्द को दो अलग-अलग हिस्सों में लिखने से बचना चाहिए.यह विषय उनके लिए केवल भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के नाम और उसकी पहचान से भी जुड़ा हुआ है.
बौद्धिक संस्थानों और उच्च शिक्षा की स्थिति पर चिंता
छत्तीसगढ़ की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर डॉ. रमेंद्र नाथ मिश्र ने प्रदेश में बौद्धिक विकास और शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति पर भी चिंता जताई है.उनके अनुसार, राज्य गठन के बाद बौद्धिक दृष्टिकोण से प्रदेश के विकास पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया. उन्होंने कॉलेजों के संचालन और शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कई जगह पर्याप्त स्टाफ के बिना संस्थान चल रहे हैं. कुछ कॉलेजों में केवल एक शिक्षक होने जैसी स्थितियां भी सामने आती हैं.डॉ. मिश्र बताते हैं कि उन्होंने हाल ही में शासन को लगभग 36 बौद्धिक संस्थानों की सूची सौंपी थी, जो उनके अनुसार करीब आठ वर्षों से खाली पड़े हैं या अपेक्षित रूप से काम नहीं कर रहे हैं.
उन्होंने छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी का उल्लेख करते हुए कहा कि स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए किताबें प्रकाशित करने वाली इस संस्था का काम वर्षों से प्रभावित है. उनके मुताबिक, करोड़ों रुपये की लागत से बनी इमारत होने के बावजूद वहां किताबों का प्रकाशन होना जरूरी है, ताकि विद्यार्थियों को लाभ मिल सके.डॉ. मिश्र का कहना है कि शोधपीठों, अकादमियों, संस्थानों और बोर्डों की गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए. उनके अनुसार, इन संस्थानों को सक्रिय करने से प्रदेश में अध्ययन, शोध और बौद्धिक विकास को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है.
छत्तीसगढ़ के इतिहास पर शोध और अकादमिक योगदान
डॉ. रमेंद्र नाथ मिश्र ने छत्तीसगढ़ के इतिहास और संस्कृति पर किए गए अपने अकादमिक कार्यों का भी उल्लेख किया. उनके अनुसार, उन्होंने छत्तीसगढ़ से जुड़े विषयों पर लगभग 36 पीएचडी शोध करवाए हैं. वे इसे देश में इस विषय पर अपने स्तर का महत्वपूर्ण अकादमिक योगदान बताते हैं.उन्होंने बताया कि एमफिल सहित कुल 211 शोधार्थियों के साथ काम किया है. विश्वविद्यालय में एक समय 15 विद्यार्थियों को प्रवेश देने का नियम होने के बावजूद उन्होंने अनुमति लेकर 36 छात्र-छात्राओं को शोध कार्य का अवसर दिया.डॉ. मिश्र के अनुसार, छत्तीसगढ़ की भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं पर व्यवस्थित शोध होना जरूरी है. उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा से जुड़े विषयों पर किए गए अपने कार्यों का भी उल्लेख किया और कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के दस्तावेजीकरण तथा अध्ययन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है.
वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस को किया जाए शासकीय अवकाश घोषित
डॉ. मिश्र ने शासन से मांग की है कि वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस को शासकीय अवकाश घोषित किया जाए. साथ ही, प्रदेश, संभाग और जिला स्तर पर इस दिन संगोष्ठियां आयोजित की जाएं, जिनमें वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर और अन्य बलिदानियों के योगदान पर चर्चा हो.
1 नवंबर का स्थापना दिवस इस बात पर विचार करने का अवसर है कि छत्तीसगढ़ ने अपनी ऐतिहासिक पहचान को कितना सहेजा है और आने वाली पीढ़ियों तक इस विरासत को पहुंचाने के लिए अभी क्या किया जाना बाकी है.