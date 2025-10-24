ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 : पीएम मोदी के दौरे की तैयारी, सीएम साय ने किया निरीक्षण

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव को लेकर नवा रायपुर में तैयारियां चल रही हैं. आपको बता दें इस बार पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम का आगाज करेंगे.

CG Rajyotsav 2025
पीएम मोदी के दौरे की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 24, 2025 at 7:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर : छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस को लेकर राज्योत्सव की तैयारी चल रही है. राज्योत्सव स्थल पर चल रहे काम में मुख्यमंंच का निर्माण, लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ ही पार्किंग और जन उपयोगी सुविधाओं के निर्माण का काम हो रहा है. नवा रायपुर स्थित राज्योत्सव स्थल का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप ने स्थल निरीक्षण किया. साथ ही पदाधिकारियों से चल रहे कामकाज की जानकारी भी ली.

पीएम नरेंद्र मोदी राज्योत्सव कार्यक्रम में करेंगे शिरकत : राज्योत्सव की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के निर्माण के 25 साल हो रहे हैं. हम इसे रजत जयंती के समारोह के रूप में मना रहे हैं. बड़ा सौभाग्य का मामला है कि एक स्थापना दिवस पर हमारे देश के और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के हस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं.

सीएम साय ने किया निरीक्षण, त्रुटिहीन इंतजाम के निर्देश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पीएम मोदी दिनभर प्रदेश में रहेंगे और दिन भर में पांच कार्यक्रम उनका होना है. सबसे पहले वह सत्य साई ट्रस्ट जाएंगे.जिनके हृदय का ऑपरेशन हुआ है वैसे 2500 बच्चों से मुलाकात करेंगे . इसके बाद ब्रह्मकुमारी का बड़ा भवन लोकार्पण करेंगे. विधानसभा भवन जो नया बनकर तैयार है इसका लोकार्पण भी उनके कर कमलों से होगा. इसके बाद ट्राइबल म्यूजियम जो बना है जनजाति समाज का 14 विद्रोह हुए उसका चित्रण है, उसका भी लोकार्पण करेंगे. पीएम मोदी अंत में राज्योत्सव का शुभारंभ इसी मैदान से करेंगे - विष्णुदेव साय,सीएम छग

नए विधानसभा भवन का उद्घाटन : सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्योत्सव को लेकर जो तैयारी चल रही है आज उसी की तैयारी के लिए हम लोग सभी जगह का निरीक्षण किए हैं. सीएम ने कहा कि तैयारी अच्छी चल रही है. विधानसभा के उद्घाटन कार्यक्रम में पक्ष और विपक्ष के सभी लोग उपस्थित रहेंगे. ट्राइबल म्यूजियम में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय जनजातीय समाज की वीरता, बलिदान और अस्मिता का अमर प्रतीक बनेगा.

सभी कामों को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश : मुख्यमंत्री कहा कि आगंतुकों को छत्तीसगढ़ के जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली अध्याय से गहराई से परिचित करा सके यह इस म्यूजियम में खास होगा. उन्होंने प्रदर्शनी दीर्घाओं, मल्टीमीडिया गैलरी, स्मृति कक्ष और बाहरी परिसर की व्यवस्था की जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाएं और सुरक्षा, स्वच्छता तथा आमजन की सुविधा से जुड़े सभी बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए.

CG Rajyotsav 2025
पीएम नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

समीक्षा बैठक में वनमंत्री केदार कश्यप, मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, सचिव राहुल भगत सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

नक्सलगढ़ में पहली बार गृहमंत्री : नंबी जलप्रपात के लिए सड़क का भूमिपूजन, जवानों का बढ़ाया हौसला

सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर प्रदर्शन, कांग्रेस ने किया कलेक्टोरेट का घेराव, प्रशासन से मिला आश्वासन

दुर्ग के मेड़ेसरा में कल अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस समारोह, CM साय होंगे शामिल, उषा बारले समेत कई कलाकार देंगे प्रस्तुति

TAGGED:

PM MODI IN CHHATTISGARH
PREPARATION IN NAVA RAIPUR
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव
पीएम नरेंद्र मोदी
CHHATTISGARH FOUNDATION DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.