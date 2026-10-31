छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026: बलरामपुर जिले में भी होगा भव्य आयोजन, नृत्य-संगीत के कलाकारों की सजेगी महफिल, जानिए कार्यक्रम
बलरामपुर में देश-प्रदेश सहित स्थानीय कलाकार भी देंगे प्रस्तुति, ‘सशक्त नारी, युवा उड़ान’ की थीम पर मनाया जाएगा राज्योत्सव, कलेक्टर ने लिया तैयारी का जायजा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2026 at 5:25 PM IST
बलरामपुर: जिला मुख्यालय में छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के मौके पर ‘सशक्त नारी, युवा उड़ान’ थीम पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे परिवार सहित राज्योत्सव स्थल पहुंचकर उत्सव का हिस्सा बनें.
2 नवंबर को राज्योत्सव का आयोजन
बलरामपुर जिला मुख्यालय के हाई स्कूल मैदान में 2 नवंबर को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. कार्यक्रम में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. राज्योत्सव समारोह में प्रदेश और देश के ख्याति प्राप्त कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे.
नृत्य-संगीत के कलाकारों की सजेगी महफिल
- कसडोल का लोक मंथन दल जनजातीय नृत्य के माध्यम से वनांचल की समृद्ध परंपरा को मंच पर जीवंत करेगा
- बिलासपुर की वाईब्रेशन डांस एकेडमी के कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति देंगे
- संगीत प्रेमियों के लिए बनारस का अक्षत कलेक्टिव उप-शास्त्रीय एवं सुगम गायन से सुरों की महफिल सजाएगा
- जिले के स्थानीय कलाकार भी 15 प्रस्तुतियों से मंच पर अपनी प्रतिभा बिखेरेंगे
- जिले के विभिन्न विद्यालयों और छात्रावासों के विद्यार्थी प्रस्तुति देंगे.
- सुवा नृत्य, छत्तीसगढ़ी रिमिक्स, शिव तांडव, कान्हा नृत्य, सूफी डांस, घूमर, हरियाणवी, अरुणाचली और नेपाली लोक नृत्य की प्रस्तुति होगी.
- भेलवाडीह के पहाड़ी कोरवा कलाकारों का उड़िया लोक नृत्य और नारी सशक्तिकरण पर आधारित प्रस्तुति भी विशेष आकर्षण रहेगी.
‘सशक्त नारी, युवा उड़ान’ की थीम पर राज्योत्सव
बलरामपुर कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने जिलेवासियों को राज्योत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस वर्ष राज्योत्सव ‘सशक्त नारी, युवा उड़ान’ की थीम पर मनाया जा रहा है. यह थीम प्रदेश की प्रगति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने के संकल्प को दर्शाती है.
राज्योत्सव प्रदेश की अस्मिता, संस्कृति और विकास यात्रा का उत्सव है, जिसकी सार्थकता जनभागीदारी से ही पूरी होती है. जिलेवासियों से अपील है कि वे सपरिवार अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस उत्सव में सहभागिता करें और स्थानीय प्रतिभाओं का उत्साह बढ़ाएं.- चंदन त्रिपाठी, बलरामपुर कलेक्टर
जिले की प्रकृति संस्कृति और विरासत को मिलेगा मंच
बलरामपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा कि ‘अतुल्य बलरामपुर-रामानुजगंज’ की भावना के अनुरूप यह आयोजन जिले की प्रकृति, संस्कृति और विरासत को एक मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर है.