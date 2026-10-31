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छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026: बलरामपुर जिले में भी होगा भव्य आयोजन, नृत्य-संगीत के कलाकारों की सजेगी महफिल, जानिए कार्यक्रम

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026: बलरामपुर जिले में भी होगा भव्य आयोजन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर: जिला मुख्यालय में छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के मौके पर ‘सशक्त नारी, युवा उड़ान’ थीम पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे परिवार सहित राज्योत्सव स्थल पहुंचकर उत्सव का हिस्सा बनें.

2 नवंबर को राज्योत्सव का आयोजन बलरामपुर जिला मुख्यालय के हाई स्कूल मैदान में 2 नवंबर को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. कार्यक्रम में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. राज्योत्सव समारोह में प्रदेश और देश के ख्याति प्राप्त कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे.