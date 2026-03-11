ETV Bharat / state

पूर्व गृहमंत्री के बेटे ने नशे में मचाया हंगामा, ठेले वाले को पीटा, पुलिस वालों से भी हुज्जत !

कोरबा में पूर्व गृहमंत्री के बेटे पर टक्कर मारने, मारपीट करने की शिकायत दुकानदार ने की है. थाने में भी हंगामे की बात सामने आई.

sandeep kanwar Case korba
कोरबा में पूर्व गृहमंत्री के बेटे पर टक्कर मारने, मारपीट करने की शिकायत दुकानदार ने की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 11, 2026 at 7:47 PM IST

3 Min Read
कोरबा: पूर्व गृहमंत्री के बेटे संदीप कंवर पर नशे में हंगामा मचाने की शिकायत है. घटना बुधवार के दोपहर इतवारी बाजार की बताई जा रही है. शिकायत के मुताबिक नशे की हालत में संदीप ने जमकर उत्पात मचाया. पूर्व विधायक के नेम प्लेट वाले वाहन से एक दुकान को टक्कर मारी और फिर दुकानदार के साथ मारपीट और गाली-गलौज भी की. विवाद थाने में पहुंचा तो पुलिस के सामने भी जमकर हंगामा किया. मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है.

सेवई की दुकान लगाने वाले के साथ मारपीट का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुकान से भिड़ गई कार

जानकारी के अनुसार, संदीप कंवर नशे में धुत होकर वाहन चला रहे थे. इतवारी बाजार के पास ये वाहन अनियंत्रित होकर एक दुकान से भिड़ गया, हादसे के बाद जब पीड़ित पक्ष ने विरोध किया, तो संदीप ने गाली-गलौज शुरू कर दी और मामला मारपीट तक पहुंच गया. एक जानकारी यह भी है कि पीड़ित की बेटी पुलिस विभाग में ही आरक्षक के पद पर पदस्थ है. घटना के बाद पुलिस संदीप कंवर को कोतवाली थाने लेकर आई. थाने के भीतर भी पुलिसकर्मियों और पीड़ित पक्ष के सामने जमकर हंगामा हुआ. पुलिस की मौजूदगी में भी गाली-गलौज और विवाद जैसी स्थिति बनी.

घटना के बाद थाने से गाड़ी ली और फरार

जानकारी के अनुसार घटना के बाद मौके पर काफी भीड़ लग गई थी. पुलिस पहुंची, पीड़ित और आरोपी दोनों को ही थाने लाया गया. यहां से संदीप कंवर भी थाने पहुंचे थे. जिन पर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की तैयारी थी. लेकिन इसी दौरान संदीप ने थाने में हंगामा शुरू कर दिया. पुलिस के कब्जे से ही अपने वाहन की चाबी ली और इसे लेकर थाने से फरार हो गए. पुलिस अब संदीप की तलाश कर रही है.

मैं सेवई की दुकान लगाया हुआ था. इसने टक्कर मारी और फिर कॉलर पकड़कर बोला कि तुमको मालूम नहीं क्या कि मैं ननकीराम का बेटा हूं- अजीन कुरैशी, शिकायतकर्ता

पूर्व गृहमंत्री के बेटे ने नशे में मचाया हंगामा, ठेले वाले को पीटा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस का क्या कहना है?

सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि हमें अज़ीन कुरैशी की तरफ से शिकायत मिली है कि उनकी दुकान को एक व्यक्ति ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए टक्कर मारी है. पीड़ित ने अपने साथ मारपीट की भी शिकायत की है. आवेदन में जिस गाड़ी का उल्लेख है उस पर ‘पूर्व विधायक’ लिखा हुआ है. मामले की विधिवत जांच कर आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.

संदीप कंवर पर थाने में हंगामा करने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है. साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं.

