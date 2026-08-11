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कांकेर के रिहायशी इलाके में घुसा भालू, वन विभाग ने किया रेस्क्यू, बड़ी घटना टली

कांकेर : छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले उत्तर बस्तर के कांकेर में भालू अब रिहायशी इलाके की ओर रुख कर रहे हैं. भोजन पानी की तलाश में भालू अब इंसानी बस्ती की ओर आ रहे हैं. मंगलवार को जिला मुख्यालय के शीतलापारा वार्ड में एक भालू घर की बाड़ी में घुस गया. सुबह परिवार की नजर भालू पर पड़ी तो इलाके में दहशत फैल गई.

कांकेर शहर के शीतलापारा निवासी राकेश साहू के घर की बाड़ी में रात के समय एक भालू घुस आया था. सुबह करीब 4 बजे परिवार के लोगों ने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी. बाहर निकलकर देखा तो भालू बाड़ी में घूम रहा था. इस दौरान भालू ने घर में रखा करीब 25 लीटर नारियल तेल और 20 किलो खोपरा भी खा लिया.

वन विभाग ने सूचना के बाद शुरू किया ऑपरेशन

परिवार ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू को रेस्क्यू करने का प्रयास शुरू किया. रिहायशी इलाके और आसपास लोगों की मौजूदगी के कारण भालू को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना चुनौतीपूर्ण था. काफी मशक्कत के बाद रायपुर से विशेष रेस्क्यू टीम को बुलाया गया. टीम ने ट्रेंकुलाइजर की मदद से भालू को बेहोश किया, जिसके बाद उसे सुरक्षित तरीके से पिंजरे में कैद किया गया. रेस्क्यू के बाद भालू को रायपुर जंगल सफारी ले जाया गया.

पकड़ में आया भालू, लोगों ने ली राहत की सांस

भालू के सुरक्षित रेस्क्यू होने के बाद घरवालों और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली. शहर के रिहायशी इलाकों में लगातार भालुओं की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय अब गली और मोहल्लों से गुजरने में भी डर लगने लगा है.