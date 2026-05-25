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रायगढ़ के तालाब में डूबने से हाथी के शावक की मौत, वन विभाग में मचा हड़कंप

रायगढ़ के तालाब में डूबने से हाथी के बच्चे की मौत होने के बाद वन महकमा अलर्ट मोड पर है.

Dharamjaigarh Forest Department
धरमजयगढ़ वन विभाग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 25, 2026 at 10:59 PM IST

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रायगढ़: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले रायगढ़ में एक हाथी के बच्चे की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि तालाब में फंसने के बाद हाथी के बच्चे की मौत हुई. वन विभग के मुताबिक बीते एक साल के अंदर रायगढ़ के धरमजयगढ़ वन प्रभाग के अलग-अलग हिस्सों में विभिन्न कारणों से 10 से ज़्यादा हाथी के बच्चों की मौत हो चुकी है. इन घटनाओं को देखते हुए वन विभाग ने राज्य के बाहर के एक्सपर्ट को बुलाया है. एक्सपर्ट यह पता करने की कोशिश करेंगे की हाथी के शावकों के मौत की क्या वजह है. इसके अलावा वो स्थानीय कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी देंगे.

रायगढ़ वन विभाग का बयान

धरमजयगढ़ के प्रभागीय वन अधिकारी (DFO) जितेंद्र उपाध्याय ने बताया, "शनिवार रात को हाथी का बच्चा अममुड़ा तालाब में फंस गया था. सूचना मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और पूरी रात स्थिति पर नज़र रखी. अगले दिन वरिष्ठ अधिकारियों और पशु चिकित्सा विशेषज्ञों की मौजूदगी में शव परीक्षण सहित सभी ज़रूरी प्रक्रियाएं पूरी की गईं।.

मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए हाथी के शव से नमूने लेकर राष्ट्रीय संस्थानों में भेजे गए हैं. रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.विभाग भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक विशेष रणनीति पर काम कर रहा है. हाथियों की आवाजाही वाले संवेदनशील क्षेत्रों और जल निकायों का तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा. ऐसे तालाबों या जलाशयों की पहचान की जा रही है, जहां हाथी के बच्चों के फंसने या दुर्घटना का शिकार होने का खतरा ज़्यादा है-जितेंद्र उपाध्याय, डीएफओ, धरमजयगढ़

हरकत में रायगढ़ वन विभाग

डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय ने बताया कि रात की गश्त बढ़ा दी गई है.हाथी मित्र दल के सदस्यों, ट्रैकरों और वन कर्मचारियों की संयुक्त टीमें लगातार इस वन प्रभाग में हाथियों की आवाजाही पर नज़र रख रही हैं. किसी भी असामान्य गतिविधि का समय पर पता लगाने और तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए ट्रैप कैमरे, ड्रोन और थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल भी बढ़ा दिया गया है.इस घटना के बाद, वन विभाग ने वैज्ञानिक निगरानी और अध्ययन प्रणालियों को मज़बूत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के वन्यजीव और पशु चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ अपना समन्वय और बढ़ा दिया है.

छत्तीसगढ़ वन विभाग ने हालात पर रखी नजर

छत्तीसगढ़ वन विभाग ने बताया कि पिछले एक साल में धरमजयगढ़ वन प्रभाग में 10 से ज़्यादा हाथी के बच्चों की मौत विभिन्न कारणों से हुई है. इनमें डूबना, दलदली इलाकों में फंसना और कीटनाशक-दूषित फसलें खा लेना शामिल है.हाथी के बच्चे की यह ताज़ा मौत भी डूबने के कारण ही हुई प्रतीत होती है. अधिकारी ने बताया कि पिछली दो मौतें 8 मई और 11 मई को रिपोर्ट की गई थीं. देहरादून और बरेली के विशेषज्ञ इस डिवीज़न का दौरा कर रहे हैं, ताकि हाथियों के रहने की स्थितियों का जायज़ा लिया जा सके और हाथियों की मौतें कम करने के लिए बचाव के उपाय सुझाए जा सकें. अगले महीने रायगढ़ में इस डिवीज़न के वन कर्मचारियों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूरे देश से वन्यजीव विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे. वन विभाग के मुताबिक पिछले 28 महीनों में राज्य में अलग-अलग कारणों से लगभग 45 हाथियों की मौत हुई है.

सोर्स: पीटीआई

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