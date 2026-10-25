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कवर्धा में फिर दिखा तेंदुआ, CCTV में कैद हुई तस्वीर, शहर में दहशत

कवर्धा के रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ ( ETV BHARAT )

कवर्धा: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा में वन्यजीवों के रिहायशी इलाके में चहलकदमी की घटना सामने आई है. शहर में तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में दहशत है. मठपारा स्थित लकड़ी टाल के पास शनिवार की रात को तेंदुआ दिखाई दिया. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. फुटेज सामने आने के बाद रिहायशी इलाके में वन्यजीव की आवाजाही को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है.

सीसीटीवी में कैद हुआ तेंदुआ स्थानीय लोगों के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से शहर और आसपास के क्षेत्रों में तेंदुआ दिखाई देने की चर्चाएं हो रही थी. अब सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इन चर्चाओं को बल मिला है. वन विभाग की टीम तेंदुए की गतिविधियों का पता लगाने में जुटी है. अब तेंदुए की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल सका है.