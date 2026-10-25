कवर्धा में फिर दिखा तेंदुआ, CCTV में कैद हुई तस्वीर, शहर में दहशत
कवर्धा में तेंदुआ देखे जाने के बाद शहर में दहशत का माहौल है. एक महीने के अंदर यह चौथी घटना है. महबूब खान की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 25, 2026 at 3:29 PM IST
कवर्धा: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा में वन्यजीवों के रिहायशी इलाके में चहलकदमी की घटना सामने आई है. शहर में तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में दहशत है. मठपारा स्थित लकड़ी टाल के पास शनिवार की रात को तेंदुआ दिखाई दिया. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. फुटेज सामने आने के बाद रिहायशी इलाके में वन्यजीव की आवाजाही को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है.
सीसीटीवी में कैद हुआ तेंदुआ
स्थानीय लोगों के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से शहर और आसपास के क्षेत्रों में तेंदुआ दिखाई देने की चर्चाएं हो रही थी. अब सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इन चर्चाओं को बल मिला है. वन विभाग की टीम तेंदुए की गतिविधियों का पता लगाने में जुटी है. अब तेंदुए की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल सका है.
एक महीने में चार बार दिखा तेंदुआ
बीते एक महीने के दौरान कवर्धा और आसपास के क्षेत्रों में तेंदुए की मौजूदगी की चार घटनाएं सामने आई है. करीब एक माह पहले सिंघनपुरी गांव के खेत में बैठे तेंदुए का रेस्क्यू किया गया था. इसके बाद लगभग 15 दिन पहले शहर के एक निजी अस्पताल के बाथरूम में तेंदुआ घुस गया था, जिसे वन विभाग की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला था. एक सप्ताह पहले 17वीं बटालियन के पास तेंदुए द्वारा कुत्ते का शिकार किए जाने का वीडियो सामने आया था. अब मठपारा में तेंदुए की तस्वीर कैमरे में कैद होने से फिर हलचल मच गई है. शहर के भीतर लगातार तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में डर का माहौल है.
वन विभाग ने जारी की अपील
वन विभाग के सामने अब तेंदुए की गतिविधियों का पता लगाने और लोगों को सुरक्षित रखने की चुनौती है. वन विभाग ने नागरिकों से अपील है कि रात में सुनसान इलाकों में जाने से बचें. तेंदुआ दिखाई देने पर उसके करीब न जाएं, न उसे घेरने या भगाने की कोशिश करें. तत्काल वन विभाग को सूचना दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके.