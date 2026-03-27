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बायसन पर तीर से हमला, कवर्धा वन विभाग ने पांच शिकारियों को गिरफ्तार किया

कवर्धा: पंडरिया में एक सप्ताह पहले बायसन का शिकार करने की कोशिश हुई थी. इस घटना में बायसन बुरी तरह घायल हो गया था. इस केस में वन विभाग ने पांच शिकारियों को गिरफ्तार किया है. शुक्रवार को पांचों शिकारियों को गिरफ्तार किया गया. लगभग एक सप्ताह पहले यह नर बायसन जंगल से भटककर ग्रामीण इलाके में पहुंच गया था. वन विभाग इसकी लगातार निगरानी कर रहा था. इसी दौरान रात के अंधेरे का फायदा उठाकर शिकारियों ने बायसन पर तीर से हमला कर उसे घायल कर दिया. सुबह ग्रामीणों ने बायसन को घायल देखा और इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिससे समय रहते उसकी जान बचाई जा सकी.

पंडरिया के जंगलों में बायसन पर हमला

पूरी घटना पंडरिया वन परिक्षेत्र की है. यहां के ग्राम बधौरा के पास एक सप्ताह पहले एक नर बायसन घायल अवस्था में मिलने की सूचना वन विभाग को मिली. सूचना मिलते ही विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बायसन का सफल रेस्क्यू किया गया. इसके बाद रायपुर जंगल सफारी और बिलासपुर के वन्यजीव विशेषज्ञ डॉ. चंदन और उनकी टीम को बुलाकर बायसन का इलाज कराया गया.इलाज के दौरान बायसन के शरीर से तीन तीर के टुकड़े निकाले गए. इलाज के बाद जब बायसन पूरी तरह स्वस्थ हो गया, तो उसे दोबारा जंगल में छोड़ दिया गया और उसकी निगरानी भी की गई.