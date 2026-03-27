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बायसन पर तीर से हमला, कवर्धा वन विभाग ने पांच शिकारियों को गिरफ्तार किया

कवर्धा में बायसन को तीर से घायल करने वाले शिकारियों को वन विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है.

Hunter Arrested in Kawardha
कवर्धा में शिकारी गिरफ्तार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 27, 2026 at 10:57 PM IST

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कवर्धा: पंडरिया में एक सप्ताह पहले बायसन का शिकार करने की कोशिश हुई थी. इस घटना में बायसन बुरी तरह घायल हो गया था. इस केस में वन विभाग ने पांच शिकारियों को गिरफ्तार किया है. शुक्रवार को पांचों शिकारियों को गिरफ्तार किया गया. लगभग एक सप्ताह पहले यह नर बायसन जंगल से भटककर ग्रामीण इलाके में पहुंच गया था. वन विभाग इसकी लगातार निगरानी कर रहा था. इसी दौरान रात के अंधेरे का फायदा उठाकर शिकारियों ने बायसन पर तीर से हमला कर उसे घायल कर दिया. सुबह ग्रामीणों ने बायसन को घायल देखा और इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिससे समय रहते उसकी जान बचाई जा सकी.

पंडरिया के जंगलों में बायसन पर हमला

पूरी घटना पंडरिया वन परिक्षेत्र की है. यहां के ग्राम बधौरा के पास एक सप्ताह पहले एक नर बायसन घायल अवस्था में मिलने की सूचना वन विभाग को मिली. सूचना मिलते ही विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बायसन का सफल रेस्क्यू किया गया. इसके बाद रायपुर जंगल सफारी और बिलासपुर के वन्यजीव विशेषज्ञ डॉ. चंदन और उनकी टीम को बुलाकर बायसन का इलाज कराया गया.इलाज के दौरान बायसन के शरीर से तीन तीर के टुकड़े निकाले गए. इलाज के बाद जब बायसन पूरी तरह स्वस्थ हो गया, तो उसे दोबारा जंगल में छोड़ दिया गया और उसकी निगरानी भी की गई.

Attempt to Poach a Bison in Kawardha
कवर्धा में बायसन के शिकार की कोशिश (ETV BHARAT)

बायसन शिकार केस में पांच की गिरफ्तारी

बायसन पर हमला करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वन परिक्षेत्र और वन विकास निगम की संयुक्त टीम गठित की गई. मुखबिर की सूचना और रायपुर जंगल सफारी की डॉग स्क्वायड टीम की मदद से लगातार सर्चिंग और छापेमारी की गई. आखिरकार टीम को सफलता मिली और पांच आरोपियों को वन विभाग ने गिरफ्तार कर लिया.

पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है. सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है-निखिल अग्रवाल, वन मंडल अधिकारी

आरोपियों में पंडरू बैगा, चैतुराम बैगा, शिवा बैगा, पताल बैगा और सुखराम बैगा शामिल हैं. आरोपियों के पास से तीर कमान और अन्य हथियार बरामद किए गए. वन विभाग इन शिकारियों से पूछताछ कर रही है.

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