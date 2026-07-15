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छत्तीसगढ़ की पहली ओपन जेल बेमेतरा में तैयार, सरकार ने जारी किया आदेश, जेल में रहेंगे लगभग 200 कैदी

जेल डीआईजी एसएस तिग्गा ने बताया कि कैदियों के पुनर्वास के लिए बेमेतरा के पथर्रा में छत्तीसगढ़ की पहली खुली जेल विकसित की गई है.

Open Jail Chhattisgarh
ओपन जेल छत्तीसगढ़ (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 15, 2026 at 7:27 AM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के पथर्रा गांव में पहली ओपन जेल का निर्माण किया गया है. इस ओपन जेल में लगभग 200 कैदी रहेंगे. इस जेल का निर्माण लगभग 23 करोड़ की लागत से किया गया है. छत्तीसगढ़ शासन के जेल विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है. छत्तीसगढ़ सरकार ने कैदियों को सुधरने का मौका देने के मकसद से ओपन जेल शुरू किया है. जेल विभाग ने प्रदेश की पहली खुली जेल बनाया है.

बेमेतरा में ओपन जेल बनकर तैयार

जेल डीआईजी एसएस तिग्गा ने बताया "छत्तीसगढ़ में कैदियों के सुधार और पुनर्वास के लिए बेमेतरा जिले के ग्राम पथर्रा में राज्य की पहली खुली जेल विकसित की गई है. जिसकी लागत लगभग 23 करोड़ है. जेल में आजीवन कारावास काट रहे और अच्छे आचरण वाले लगभग 200 कैदियों को रखने की व्यवस्था की गई है."

Open Jail Chhattisgarh
ओपन जेल को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का आदेश (ETV Bharat Chhattisgarh)

खुले में रहेंगे कैदी, मिलेगा अच्छा वातावरण

खुली जेल एक ऐसी आधुनिक और सुधारात्मक जेल व्यवस्था है, जिसमें पारंपरिक जेलों की तरह ऊंची दीवारें, लोहे की सलाखें, कटीले तार और हथियारबंद गार्ड नहीं होते हैं. यह पूरी व्यवस्था कैदियों के आत्म-अनुशासन, आपसी विश्वास और उनके अच्छे व्यवहार पर टिकी होती है. इसका मुख्य उद्देश्य अपराधियों को केवल सजा देना नहीं, बल्कि उनके व्यवहार में सुधार लाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उनका पुनर्वास करना है.

इन कैदियों को ओपन जेल भेजा जाएगा

इसके लिए प्रशासन के बेहद कड़े नियम और शर्तें होती हैं. इस व्यवस्था में केवल उन्हीं कैदियों को भेजा जाता है जिनका आचरण और अनुशासन पारंपरिक बंद जेलों में बेहद शानदार रहा हो. इसके साथ ही ऐसे कैदी जो आदतन अपराधी नहीं होते हैं. आमतौर पर जिन कैदियों की सजा के आखिरी एक से दो साल बचे होते हैं, उन्हें समाज में दोबारा ढलने के लिए प्रायोगिक तौर पर यहाां स्थानांतरित किया जाता है. यह मॉडल कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है. सजा पूरी होने के बाद उन्हें नए सिरे से अपनी आजीविका शुरू करने के काबिल बनाता है.

साल 2021 में ओपन जेल को मिली थी मंजूरी

बेमेतरा में ओपन जेल को मंजूरी कांग्रेस शासन काल में दी गई थी. जेल निर्माण के लिए बेमेतरा जिला के पथर्रा में 30 एकड़ शासकीय भूमि का आवंटन किया गया था.जेल निर्माण के लिए तत्कालीन सरकार ने 22 करोड़ 28 लाख रुपए की मंजूरी दी थी.

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