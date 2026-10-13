छत्तीसगढ़ में पहले सरकारी होम्योपैथी कॉलेज को मंजूरी, 2026-27 से दाखिले होंगे शुरू
छत्तीसगढ़ में पहले सरकारी होम्योपैथी कॉलेज की शुरुआत को हरी झंडी मिल गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 13, 2026 at 8:31 PM IST
रायपुर: हेल्थ सेक्टर में छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी खबर है. नवा रायपुर में पहला सरकारी होम्योपैथी कॉलेज खोलने की मंज़ूरी मिल गई है. इस कॉलेज में बैचलर ऑफ़ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BHMS) कोर्स के लिए 63 सीटें होंगी. पढ़ाई 2026-27 शैक्षणिक सत्र से शुरू की जाएगी. यह मंज़ूरी सोमवार को नई दिल्ली स्थित नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी के तहत मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने दी है. यह मंज़ूरी नवा रायपुर के अटल नगर में हाल ही में बने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ़ होम्योपैथी के निरीक्षण के बाद दी गई. मंज़ूरी का पत्र नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट, 2020 की धारा 29 के तहत जारी किया गया.
स्वास्थ्य मंत्री ने फैसले का किया स्वागत
सोमवार को फैसले के बाद मंगलवार को छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी. बैचलर ऑफ़ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी की पढ़ाई के लिए प्रदेश में पहला सरकारी होम्योपैथी कॉलेज नवा रायपुर में खुलेगा. छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस फैसले का स्वागत किया है. श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि यह मंज़ूरी छत्तीसगढ़ में आयुष चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे होम्योपैथी में उच्च शिक्षा चाहने वाले छात्रों के लिए और अधिक अवसर पैदा होंगे.
छत्तीसगढ़ को प्रथम शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय की सौगात एवं BHMS पाठ्यक्रम की 63 सीटों पर प्रवेश की सशर्त मंजूरी मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री श्री @vishnudsai जी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। यह उपलब्धि प्रदेश के युवाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर खोलेगी और उनके उज्ज्वल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। #ShyamBihariJaiswal #BJP #PublicService #ViksitBharat @NitinNabin @narendramodi @AmitShah @JPNadda @ajayjamwalbjp @PMOIndia @ArunSao3 @vijaysharmacg @KiranDeoBJP @BJP4India @BJP4CGState @ChhattisgarhCMO @DPRChhattisgarh @MoHFW_INDIA @HealthCgGov— ShyamBihari Jaiswal (@ShyamBihariBjp) October 13, 2026
इस कदम से शैक्षणिक और क्लिनिकल सुविधाओं को मज़बूत करने, प्रशिक्षित होम्योपैथिक डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने और राज्य में होम्योपैथी स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में मदद मिलेगी- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़
NEET में सफल अभ्यर्थी ले सकेंगे एडमिशन
BHMS कोर्स में दाखिले नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में सफल होने वाले उम्मीदवारों के आधार पर होंगे. कुल 63 सीटों में 15 फीसदी सीटें ऑल इंडिया कोटा के तहत रिजर्व होगी. बाकी 85 प्रतिशत सीटें तय नियमों के अनुसार संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सक्षम काउंसलिंग प्राधिकरण के माध्यम से भरी जाएंगी. मंज़ूर की गई सीटों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों यानी की ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए भी सीटें शामिल हैं.