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छत्तीसगढ़ में पहले सरकारी होम्योपैथी कॉलेज को मंजूरी, 2026-27 से दाखिले होंगे शुरू

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ( ETV BHARAT )

रायपुर: हेल्थ सेक्टर में छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी खबर है. नवा रायपुर में पहला सरकारी होम्योपैथी कॉलेज खोलने की मंज़ूरी मिल गई है. इस कॉलेज में बैचलर ऑफ़ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BHMS) कोर्स के लिए 63 सीटें होंगी. पढ़ाई 2026-27 शैक्षणिक सत्र से शुरू की जाएगी. यह मंज़ूरी सोमवार को नई दिल्ली स्थित नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी के तहत मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने दी है. यह मंज़ूरी नवा रायपुर के अटल नगर में हाल ही में बने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ़ होम्योपैथी के निरीक्षण के बाद दी गई. मंज़ूरी का पत्र नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट, 2020 की धारा 29 के तहत जारी किया गया.