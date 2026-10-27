धान खरीदी से पहले धमतरी में किसानों का प्रदर्शन, 6066 करोड़ रुपए के भुगतान की मांग, 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट घेराव
3358 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करने की मांग, आंदोलन तेज करने और चक्काजाम की भी चेतावनी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 27, 2026 at 8:50 PM IST
धमतरी: धान खरीदी शुरू होने से पहले धमतरी में प्रदेश किसान संघ ने मोर्चा खोल दिया है. सोमवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद किसान संघ ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया. जनपद तिराहा से हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियां लेकर निकले किसान नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे.
यहां किसानों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. किसानों की प्रमुख मांग सरकार से बकाया 6066 करोड़ रुपये का तत्काल भुगतान करने और समर्थन मूल्य में अब तक हुई कुल 258 रुपये की बढ़ोतरी को जोड़कर 3358 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करने की है.
6066 करोड़ रुपये के भुगतान की मांग
प्रदेश किसान संघ के संयोजक सुदेश टेकाम ने कहा कि सरकार की ओर किसानों का 6066 करोड़ रुपये बकाया है. त्योहारों का समय है, लेकिन भुगतान नहीं होने से किसानों के सामने आर्थिक संकट बना हुआ है. उन्होंने सरकार से बकाया राशि का तत्काल भुगतान करने की मांग की.
किसान संघ दाम सत्याग्रह के माध्यम से लगातार अपनी मांगें उठा रहा है. सुनवाई नहीं होने पर अब भुगतान यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया है, जिसकी शुरुआत राजधानी से हुई है. इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य किसानों को उनकी बकाया राशि दिलाना है.- सुदेश टेकाम, प्रदेश संयोजक, किसान संघ
3358 रु में धान खरीदी की मांग
किसान नेता घनाराम साहू ने समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में 117 रुपये, वर्ष 2025 में 169 रुपये और वर्ष 2026-27 में 72 रुपये की बढ़ोतरी की है. इस तरह कुल बढ़ोतरी 258 रुपये होती है. उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए किसानों को इसका लाभ मिलना चाहिए और धान की खरीदी 3358 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जानी चाहिए.
विपक्ष में रहते हुए भी किसानों को इस बढ़ोतरी का लाभ देने की मांग की जाती रही है. अब सरकार को किसानों से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए. यदि किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, तो किसान संघ जमीनी स्तर पर आंदोलन तेज करेगा और जरूरत पड़ने पर चक्काजाम भी किया जाएगा.- घनाराम साहू, किसान नेता
12 मांगों पर सरकार का ध्यान खींचा
मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में किसान संघ ने खेती-किसानी से जुड़ी 12 मांगें रखीं हैं. समें खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने और किसानों को समय पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की मांग प्रमुख है. इसके साथ ही धान खरीदी प्रक्रिया को सरल और सम्मानजनक बनाने, खरीदी केंद्रों में हमाली के नाम पर अवैध वसूली रोकने तथा किसानों के धान का नुकसान बंद कराने की मांग की गई है.
अन्य और मांगें
- संघ ने अल्पवर्षा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को आपदाग्रस्त घोषित कर राहत देने
- बिजली कटौती पर रोक लगाने
- आवारा पशुओं से फसलों को बचाने की व्यवस्था करने की मांग की है
- कृषि उपज मंडियों में समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित करने
- सब्जी उत्पादक किसानों से मनमाने कमीशन की वसूली पर नियंत्रण लगाने का मुद्दा
- वन अधिकार कानून के तहत किसानों के अधिकारों की रक्षा
- वन उपज संग्रहकों को शोषण से बचाने, वनोपज एवं औषधीय फसलों के लिए मंडियां स्थापित करने की मांग
पहाड़ों जंगलों को बचाने की भी मांग
किसान संघ ने हसदेव व बस्तर के पहाड़ों को उजाड़ने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग भी रखी है. किसान संघ ने मनरेगा बहाल करने और रोजगारमूलक कार्यों को खेती-किसानी से जोड़ने, लंबित फसल बीमा दावों का भुगतान करने, सहकारी समितियों और निजी बैंकों के माध्यम से किसानों की जमीन हड़पने के खिलाफ कार्रवाई करने और कृषि भूमि के लिए टिकाऊ सिंचाई व्यवस्था का विस्तार करने की मांग भी की है. संघ ने पर्यावरण के अनुकूल विकास पर जोर देते हुए सरकार से इन सभी मुद्दों पर ठोस कदम उठाने की अपील की है.
आगे आंदोलन की चेतावनी
प्रदेश किसान संघ का कहना है कि किसानों की समस्याओं का समाधान केवल आश्वासनों से नहीं, बल्कि समय पर भुगतान और कृषि संबंधी व्यवस्थाओं में सुधार से होगा. कलेक्ट्रेट घेराव के दौरान किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की और मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की.