ETV Bharat / state

धान खरीदी से पहले धमतरी में किसानों का प्रदर्शन, 6066 करोड़ रुपए के भुगतान की मांग, 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट घेराव

धान खरीदी से पहले धमतरी में किसानों का प्रदर्शन, 6066 करोड़ रुपए के भुगतान की मांग ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी: धान खरीदी शुरू होने से पहले धमतरी में प्रदेश किसान संघ ने मोर्चा खोल दिया है. सोमवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद किसान संघ ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया. जनपद तिराहा से हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियां लेकर निकले किसान नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे.

यहां किसानों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. किसानों की प्रमुख मांग सरकार से बकाया 6066 करोड़ रुपये का तत्काल भुगतान करने और समर्थन मूल्य में अब तक हुई कुल 258 रुपये की बढ़ोतरी को जोड़कर 3358 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करने की है.