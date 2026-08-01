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भरपूर खाद-बीज, मजबूत योजनाएं और आधुनिक खेती से समृद्धि की राह पर छत्तीसगढ़ का किसान: मंत्री रामविचार नेताम

खरीफ 2026 के लिए लगभग 4 लाख 95 हजार क्विंटल बीज की मांग के मुकाबले 4 लाख 85 हजार क्विंटल प्रमाणित बीजों का भंडारण किया गया है, जिससे करीब 98 प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित हुई है.

उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है. 30 जुलाई तक 5 हजार 466 निरीक्षण किए गए. कई मामलों में एफआईआर दर्ज हुई, लाइसेंस निलंबित और निरस्त किए गए तथा अवैध उर्वरकों की जब्ती की कार्रवाई भी की गई.

सरकार ने खरीफ 2026 के लिए 15 लाख 55 हजार मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का लक्ष्य तय किया था. 30 जुलाई तक 15 लाख 16 हजार मीट्रिक टन यानी लगभग 98 प्रतिशत उर्वरकों का भंडारण पूरा हो चुका है. किसानों ने अब तक 10 लाख 23 हजार मीट्रिक टन उर्वरक उठा लिया है, जबकि करीब 4 लाख 93 हजार मीट्रिक टन खाद अभी भी उपलब्ध है. यूरिया का भंडारण लक्ष्य से अधिक 102 प्रतिशत किया गया है. डीएपी, एनपीके, एमओपी और एसएसपी सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है.

राजधानी रायपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री रामविचार नेताम और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत घटाने और कृषि को आधुनिक एवं टिकाऊ बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है. सरकार कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी और मत्स्य पालन सहित सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं.

रायपुर: खरीफ सीजन में खाद बीज की उपलब्धता से लेकर किसानों के खातों में डीबीटी के जरिए हजारों करोड़ रुपये की सहायता, प्राकृतिक खेती, कृषि यंत्रीकरण, सिंचाई, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि अधोसंरचना तक सरकार ने कई अहम उपलब्धियां गिनाईं. राजधानी रायपुर में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री रामविचार नेताम और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने विभागीय कार्यों और आगामी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी.

कृषक उन्नति योजना से मिली बड़ी आर्थिक सहायता

राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25 लाख 52 हजार किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 35 हजार 892 करोड़ 90 लाख रुपये की सहायता राशि सीधे भेजी गई है. फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए धान की जगह दूसरी फसल लेने वाले किसानों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 11 हजार रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है.

पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के 24 लाख 63 हजार किसानों को 23वीं किस्त के रूप में 493 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी गई है. अब तक किसानों को 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिल चुकी है. एग्रीस्टैक और ई-केवाईसी के जरिए योजना को और अधिक पारदर्शी बनाया गया है.

खरीफ बोनी और बेहतर बारिश

प्रदेश में खरीफ के लिए 48 लाख 69 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य रखा गया है. अब तक लगभग 83 प्रतिशत क्षेत्र में बोनी पूरी हो चुकी है. सामान्य से अधिक वर्षा होने के कारण खरीफ फसलों की स्थिति भी संतोषजनक बनी हुई है.

आधुनिक खेती और कृषि यंत्रीकरण

राज्य में अब तक 7 हजार 745 किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं. साथ ही 568 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को भी आधुनिक उपकरणों का लाभ मिल रहा है।प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 49 हजार 983 किसानों को लाभ मिला है. करीब 41 हजार 967 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई का विस्तार किया गया है तथा 147 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया गया है.

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा

सरकार प्राकृतिक खेती को भी तेजी से बढ़ावा दे रही है. साल 2025-26 में 57 हजार से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा गया है.

दलहन और तिलहन उत्पादन पर विशेष फोकस

सरकार प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, आत्मनिर्भर दलहन मिशन और नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-ऑयलसीड्स जैसी योजनाओं के जरिए दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दे रही है. किसानों को प्रमाणित बीज, प्रशिक्षण, फसल प्रदर्शन और अनुदान आधारित सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.

एग्रीस्टैक से डिजिटल कृषि

प्रदेश के 19 हजार 389 गांवों का जियो-रेफरेंसिंग पूरा हो चुका है. 36 लाख से अधिक किसानों का डिजिटल पंजीयन किया गया है. एग्रीस्टैक के जरिए पीएम किसान, पीएम आशा और प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजनाओं को एकीकृत किया जा रहा है, जिससे किसानों को पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं मिल रही हैं.

उद्यानिकी में रिकॉर्ड विस्तार

बीते ढाई वर्षों में उद्यानिकी फसलों का रकबा 8 लाख 42 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 8 लाख 91 हजार हेक्टेयर हो गया है। फल, सब्जी, मसाला, पुष्प और औषधीय फसलों के क्षेत्र और उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हुई है.

ऑयल पाम के क्षेत्र में लगभग 50 प्रतिशत और बांस रोपण में 79 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. प्रदेश में हाईटेक नर्सरी, टिश्यू कल्चर लैब, ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, पैक हाउस और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं का विस्तार किया गया है. आने वाले समय में बलरामपुर और जशपुर में इंटीग्रेटेड पैक हाउस तथा नवा रायपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे.

पशुपालन और डेयरी में नई उपलब्धियां

पशुधन विकास विभाग का बजट बढ़ाया गया है. दूध, अंडा और मांस उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है. छत्तीसगढ़ सहकारी दुग्ध महासंघ और एनडीडीबी के साथ समझौते के बाद अब दुग्ध उत्पादकों को हर दस दिन में भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है. नई दुग्ध समितियां, चिलिंग सेंटर और डेयरी अधोसंरचना का विस्तार किया गया है. मोबाइल वेटेरिनरी यूनिट के जरिए दूरदराज क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं. गौधाम योजना, गौशालाओं के अनुदान में वृद्धि और नए गौ-अभ्यारण्यों की स्थापना भी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है.

मत्स्य पालन में बड़ी छलांग

राज्य में जलक्षेत्र विकास, केज कल्चर, बायोफ्लॉक, तालाब निर्माण और झींगा पालन जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दिया गया है. पिछले ढाई वर्षों में मत्स्य उत्पादन लगभग 23 प्रतिशत बढ़कर 9 लाख 59 हजार टन पहुंच गया है. छत्तीसगढ़ अब देश के अग्रणी मत्स्य उत्पादक राज्यों में शामिल हो चुका है.

कृषि विपणन और अधोसंरचना विकास

प्रदेश की 21 मंडियां राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम से जुड़ चुकी हैं. ई-ट्रेडिंग के जरिए अंतरराज्यीय व्यापार को बढ़ावा मिला है. कृषि अवसंरचना निधि के तहत 1 हजार 900 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 3 हजार 26 करोड़ रुपये की उपलब्धि हासिल की गई है. वहीं 885 करोड़ रुपये की लागत से मंडियों और उपमंडियों में विभिन्न अधोसंरचना विकास कार्य स्वीकृत और निर्मित किए गए हैं.

बीज प्रमाणीकरण और प्रयोगशाला की उपलब्धि

राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था ने बीज उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन साथी पोर्टल से जोड़ दिया है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को बीज प्रमाणीकरण शुल्क पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है, जिससे वर्ष 2025-26 में 7 हजार 510 किसानों को लाभ मिला.रायपुर स्थित बीज परीक्षण प्रयोगशाला को एनएबीएल मान्यता मिली है. यह छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की पहली एनएबीएल मान्यता प्राप्त शासकीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला है, जहां वर्ष 2025-26 में 15 हजार बीज नमूनों का सफल परीक्षण किया गया.

कुल मिलाकर सरकार का दावा है कि समय पर खाद-बीज की उपलब्धता, डीबीटी के जरिए आर्थिक सहायता, आधुनिक तकनीक, डिजिटल सेवाओं, प्राकृतिक खेती, सिंचाई, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि अधोसंरचना के विस्तार से छत्तीसगढ़ की कृषि नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है. सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाने, खेती को अधिक प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ बनाने के साथ प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करना है.