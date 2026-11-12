कृषक उन्नति योजना के नियम बदले, अब 21 क्विंटल धान बेचना जरूरी नहीं, कम बिक्री पर भी मिलेंगे 13,839 रुपये प्रति एकड़
एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज धान के रकबे से तय होगी पात्रता. चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2026 at 4:55 PM IST
बलौदा बाजार: सरकार ने कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन में बड़ा बदलाव किया है. किसानों को योजना का पूरा लाभ लेने के लिए प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचना अनिवार्य नहीं होगा. यदि किसान की उपज कम होती है और वह 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी पात्रता के अनुसार उसे प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम उपार्जन मात्रा के आधार पर राशि मिलेगी.
कृषक उन्नति योजना के नियम बदले
कृषक उन्नति योजना में हुए इस बदलाव के बाद योजना में धान की बिक्री की मात्रा के बजाय, एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज धान के बोए गए रकबे को आधार बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने योजना की पात्रता दोबारा निर्धारित करते हुए निर्देश जारी किए. कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने जिले में इन निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है.
पहले बिक्री की मात्रा थी आधार, अब बोए रकबे से तय होगी सहायता
कृषक उन्नति योजना के पुराने प्रावधानों में किसानों को आदान सहायता धान की बिक्री की मात्रा के आधार पर दी जाती थी. यानी किसान जितनी मात्रा में धान बेचता था, उसी के आधार पर सहायता राशि की गणना होती थी. अब इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है. नई व्यवस्था के तहत खरीफ सीजन में एग्रीस्टैक में पंजीकृत किसान और डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज धान की फसल का रकबा सहायता राशि का आधार होगा. इसके अनुसार प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल धान की मात्रा के बराबर सहायता की गणना होगी.
किसान यदि कम उपज के कारण 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी पात्र रकबे के आधार पर उसे निर्धारित सहायता राशि मिलेगी.। इस बदलाव का सीधा असर उन किसानों पर पड़ेगा, जिनकी फसल प्राकृतिक परिस्थितियों, कम उत्पादन या अन्य कारणों से अपेक्षा से कम हुई है. पहले कम बिक्री होने पर सहायता की गणना भी कम हो सकती थी, लेकिन अब निर्धारित पात्र रकबे को महत्व दिया जाएगा.
जानिए प्रति एकड़ 13,839 रुपये कैसे मिलेंगे
सरकार ने आदान सहायता की गणना के लिए प्रति क्विंटल 3100 की दर और कॉमन ग्रेड धान के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 के बीच का अंतर निर्धारित किया है. दोनों के अंतर को 21 क्विंटल से गुणा करने पर प्रति एकड़ सहायता राशि निकलती है.
|विवरण
|राशि
|निर्धारित दर
|₹3,100 प्रति क्विंटल
|कॉमन ग्रेड धान का MSP
|₹2,441 प्रति क्विंटल
|दोनों के बीच अंतर
|₹659 प्रति क्विंटल
|अधिकतम उपार्जन मात्रा
|21 क्विंटल प्रति एकड़
|कुल आदान सहायता
|₹13,839 प्रति एकड़
पात्र किसानों के लिए तय सहायता राशि
पात्र किसान को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि निर्धारित की गई है. मान लीजिए किसी किसान का पात्र धान रकबा 1 एकड़ है और वह उपज कम होने के कारण 15 क्विंटल धान ही बेच पाता है, तब भी नई व्यवस्था के तहत उसे निर्धारित पात्रता पूरी होने पर 21 क्विंटल के आधार पर गणना की गई सहायता मिल सकेगी. हालांकि वास्तविक भुगतान सत्यापित पात्र रकबे और योजना की अन्य शर्तों के अधीन होगा.
टोकन के वक्त ही देना होगा आवेदन
योजना के क्रियान्वयन के लिए किसानों को एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया का पालन करना होगा. धान विक्रय के दौरान सहकारी समिति में टोकन जारी करते समय ही किसान को कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत आदान सहायता प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन देना होगा. योजना के तहत खरीफ सीजन में सहकारी समितियों के माध्यम से उपार्जित धान के बोए गए पात्र रकबे पर सहायता राशि का निर्धारण किया जाएगा. इसके बाद मार्कफेड द्वारा किसानों को निर्धारित आदान सहायता राशि दी जाएगी. इसलिए किसानों के लिए जरूरी है कि वे धान बेचने के समय आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें और अपने पंजीयन तथा फसल रकबे से संबंधित विवरण की जांच कर लें.
पुराने खरीफ सीजन में धान नहीं बेचने वाले किसानों का सत्यापन
नई व्यवस्था में उन किसानों के लिए भी प्रावधान किया गया है, जिन्होंने खरीफ वर्ष 2025-26 में धान की बिक्री नहीं की. थी, लेकिन खरीफ वर्ष 2026-27 की उपार्जन अवधि में धान बेचने के लिए लाते हैं. ऐसे किसानों के रकबे का सत्यापन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा. इसके अलावा जिन क्षेत्रों में धान के बोए गए रकबे की पुष्टि के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं है, वहां कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे को मान्य किया जा सकेगा. इस प्रावधान से डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं होने वाले क्षेत्रों के किसानों को भी सत्यापन के बाद योजना का लाभ मिलने का रास्ता खुलता है.
किन संस्थाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
दिशा-निर्देशों में योजना की पात्रता के साथ अपात्र संस्थाओं का भी जानाकारी है. इसके तहत ट्रस्ट, मंडल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, शाला विकास समिति, केंद्र एवं राज्य शासन के संस्थान तथा महाविद्यालय जैसी संस्थाएं योजना का लाभ लेने की पात्र नहीं होंगे. इसके अलावा किसानों को आदान सहायता राशि का भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा. यानी पात्रता का निर्धारण करते समय संबंधित कानूनी प्रावधानों का भी पालन किया जाएगा.
कृषि विभाग के जिम्मे भुगतान और समीक्षा
कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने बताया, योजना के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं. योजना के क्रियान्वयन और नियमित समीक्षा की जिम्मेदारी उपसंचालक कृषि तथा उनके अधीनस्थ अमले को सौंपी गई है. पात्र किसानों को एकमुश्त आदान सहायता राशि का भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की होगी. ऐसे में आने वाले धान खरीदी सीजन में एग्रीस्टैक पंजीयन, डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी और टोकन के समय आवेदन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी.
किसानों के लिए क्या बदला
- नई व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की बिक्री को आदान सहायता की अनिवार्य शर्त नहीं बनाया गया है.
- पात्र किसान कम मात्रा में धान बेचने के बावजूद अपने सत्यापित धान रकबे के आधार पर निर्धारित सहायता प्राप्त कर सकेंगे.
- किसानों को यह ध्यान रखना होगा कि सहायता स्वतः नहीं मिलेगी.
- एग्रीस्टैक पंजीयन, धान के रकबे का सत्यापन, निर्धारित आवेदन और योजना की अन्य पात्रता शर्तें पूरी करना जरूरी होगा.
- जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं है, वहां कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जा सकेगा.
- कृषक उन्नति योजना में किया गया यह बदलाव कम उत्पादन वाले पात्र किसानों के लिए राहत देने वाला हो सकता है.
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