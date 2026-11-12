ETV Bharat / state

कृषक उन्नति योजना के नियम बदले, अब 21 क्विंटल धान बेचना जरूरी नहीं, कम बिक्री पर भी मिलेंगे 13,839 रुपये प्रति एकड़

कृषक उन्नति योजना के नियम बदले ( ETV Bharat )

बलौदा बाजार: सरकार ने कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन में बड़ा बदलाव किया है. किसानों को योजना का पूरा लाभ लेने के लिए प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचना अनिवार्य नहीं होगा. यदि किसान की उपज कम होती है और वह 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी पात्रता के अनुसार उसे प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम उपार्जन मात्रा के आधार पर राशि मिलेगी.

कृषक उन्नति योजना के नियम बदले कृषक उन्नति योजना में हुए इस बदलाव के बाद योजना में धान की बिक्री की मात्रा के बजाय, एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज धान के बोए गए रकबे को आधार बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने योजना की पात्रता दोबारा निर्धारित करते हुए निर्देश जारी किए. कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने जिले में इन निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है.