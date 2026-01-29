General Budget 2026 : आम बजट से छत्तीसगढ़ को बड़ी उम्मीदें, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हो सकती हैं घोषणाएं
एक फरवरी को केंद्र सरकार आम बजट पेश करेगी.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आगामी बजट से छत्तीसगढ़ को काफी उम्मीदें हैं.
रायपुर : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगी. आम बजट को लेकर छत्तीसगढ़ की अपेक्षाएं और उम्मीदें जुड़ी हुई हैं. भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि केंद्र के बजट में छत्तीसगढ़ को वैसे भी पहले काफी कुछ मिला है. इस बार भी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ को अच्छी सौगात मिलेगी . हॉस्पिटल कॉलेज और रेलवे परियोजनाओं के साथ ही सड़क को लेकर बड़ी घोषणाएं हो सकती है.
रेल और सड़क के लिए पहले मिला बड़ा बजट
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने 1 फरवरी को आने वाले केंद्रीय बजट को लेकर कहा कि ये बजट केंद्रीय बजट है, जिसमें पूरे देश को लेकर बजट होता है. अब तक जब से मोदी सरकार आई है. तब से रेलवे के बजट को कई गुना बढ़ाया गया है. 47000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट रेलवे में चल रहे हैं. पिछली बार 6000 करोड़ से ज्यादा का बजट छत्तीसगढ़ रेलवे को मिला था. सड़क परियोजनाओं की बात करें तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत विशाखापट्नम तक 6 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है. ऐसे कई बार बजट के माध्यम से बड़े रोड की भी अनुमति मिलती है. हमारे राज्य को कैपेक्स खर्च करने के लिए अतिरिक्त सुविधा केंद्र सरकार ने दी है. हमें 0% पर ऋण भी उपलब्ध कराया है.
जो वित्तीय सहायता केंद्र देता है, वह भी 2 साल में डेढ़ लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुका है. वैसे भी छत्तीसगढ़ को मोदी सरकार ने पहले भी बहुत मदद की है. जो प्रावधान सबके लिए लागू होंगे, इसका लाभ तो छत्तीसगढ़ को मिलेगा ही. कुछ विशेष भी छत्तीसगढ़ को कनेक्टिविटी के क्षेत्र में रेलवे के क्षेत्र में जरूर मिलने की संभावना है- अमित चिमनानी, प्रवक्ता बीजेपी
छत्तीसगढ़ को बजट से बड़ी उम्मीदें
अमित चिमनानी के मुताबिक टैक्स रिफॉर्म जो लागू होते हैं वह पूरे देश में एक जैसे होते हैं. बजट में खास करके सड़कों के लिए प्रावधान रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रावधान, कॉलेज और अस्पताल के लिए बड़ी घोषणाएं होती है. हमें उम्मीद है कि जैसे पहले छत्तीसगढ़ के 32 स्टेशनों को आदर्श स्टेशन बनाने के लिए मोदी जी ने घोषणा की है. वैसे ही इस बार छत्तीसगढ़ को इन क्षेत्रों में बहुत कुछ मिलेगा.
वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26
संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में भारत का आर्थिक सर्वे 2025-26 आज पेश किया. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई. लोकसभा की कार्यवाही एक फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
1 फरवरी को पेश होगा बजट
आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी रविवार को केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी. यह निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां रिकॉर्ड बजट होगा. अमेरिकी टैरिफ और अस्थिर जियोपॉलिटिकल हालात के बीच आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सुधार के कदम शामिल होने की उम्मीद है. यह सत्र दो हिस्सों में चलेगा. पहला सत्र 13 फरवरी को छुट्टी के लिए टाल दिया जाएगा और 9 मार्च को फिर से शुरू होगा.
