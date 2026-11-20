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पीएम स्वनिधि योजना में छत्तीसगढ़ को पांच राष्ट्रीय पुरस्कार, फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में देश में पहला स्थान

पीएम स्वनिधि योजना ( ETV BHARAT )

रायपुर: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में अच्छा प्रदर्शन किया है. इस संबंध में छत्तीसगढ़ को सम्मान प्राप्त हुआ है. नई दिल्ली में शुक्रवार को स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स 2026 का आयोजन किया गया. इस पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ ने कमाल किया है. छत्तीसगढ़ को पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है. डिप्टी सीएम अरुण साव ने दिल्ली में यह पुरस्कार ग्रहण किए हैं.

फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में छत्तीसगढ़ टॉप पर छत्तीसगढ़ ने फास्टेस्ट मूवर्स (Fastest Movers) श्रेणी में देश में प्रथम और इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज (Innovation and Best Practices) श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया. उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री अरुण साव ने राज्य स्तरीय दोनों राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण किए. समारोह में प्रदेश के तीन नगरीय निकायों बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा को भी राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है.