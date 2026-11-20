पीएम स्वनिधि योजना में छत्तीसगढ़ को पांच राष्ट्रीय पुरस्कार, फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में देश में पहला स्थान
छत्तीसगढ़ ने पीएम स्वनिधि योजना में कमाल किया है. राज्य को एक साथ पांच पुरस्कार मिले हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2026 at 7:02 PM IST
रायपुर: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में अच्छा प्रदर्शन किया है. इस संबंध में छत्तीसगढ़ को सम्मान प्राप्त हुआ है. नई दिल्ली में शुक्रवार को स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स 2026 का आयोजन किया गया. इस पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ ने कमाल किया है. छत्तीसगढ़ को पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है. डिप्टी सीएम अरुण साव ने दिल्ली में यह पुरस्कार ग्रहण किए हैं.
फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में छत्तीसगढ़ टॉप पर
छत्तीसगढ़ ने फास्टेस्ट मूवर्स (Fastest Movers) श्रेणी में देश में प्रथम और इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज (Innovation and Best Practices) श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया. उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री अरुण साव ने राज्य स्तरीय दोनों राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण किए. समारोह में प्रदेश के तीन नगरीय निकायों बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा को भी राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है.
डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में छत्तीसगढ़ का दम
स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स- 2026 के अंतर्गत डिजिटल अडॉप्शन (Digital Adoption) श्रेणी में छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगरीय निकायों की श्रेणी में नगर पालिका परिषद बड़े बचेली ने देश में प्रथम और नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया. वहीं, एक लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले नगरीय निकायों की श्रेणी में नगर पालिक निगम बिलासपुर को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ. यह उपलब्धि पथ विक्रेताओं को डिजिटल लेनदेन से जोड़ने, संस्थागत ऋण सुविधा उपलब्ध कराने और उनकी आजीविका को सुदृढ़ बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करती है.
सीएम साय ने जताई खुशी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संचालित पीएम स्वनिधि योजना छोटे व्यवसायियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. छत्तीसगढ़ को पांच राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है. विशेष रूप से फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में देश में प्रथम स्थान और इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त करना राज्य में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और नवाचारों का परिणाम है.
हमारी सरकार का संकल्प है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचे. पथ विक्रेताओं और छोटे व्यवसायियों को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है. यह राष्ट्रीय सम्मान राज्य में सुशासन, प्रभावी क्रियान्वयन और जनकल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ को बेहतर कार्य का मिला परिणाम- अरुण साव
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ को राज्य स्तर पर दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं. इसके अलावा बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा को डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान मिला है. यह नगरीय निकायों की बेहतर कार्यप्रणाली और समर्पित प्रयासों का परिणाम है. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से पथ विक्रेताओं को संस्थागत ऋण, डिजिटल लेनदेन और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
यह उपलब्धि नगरीय निकायों को पथ विक्रेताओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए और अधिक प्रतिबद्धता से कार्य करने की प्रेरणा देगी- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पथ विक्रेताओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है. इसके साथ ही उनकी आजीविका को मजबूत किया जा रहा है.