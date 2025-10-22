ETV Bharat / state

बघेल बोले- नक्सलियों का आंकलन करना ठीक नहीं लेकिन अभी वे बैकफुट पर, स्थापना दिवस पर दी बधाई, बीजेपी सरकार की गिनाई खामियां

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलवाद, बीजेपी सरकार समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी.

bhupesh baghel on Naxal
भूपेश बघेल ने नक्सलवाद, बीजेपी सरकार समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 22, 2025 at 5:27 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वर्तमान में नक्सलियों के बारे में कोई आकलन करना ठीक नहीं है. नक्सलियों के बारे में आगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि उनकी आगे की रणनीति और गतिविधि क्या होगी. लेकिन यह सही है कि वर्तमान समय में नक्सली बैकफुट पर हैं. रायपुर स्थित आवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि पिछले 2 साल में सरकार ने आखिर क्या किया?

बघेल बोले- नक्सलियों का आंकलन करना ठीक नहीं लेकिन अभी वे बैकफुट पर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्सलियों की दहशत दुनिया में दिखती है: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सलियों का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसके हिसाब से कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, हालांकि आज नक्सली बैकफुट पर हैं. लेकिन आप देखेंगे कि अगर एक घटना हो जाए उसके बाद नक्सलियों की दहशत प्रदेश, देश ही नहीं बल्कि दुनिया में दिखती है.

जिन्होंने बारीकी से अध्ययन किया है और जो समझते हैं इसलिए यह कहना कि नक्सल समस्या कब समाप्त होगा यह बता पाना फिलहाल मुश्किल है?- भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री

बीजेपी पर आरोप: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि आखिर भाजपा की सरकार में किसकी चलती है. यह तो बताएं की विष्णु देव साय की चलती है कि, वित्त मंत्री ओपी चौधरी की चलती है. गृह मंत्री का कोई ठिकाना नहीं है, वहीं अरुण साव जो 2 साल में 950 मीटर सड़क स्वीकृत किए हैं, ऐसे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, तो चलती किसकी है. यह सबसे बड़ा सवाल है.

विष्णुदेव साय का नाम स्टार प्रचारक में भी नहीं: आगे बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में गुजरात के तीन लोग आए हैं. वे लोग बिल्कुल बंद कमरे में बैठकर सब दिशा निर्देश देते हैं. उसके हिसाब से सब काम होता है. दूसरी तरफ नितिन नवीन हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उसको तो हमारे सर पर बिठाकर रखे हैं. विष्णु देव साय जब नामांकन में थे तब स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई उसमें उनका नाम ही गायब हो गया था.

भूपेश ने गिनाई बीजेपी सरकार की खामियां: छत्तीसगढ़ के राज्य उत्सव को लेकर हुए सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा कि, राज्य उत्सव की मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन 2 साल में सरकार ने किया क्या है. आपने बिजली के दाम बढ़ा दिए, राशन कार्ड से सदस्यों के नाम काट रहे हैं, खेती का रकबा घटा दिया जा रहा है. धान खरीदी हो नहीं रही है. स्वामी आत्मानंद स्कूल में जो पढ़ाई होती थी उसको कमजोर कर रहे हैं. मजबूरी में प्राइवेट स्कूल जाने के लिए बच्चों को बाध्य कर रहे हैं. स्वास्थ्य सेवाएं वैसे भी बंद हैं. भाजपा के पास प्रदेश की जनता को बताने के लिए कोई कार्यक्रम या योजना नहीं है.

बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व पर भी सवाल: कांग्रेस के जिला संगठन और जिला अध्यक्ष के सवाल पर बघेल ने कहा कि, हम लोग उसे देख लेंगे, लेकिन भाजपा यह बताए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनेंगे. क्या नड्डा ही चलता रहेगा कि उसके अलावा कुछ और भी हैं. क्या RSS और नंबर वन और टू में क्या कोई सामंजस्य नहीं है. 2 साल से ऊपर हो गया विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद बदले जाने थे लेकिन अब बिहार चुनाव शुरू हो गए हैं. भाजपा में कब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा. भाजपा के लोग एक अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं.

यह पूछे जाने पर कि भाजपा को नड्डा पसंद है तो उन्होंने कहा कि यह वन और टू को पसंद है. भाजपा वाले बदलना चाहते हैं, लेकिन सामंजस्य की कमी है. हमारे यहां चुनाव हुआ था. राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था. जिसमें हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था. इसके लिए मतदान भी हुआ था लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कब चुनाव हो जाता है किसी को पता भी नहीं चलता. लेकिन उसमें भी 2 साल लग गए.

