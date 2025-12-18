ETV Bharat / state

गुरु घासीदास जयंती पर मुंगेली में CM ने की पूजा, किए बड़े ऐलान

मुंगेली में सीएम का ऐलान: सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए, राम जानकी मंदिर पर्यटन क्षेत्र विकास के लिए 50 लाख रुपए और गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम आयोजन के लिए 10 लाख रुपये का ऐलान सीएम साय ने किया. सेतगंगा और लालपुर में तीन दिवसीय मेला कार्यक्रम आयोजित किया गया है. CM ने इस दौरान गुरु घासीदास मंदिर एवं जैतखाम में विधिवत पूजा-अर्चना भी की.

मुंगेली: गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर प्रदेशभर में कई आयोजन हो रहे हैं. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मुंगेली जिले के खैरा-सेतगंगा और लालपुर धाम पहुंचे. इस दौरान उन्होंने सेतगंगा धाम के विकास के लिए कई घोषणाएं कीं. मुख्यमंत्री साय ने आयोजित कार्यक्रम में सतनाम आचार संहिता और जागरूकता कलेंडर का भी विमोचन किया.

गुरु घासीदास जयंती: मुंगेली में CM ने की पूजा, किए बड़े ऐलान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

और भी कई घोषणाएं: मुख्यमंत्री साय ने लालपुर क्षेत्र के युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए लालपुर में नवीन महाविद्यालय की घोषणा की. साथ ही मेला एवं कार्यक्रम आयोजन के लिए दी जाने वाली राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने का ऐलान किया. कार्यक्रम स्थल के प्रवेश द्वार निर्माण के लिए 25 लाख रुपये और मुंगेली सतनाम भवन के जीर्णाोद्धार के लिए 25 लाख रुपये की स्वीकृति की घोषणा की.

हमारी सरकार अपने महापुरुषों के सपनों के अनुरूप समतामूलक और समृद्ध राज्य के निर्माण की दिशा में काम कर रही है. - विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बीते 2 वर्षों में धान का रकबा और किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है. 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जा रहा है. पीएसी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है. राज्य में नई औद्योगिक नीति लागू की गई है, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग का बेटा-बेटी उद्यमी बन सकें. उन्होंने सभी के सहयोग से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का आह्वान किया. मुख्यमंत्री साय ने आयोजित कार्यक्रम में सतनाम आचार संहिता और जागरूकता कलेंडर का भी विमोचन किया.

गुरु घासीदास जयंती पर मुंगेली में CM ने की पूजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुख्यमंत्री के आगमन पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले, बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, अहिवारा विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा, पंडरिया विधायक भावना बोहरा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पांडेय एवं जिलाध्यक्ष दीनानाथ केशरवानी ने उनका स्वागत किया.