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EOW ने शराब, कोल लेवी और मेडिकल घोटाला मामले में की छापेमार कार्रवाई, शुक्रवार को 16 जगहों पर पहुंची टीम

रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, कोरबा एवं गरियाबंद जिलों के कुल 16 स्थानों पर रेड की कार्रवाई ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने शुक्रवार 30 अक्टूबर को शराब, कोल लेवी और मेडिकल घोटालों से जुड़े प्रकरणों में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, कोरबा एवं गरियाबंद जिलों के कुल 16 स्थानों पर रेड की कार्रवाई की है.

दुर्ग-बिलासपुर में भी छापा EOW ने शराब घोटाले से संबंधित मामले में रायपुर एवं राजनांदगांव जिलों के कुल 6 स्थानों पर तलाशी की कार्रवाई की है. कोल लेवी घोटाले से संबंधित मामले में कोरबा, बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग जिलों के कुल 6 स्थानों पर तलाशी की कार्रवाई की गई. इसी प्रकार मेडिकल घोटाले से संबंधित मामले में रायपुर एवं गरियाबंद जिलों के कुल 4 स्थानों पर तलाशी की कार्रवाई की गई.