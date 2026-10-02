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देवेंद्र यादव को EOW और एसीबी का नोटिस, रायपुर विशेष अदालत में पेश होने को कहा

दुर्ग : भिलाई कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. एक बार फिर देवेंद्र यादव पर शिकंजा कस रहा है. इस बार छत्तीसगढ़ आर्थिक अपराध शाखा और एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर की ओर से नोटिस जारी किया गया है. इस नोटिस के जरिए देवेंद्र यादव को पेशी को कहा गया है.

देवेंद्र यादव को कोर्ट में पेशी का नोटिस

नोटिस में विधायक देवेंद्र यादव को 5 अक्टूबर 2026 को रायपुर स्थित विशेष न्यायालय में पेश होने के लिए कहा गया है.यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े प्रकरण से संबंधित बताया जा रहा है. ईओडब्ल्यू, एसीबी में दर्ज अपराध क्रमांक 3/2024 के मामले में देवेंद्र यादव को आरोपी बनाया गया है. प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के संशोधित प्रावधानों की धारा 7-ए और 12 का जिक्र किया गया है. इसके साथ साथ भारतीय दंड विधान की धारा 420, 120-बी, 384, 468, 467 और 471 का उल्लेख किया गया है.

देवेंद्र यादव को ईओडब्ल्यू और एसीबी का नोटिस (ETV BHARAT)

अदालत की कार्यवाही पर सबकी नजरें

ईओडब्ल्यू की ओर से जारी नोटिस के बाद अब 5 अक्टूबर को विशेष न्यायालय में होने वाली कार्रवाई पर नजर रहेगी. किसी भी मामले में आरोप तय होना या दोष सिद्ध होना न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही तय होता है. बता दें कि इससे पहले भी देवेंद्र यादव अलग-अलग आपराधिक मामलों को लेकर चर्चा में रहे हैं

लगातार दो बार से विधायक हैं देवेंद्र यादव

देवेंद्र यादव कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं. वे भिलाई नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं और लगातार दूसरी बार इस सीट से निर्वाचित हुए हैं. देवेंद्र यादव ने पिछले दोनों विधानसभा चुनावों में भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश पांडे को चुनाव में हराया है.