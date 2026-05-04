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CSMCL ओवर टाइम भुगतान घोटाले में EOW और एसीबी का एक्शन, मैन पावर एजेंसी के 7 संचालक और प्रतिनिधि गिरफ्तार

सीएसएमसीएल ओवर टाइम घोटाले में इओडब्ल्यू और एसीबी ने कार्रवाई की है. इसमें कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है.

Chhattisgarh EOW and ACB Office
छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू और एसीबी दफ्तर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 4, 2026 at 10:52 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: CSMCL ओवर टाइम भुगतान घोटाल में रायपुर की इओडब्ल्यू और एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है. इस केस में कुल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. जांच में साल 2019-20 से 2023-24 के बीच ओवर टाइम भुगतान के नाम पर मैन पावर एजेंसियों को लगभग 115 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना पाया गया. इओडब्ल्यू और एसीबी की जांच में सामने आया कि ओवर टाइम भुगतान के नाम पर फर्जी एवं बढ़े हुए बिल तैयार कर राशि ट्रांसफर की गई. जांच एजेंसी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत इसमें कार्रवाी की है.

कमीशनखोरी का हुआ खुलासा

जांच में पता चला कि 115 करोड़ की राशि का उपयोग कर्मचारियों को वास्तविक भुगतान करने के बजाय CSMCL के अधिकारियों एवं प्राइवेट व्यक्तियों को कमीशन देने में किया गया. गिरफ्तार आरोपियों को विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. कोर्ट ने 11 मई तक पुलिस रिमाण्ड दी है. इस केस में आगे की जांच की जा रही है.

Arrest in CSMCL Overtime Payment Scam
गिरफ्तार आरोपियों की तस्वीरें (ETV BHARAT)

गिरफ्तार आरोपियों के बारे में जानिए

गिरफ्तार आरोपियों की पूरी जानकारी इस प्रकार है.

  • नीरज कुमार चौधरी, वित्त एवं कर सलाहकार (सीए), ईगल इंटर साल्युशन लिमिटेड एवं अलर्ट कमाण्डोंज प्रायवेट लिमिटेड
  • अजय लोहिया, डायरेक्टर, अलर्ट कमाण्डोंज प्रायवेट लिमिटेड, अजीत दरंदले डायरेक्टर सुमीत फैसीलिटिज कंपनी
  • अमित प्रभाकर सालुंके, डायरेक्टर, सुमीत फैसीलिटिज लिमिटेड
  • अमित मित्तल, चेयरमेन एवं डायरेक्टर, ए-टू-जेड इन्फ्रासर्विसेस लिमिटेड कंपनी
  • राजीव द्विवेदी, डायरेक्टर, प्राईमवन वर्कफोर्स प्राईवेट लिमिटेड
  • संजीव जैन, डायरेक्टर, प्राईमवन वर्कफोर्स प्राईवेट लिमिटेड

कैसे हुआ घोटाला जानिए ?

संबंधित डायरेक्टर्स द्वारा ओवर टाइम के लिए फर्जी बिलों के माध्यम से राशि का आहरण कर उसका उपयोग CSMCL के अधिकारियों एवं प्राइवेट व्यक्तियों को कमीशन देने में किया जाता था. इस राशि का बड़ा हिस्सा कंपनियां स्वयं अपने पास रखती थीं. जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि संबंधित मैन पावर एजेंसियों द्वारा ओवर टाइम कार्य के नाम पर प्रस्तुत बिलों में वास्तविक कार्य, कर्मचारियों की उपस्थिति एवं भुगतान की स्थिति के अनुरूप पारदर्शिता नहीं रखी गई. प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि ओवर टाइम भुगतान की आड़ में फर्जी एवं बढ़े हुए बिल प्रस्तुत कर शासकीय राशि का अनियमित आहरण किया गया. जिससे शासन को आर्थिक क्षति हुई है.

जांच में और क्या खुलासे हुए जानिए ?

अब तक की जांच में यह भी पाया गया कि ओवर टाइम भुगतान के नाम पर कर्मचारियों के हक पर डाका डाला जाता था. ओवर टाइम भुगतान के नाम पर प्राप्त राशि का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों को भुगतान करने के बजाय मैन पावर एजेंसियों के संचालकों, संबंधित अधिकारियों एवं अन्य प्राइवेट व्यक्तियों के बीच कमीशन के रूप में वितरित किया जाता था. इस प्रकार शासकीय भुगतान प्रक्रिया का दुरुपयोग कर एक संगठित आर्थिक अपराध को अंजाम दिया गया. पुलिस रिमाण्ड अवधि में आरोपियों से फर्जी बिलिंग, अवैध कमीशन वितरण, राशि के अंतिम उपयोग, लाभार्थियों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जाएगी. आरोपियों से पूछताछ में और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है.

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