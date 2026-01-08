ETV Bharat / state

ई-ऑफिस में अच्छा काम करने वाले अफसरों का सम्मान, छत्तीसगढ़ मंत्रालय कर्मचारियों को मिला प्रशंसा पत्र

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार सरकारी कामकाज को सरल, पारदर्शी और जनता के अनुकूल बनाने पर लगातार काम कर रही है. इसी दिशा में ई-ऑफिस व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, जिससे फाइलों का निपटारा तेजी से हो सके. इसी कड़ी में अच्छा काम करने कर्मचारियों को सम्मानित किया गया.

नवंबर 2025 के कामकाज का हुआ आकलन: सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में काम करने वाले अफसरों के नवंबर 2025 माह के ई-ऑफिस कामकाज का आकलन किया. इसमें यह देखा गया कि किस अफसर ने कितनी फाइलों का समय पर निपटारा किया और काम कितनी तेजी से किया गया.

अच्छा काम करने वालों को मिला प्रशंसा पत्र: 6 जनवरी 2026 को मंत्रालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य सचिव विकास शील ने अच्छा काम करने वाले अफसरों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस से काम में तेजी आई है और पारदर्शिता भी बढ़ी है.

इन अफसरों को किया गया सम्मानित: सम्मान पाने वालों में वन एवं जलवायु परिवर्तन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण, स्वास्थ्य, विधि, जल संसाधन, गृह और नगरीय प्रशासन विभाग के अफसर शामिल हैं. संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी स्तर के कर्मचारियों को उनके अच्छे काम के लिए चुना गया.